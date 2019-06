Rakušan (STAN): Postavme společně most. Most, který bude cestou k občanské společnosti

Vážený pane premiére,

již několik týdnů se po celém Česku konají demonstrace požadující Váš odchod z čela vlády, stejně jako odchod ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

S rostoucími obavami sleduji, jak se naše země znovu rozděluje. Jak roste počet lidí, kteří nahlas protestují proti vašemu pojetí politiky. Jsou to stovky tisíc nespokojených občanů země, které jste premiérem. Nescházejí se na náměstích proto, že už je líp, a oni to přicházejí oslavit na koncert.

Scházejí se tam proto, že mají pocit, že jim nikdo nenaslouchá. Proto, že se bojí, že naše svoboda a demokracie je v ohrožení.

Pane premiére, dovolte, abych Vám připomněl slib, který jste ve své smlouvě s občany dal nám všem. “Budu vždy naslouchat, zůstanu s vámi v častém kontaktu a budu se snažit řešit vaše každodenní problémy. Budu podporovat a rozvíjet demokracii v České republice a chránit svobodu a důstojnost každého člověka.”

Věřím, že svůj slib chcete dodržet. Zahajte, prosím, se zástupci nespokojených lidí, kteří se stejně jako v roce 1989 chystají zaplnit Letnou, dialog. Vím, že je to těžší, než si vyfotit selfíčko s těmi, kteří Vás volili. Ale v naší zemi jsou i lidé, kteří s Vámi selfíčko nechtějí. Chtějí, abyste je vyslechl a ubezpečil je, že nesměřujeme k autoritářskému režimu, že opravdu chcete chránit nezávislost justice a demokracii. Slíbil jste to.

Chápu, že v atmosféře sílících protestů se dialog špatně zahajuje. Ten správný okamžik jste již propásl. Věřím ale, že kde je vůle, je i cesta. A jako dlouholetý starosta malého města dobře chápu potřebu kompromisu na obou stranách. Proto vám nabízím pomocnou ruku.

Postavme společně most. Most, který bude cestou k občanské společnosti. K zemi, kde se lidé neuráží pro jiný názor. K zemi kde premiér plní své sliby. V minulosti náš národ takové mosty stavět uměl. Snad jsme to ještě nezapomněli.

Vít Rakušan

Předseda hnutí STAN

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



