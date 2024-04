Ne. Němci to řekli Ukrajině jasně

reklama

Ukrajinci se ruským agresorům brání už takřka 800 dní. A poslední měsíce se jim vůbec nevede dobře. Mimo jiné proto, že jim schází dostatek vojáků na frontě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kvůli tomu podepsal zákon rozšiřující okruh mužů, kteří podléhají mobilizaci, ale vláda v Kyjevě teď mimo jiné hledá cesty, jak dostat domů Ukrajince, kteří během války odešli do Polska, do Německa a do dalších zemí.

V Německu však Kyjevská vláda se svou snahou dostat domů Ukrajince narazila. Server Kyiv Independent upozornil, že v Německu navzdory vyhlášením kyjevské vlády umožní ukrajinským uprchlíkům získat povolení k dočasnému pobytu a prodloužit platnost povolení k pobytu.

Naproti tomu v Polsku se pomoci Ukrajincům tak úplně nebrání. Avšak pod jednou podmínkou. Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz 24. dubna řekl, že Polsko po změnách pomůže Ukrajině přivést zpět své odvedence. Ale polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski v rozhovoru pro polskou stanici TVN24 27. dubna naznačil, že situace je složitější. Navracení mužů v odvodovém věku na Ukrajinu je podle něj „eticky nejednoznačné“ a Ukrajina tak bude muset „převzít iniciativu“ v celém procesu. „I když samozřejmě chápeme, že Ukrajina potřebuje své obránce k obraně své vlasti,“ dodal.

Litevský ministr obrany Laurynas Kasciunas 24. dubna řekl, že Vilnius bude sledovat, co se Varšava rozhodla v této záležitosti udělat.

Sikorski současně ujistil Ukrajince, že Polsko nevznese vůči Ukrajině žádné územní nároky. Reagoval tak na ruské narážky, které se opakují už nějaký čas, že by si část Ukrajiny nechalo Rusko a zbytek země by si rozebrali další aktéři včetně Polska.

„Rusko lže o údajných plánech Polska anektovat část Ukrajiny. Donbas je Ukrajina. Krym je Ukrajina. Lvov, Volyň a bývalá východní Halič (Halychyna) jsou také Ukrajina. Takže to opakuji, aby to Kreml slyšel: Lvov je Ukrajina,“ zopakoval ministr zahraničí v ukrajinštině i v polštině před polskými zákonodárci na jednání dolní komory parlamentu.

Sikorského slova se setkala s potleskem většiny zákonodárců přítomných v sále.

Zdůraznil, že ruští vůdci a propagandisté se snaží postavit Poláky proti Ukrajincům, ale neuspějí.

„Ztrácejí i na této frontě,“ řekl Sikorski.

Na Sikorského slova upozornil server Kyiv Post.

Mezitím na Ukrajině dál teče krev. Obránci se podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) museli stáhnout z dalších pozic.

„Nedávné ruské zisky severozápadně od Avdijivky přiměly ukrajinské síly ke stažení z dalších taktických pozic západně od Avdijivky. Toto stahování zatím neumožňuje rychlé ruské taktické zisky a v blízké budoucnosti nepředznamenává operačně významný průnik. Ukrajinský vrchní velitel generálplukovník Oleksandr Syrskij 28. dubna oznámil, že ukrajinské síly se stáhly z Berdyči (severozápadně od Avdijivky) a Semenivky (západně od Avdijivky) na pozice dále na západ, aby zachovaly ukrajinský personál,“ napsal institut.

Syrskyj dodal, že ukrajinské síly zapojují do stabilizace situace ve směru na Avdijivku odpočaté a obnovené jednotky, což podle institutu Ukrajincům dává naději ke stabilizaci fronty.

„Ruské síly vyčlenily posílenou bojovou sílu divize (skládající se převážně ze čtyř brigád Centrálního vojenského okruhu [CMD]) na frontovou linii severozápadně od Avdijivky, aby stabilizovaly malý výběžek v oblasti. … Ruské síly budou pravděpodobně v nadcházejících týdnech nadále dosahovat taktických zisků ve směru Avdijivka a ukrajinští velitelé se mohou rozhodnout provést další stažení, pokud ruské síly ohrozí další ukrajinské taktické pozice v oblasti,“ uvedl institut.

Před Rusy se prý otevřou dvě možnosti. Buď se smířit s tím, že dál už se nepohnou, nebo se pohnou za cenu toho, že do okolí Avdijivky nasadí mnohem víc vojáků a techniky.

Syrskyj také uvedl, že ukrajinské síly monitorují zvýšený počet ruských sil přeskupujících se ve směru na Charkov, pravděpodobně s odkazem na oblast Bělgorod, a že ukrajinské síly posílily obranné pozice v „nejohroženějších“ oblastech o další dělostřelecké a tankové jednotky.

ISW má za to, že případná budoucí ruská ofenziva s cílem dobýt město Charkov by byla mimořádně ambiciózním podnikem, který by ruským silám mohl přinést značné problémy, zejména proto, že ruské síly budou po příchodu americké vojenské pomoci čelit lépe vybaveným ukrajinským silám.

Ale pozor, institut také upozorňuje, že Rusové mohou útok na Charkov využít jen jako klamný manévr, aby donutily ukrajinské síly nahromadit se v okolí a jiné sektory fronty oslabit.

