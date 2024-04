Dostál (Stačilo!): Zdravotní pojišťovny péči nezajišťují a ministr Válek to po nich nevymáhá

reklama

Čtyři měsíce čekání na vyšetření MRI, rakovina.

I toto je české zdravotnictví. Zákon stanoví nepřekročitelnou čekací lhůtu 5 týdnů. Ale zdravotní pojišťovny péči nezajišťují a ministr Válek to po nich nevymáhá, takže se stávají takové případy.

I proto pořádám vzdělávací akce, aby nemocní věděli, jak svá práva uplatnit a dostat se k léčbě, než bude pozdě. Z pozice občana to jde, byť těžko, vyžaduje to znalosti a průbojnost zrovna ve chvíli, kdy má nemocný dost jiných potíží sám se sebou. Mělo by to fungovat automaticky, na zdravotnictví platíme dost. Ale to vyžaduje politickou změnu, na pozici ministra i v systému zdravotnictví. Proto podporuji koalici STAČILO! a jezdím po besedách - jen tento týden jich bylo pět.

Těším se na setkání s vámi při těch příštích - a ten právní předpis v odkazu o nepřekročitelných lhůtách si zapamatujte, může se hodit!

