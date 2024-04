Mašek (ANO): Jurečka v kostce

reklama

Netuší, co se mu dostane do jeho kalendáře za čtyři neděle, a přesto tu od něj máme náčrty, co budeme všichni dělat za třicet let! Neuvěřitelné! Je to jako si nakreslit raketoplán na Mars, aniž bychom tušili, jak tam vůbec doletět.

Je to tak trochu komedie, tedy spíš tragikomedie, pane Jurečko! Ve světě, kde se módní trendy mění rychleji než nálada teenagera, je „jasný“ plán na třicet let dopředu jako sázka na to, že vaše oblíbené ponožky budou ještě v roce 2053 stále v módě. Je to předem prohraná sázka „na jistotu“.

Takže ano, plánujme. Ale s grácií baletky na ledě – elegantně, ale připraveni na to, že se můžeme každou chvíli svalit na zadek. Tak zaberte, tam, kde je vaše parketa. Zlepšete výkonnost ekonomiky (zatím je vaše vláda pod rokem 2019), zabraňte rozvoji šedé zóny, zkuste vybírat daně…

Jak prosté. Bylo by to lepší, pane Jurečko, než chodit po mejdanech.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



