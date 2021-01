Rakušan (STAN): Státem řízeném pokrytectví

reklama

Já děkuji za slovo a omlouvám se všem, kteří už tady zvedají oči v sloup, že se ta debata protahuje. Já vystupuji poprvé a slibuji, že naposled, ať se bude dít cokoli. Jenom jedna krátká poznámka. Ta debata je v jedné věci trochu falešná. Tady se jakoby proti sobě staví ti, kteří se zastávají marihuany, ti, kteří jsou proti ní, ti, kteří poukazují na to, jak marihuana může škodit, jak ničí mladé životy apod. Ale o tom se tady nebavíme. My se tady bavíme o státem řízeném pokrytectví, kdy něco dovolené je, a něco dovolené není, my se tady bavíme o situaci, kdy něco kriminalizováno je, a něco kriminalizováno v této věci není, a bavíme se také o tom, že v naší zemi - a tady bych věřil panu doktorovi, vaším prostřednictvím, co to s lidmi dělá apod.. Já ty lidi taky viděl a fakt to není hezký pohled, ať je to jakákoli droga, ať je to alkohol, který je také drogou.

Ale my jako Česká republika v této zákonné úpravě, kterou máme, patříme mezi zeměmi v Evropě k těm, kde mladí lidé konzumují marihuanu téměř nejvíce! Já se tedy ptám, jestli je tady příčinná souvislost s nějakou zákonnou úpravou nebo jinými jevy v naší společnosti, které by mladé lidi vedly třeba jiným směrem, než aby byli závislí na nějakých drogách. Proto já říkám - toto je odstraňování státem řízeného pokrytectví. Já jsem pro to, abychom o tom na půdě Poslanecké sněmovny diskutovali, a naopak některé studie dokládají, že země, kde byla liberalizována legislativa ve vztahu k lehkým drogám a bylo umožněno právě to, aby si lidé mohli sami pěstovat na svých zahradách pro vlastní potřebu marihuanu, tak naopak čísla lidí, kteří spadají do té problémové skupiny, výrazně klesala. Tady není souvztažnost mezi tou přísností (předsedající upozorňuje na čas) a liberalizací. Děkuji.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



