Nenaleťte, varuje Okamura. Věci, kterými se Fiala nechlubí

Veřejností hýbe nový Migrační pakt EU, který přikazuje České republice kvóty na přijímání migrantů. Pane předsedo, vy jste byl prakticky jediným politikem, který od samého počátku již před deseti lety varoval před migrací a islamizací Evropy a navrhoval jste zákony na ochranu České republiky a Evropy proti migraci. Ostatní politici vás neposlouchali a zlehčovali situaci nebo na vás útočili, že prý strašíte, že migrace nehrozí, a že jste populista nebo extrémista. Teď migraci kritizují i jiní. Cítíte satisfakci?

Nejde o satisfakci. Jediné, o co mi v této souvislosti jde, je bezpečná Česká republika, kde budou žít spokojení občané. Nechci, abychom u nás zažívali to, co vidíme v některých místech západní Evropy, kde jsou již mnohde původní obyvatelé v menšině a bojí se jít ven. Moje názory vycházejí z mých letitých mezinárodních zkušeností. Mimochodem, je zajímavé pozorovat, jak ti, kteří migraci do České republiky, ať z Ukrajiny nebo ze Sýrie, ještě nedávno prosazovali, jako například hnutí ANO, tak nyní těsně před volbami otáčí. Já mám konzistentní názory a neříkám někdy to a jindy ono. Hnutí SPD odmítá Migrační pakt EU a nebudeme ho respektovat. Pakliže bude SPD v příští vládě, tak Migrační pakt odmítneme! Nechceme africké a islámské migranty v ČR a nechceme tady ani islám a mešity!

V jednom z nedávných průzkumů volebních preferencí pro červnové volby do Evropského parlamentu je nově zmíněna koalice hnutí Přísaha a strany Motoristé sobě vedená Filipem Turkem. Co na ně říkáte?

Znám jejich program, který zveřejnili, takže víme, že nechtějí referendum o vystoupení České republiky z EU a podporují členství ČR v EU. Ano, mají kritický pohled, ale to má i europoslanec ODS Jan Zahradil, který již před mnoha lety sliboval, že ODS bude reformovat EU. Již tehdy jsem říkal, že to je nesmysl, že je to nereálné, že to budou jen prázdné sliby. A výsledek? Migrační pakt, Green Deal, cenzura a další zvěrstva. Jde to jen k horšímu a zlepšení pozice ČR není žádné. Všichni přece víme, že ve většině oblastí již naše republika a členské státy ztratily právo veta, takže nás v EU ostatní západní státy přehlasují formou o nás bez nás. Posledním důkazem je nový Migrační pakt EU. Čili být pouze ústně kritický vůči EU, je podle mého názoru nekorektní hra s voličem, bez šance na změnu.

Hnutí SPD je jedinou stranou, která říká realitu – Evropská unie je nereformovatelná, je potřeba ukončit diktát z Bruselu a vrátit se ke spolupráci svobodných a suverénních států bez bruselských směrnic a nařízení. Prosazujeme referendum o EU a posílení spolupráce v rámci V4. Díky tomu, že jsme součástí jediné vlastenecké frakce v Evropském parlamentu v čele s francouzskou Marine Le Penovou, Holanďanem Geertem Wildersem, Matteem Salvinim a dalšími silnými stranami, má SPD šanci náš program prosadit. Důležité je, aby se v evropských volbách netříštily hlasy k malým stranám, které samy nic v Evropském parlamentu neprosadí.

Opět se objevila kontroverze ohledně toho, zda se hnutí ANO shodlo s prezidentem Petrem Pavlem a ministrem Jurečkou na nutnosti zvyšování věku odchodu do důchodu. Podle zápisu Hradu ano… Hnutí ANO to ale popírá.

Já jsem u toho jednání nebyl, takže mohu jen spekulovat. Jen připomenu, že zástupci hnutí ANO toto tvrzení prezidenta republiky na tiskové konferenci po jejich jednání nezpochybnili. Zvyšování věku pro odchod do důchodu nad stávající hranici 65 let hnutí SPD jednoznačně a trvale odmítá. Faktem je ale to, že hnutí ANO je jedinou stranou v Parlamentu, která nepředstavila jejich vizi důchodové reformy.

A jaká je vaše vize?

Naše představa vychází z koncepce reformy celého ekonomického prostředí. Je nezbytně nutné udržovat míru inflace dlouhodobě na co nejnižších hodnotách a současně maximalizovat příjmy tzv. důchodového účtu bez zvyšování sazeb sociálního pojištění. Sem patří vymáhání daňových nedoplatků, boj proti únikům daní a pojistným odvodům na černém trhu práce, reforma podoby zaměstnávání lidí v exekucích, zavedení motivační podpory dobrovolného setrvání v zaměstnání lidí v předčasných i řádných důchodech, obsazení desítek tisíc volných pracovních míst občany, kteří se dlouhodobě vyhýbají práci a pobírají sociální dávky i vytvoření podmínek pro zvyšování mezd. Těmito opatřeními lze v poměrně krátké době, jak potvrzují i mnozí experti, získat do důchodového systému více než 100 miliard korun ročně.

Z dlouhodobého hlediska je pak jednoznačně nejdůležitější provádět systémovou prorodinnou politiku a podporovat porodnost v pracujících rodinách, což do budoucna zajistí pozitivní demografický vývoj a dostatečný počet plátců daní a sociálního pojištění, ze kterého jsou důchody financovány. Naprostým základem českého důchodového systému musí zůstat jeho první průběžný pilíř garantovaný státem – tvrdě odmítáme jakékoli experimenty a hazardování se znovuzaváděním povinného spoření na důchod v privátních penzijních fondech.

Ministerstvo financí informovalo, že se český státní dluh v letošním prvním čtvrtletí zvýšil o 109,9 miliardy korun na celkových rekordních 3,221 bilionu korun. Na každého občana ČR tak v průměru připadá dluh ve výši 295 480 korun…

Fialova vláda nadále rekordně zadlužuje Českou republiku. Cílem hnutí SPD je postupné snižování deficitu našich veřejných rozpočtů a vyrovnané hospodaření státu. Jednou z příčin nárůstu státního dluhu je další prodej státních dluhopisů. To dramaticky zdražuje výdaje státního rozpočtu na tzv. dluhovou službu, což vede k výraznému nárůstu deficitu našich veřejných financí. Jen letos směřuje ze státního rozpočtu na splátky státního dluhu přes 94 miliard korun. Za posledních pět let se zadlužení ČR zvýšilo už o téměř 1,5 bilionu korun. Přičemž vláda Petra Fiala plánuje za čtyři roky svého vládnutí zadlužit ČR o více než jeden bilion korun, což je zhruba třetina našeho celkového státního dluhu, zatímco doba jejího vládnutí bude tvořit jen devítinu období od změny režimu v listopadu roku 1989. Dynamický růst deficitu veřejných rozpočtů je i jedním z hlavních důvodů dlouhotrvající vysoké inflace – a tudíž i poklesu reálných příjmů a životní úrovně českých občanů.

Jak chcete zadlužení a deficity snižovat vy?

To předpokládá například důsledné vymáhání daňových nedoplatků (jen za rok 2022 se jedná o 100 miliard korun) a zdanění stamiliard korun vyváděných nadnárodními firmami z ČR do zahraničí. Na straně výdajů pak musí jít především o razantní omezení veškerých zbytných výdajů do zahraničí, např. v podobě předražených nákupů zbraní a vojenské techniky, odvodů do rozpočtu EU a záruk za její dluhy, anebo financování konfliktu na Ukrajině. Český státní rozpočet musí být primárně určen na zabezpečení klíčových veřejných služeb typu zdravotnictví, školství a sociálního systému (včetně důstojných důchodů) a na podporu českým občanům a českým firmám a podnikatelům.

Bohužel zadlužování není jediná negativní zpráva z ekonomiky a sociální sféry.

Které další myslíte?

Zmíním jich jen pár. Potraviny kvůli Fialově vládě dále zdražují. Většina potravin, které pravidelně sleduje Český statistický úřad, v dubnu meziměsíčně zdražila. Nejvíce vzrostla cena za kilogram jablek, a to o 9,07 procenta na 37,28 koruny. O 7,04 procenta více – 21,14 koruny – stál také kilogram pšeničné hladké mouky. Některé položky zdražily i v meziročním srovnání. Zatímco v dubnu loňského roku kilogram brambor vyšel na 21,98 koruny, letos cena činila 27,42 koruny, což bylo o 24,75 procenta více. Fialova vláda se tedy chlubí, jak zatočila s inflací, ale zdražování nadále pokračuje. Stejně jako extrémní zadlužování, špatný výkon ekonomiky a propad reálných mezd.

Také připomenu, že aktuálně 67 % českých zaměstnanců nedosáhne na minimální důstojnou mzdu. Dle posledních statistických údajů by měla tzv. minimální důstojná mzda v ČR v roce 2023 činit 45 573 korun hrubého měsíčně. Navíc reálné mzdy v ČR klesají již dva a půl roku v řadě, tedy po celou dobu Fialovy vlády, která ovšem nedělá nic pro to, aby se tento neúnosný stav zlepšil. Naopak, v rámci tzv. konsolidačního balíčku vláda zrušila pracujícím rodinám s nejmenšími dětmi daňovou slevu ve formě školkovného a zásadně omezila přístup těchto rodin k daňové slevě na manželku či manžela. Kvůli tomuto kroku vlády přišly rodiny s předškolními dětmi od 3 let věku o 44 000 korun ročně, což je asociální protirodinná politika, která ještě prohloubí již tak dramaticky klesající porodnost v ČR.

Podle průzkumu PAQ Research a Českého rozhlasu se každý měsíc dostalo při hospodaření na nulu nebo pod ní 31 procent domácností.

A zatímco ceny elektřiny a zemního plynu se v loňském druhém pololetí v Evropské unii meziročně snížily, tak účty za elektřinu v České republice byly podle Eurostatu v místní měně vyšší o 83 procent!

Výrazně též přibylo lidí, kteří si u Ministerstva zdravotnictví stěžují na nedostupnost zdravotní péče. Resort obdržel už 23 tisíc stížností, ještě před dvěma lety jich byla sotva pětina. Problém je hlavně se zubaři v Moravskoslezském kraji. ČT24 vloni v říjnu informovala, že stálého stomatologa přes pojišťovnu nemá pětina lidí a roste nápor na zubní pohotovosti, protože pacientům se nedaří najít si stálého zubaře. Až dva miliony lidí v ČR nemají svého zubaře a nejsou u zubaře registrovány!

