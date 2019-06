Rakušan (STAN): Tato vláda je vládou absolutního uzavření ve vlastní a jediné pravdě

Vážený pane předsedající, vážené členky a členové vlády České republiky.

Slyšeli jsme tady dnes mnoho slov, slyšeli jsme od pana premiéra, že je politikem evropským, že je politikem, který nás v Evropě dobře reprezentuje. Ale tak evropská politika má tradičně i jisté normy chování, ale jisté nároky, které klade na své politiky.

Dovolte mi prosím několik příkladů toho, kdy a za jakých okolností evropští politici odstupovali ze svých funkcí. Německý populární ministr obrany Karl Theodor zu Gutenberg v roce 2011 odstupuje při podezření z plagiátorství. Francouzský ministr životního prostředí, tj. v našem prostředí asi něco zcela nemyslitelného, odstupuje z toho důvodu, že nemá dobrý pocit z toho, jak vláda plní své environmentální závazky. Abychom nebyli jenom daleko od našich hranic na západě, podívejme se i na východ. Ministr školství Petr Plavčan, slovenský ministr, v srpnu 2017 podává demisi z toho důvodu, že byl podezřelý z netransparentního rozdělování evropských peněz. Na jih od nás, Rakousko, vicepremiér Strache spouští vládní krizi v Rakousku, protože byl zaznamenán na kameře, že se sešel s domnělými oligarchy.

Ale vraťme se i do prostředí České republiky, do období, které pan premiér označuje jako období temna, období Palerma, období zlých časů, za co se tady historicky odstupovalo.

Jan Kalvoda odstupuje sám po přiznání, že místo titulu magistr používá titul doktor práv.

Premiér Gross, který byl po zjištění tehdy ještě svobodné Mladé fronty podezřelý z toho, že nemohl financovat z vlastních úspor svůj byt - kdo ho financoval, je velkou otázkou do dneška - tak je donucen k odstoupení. A tehdy sociální demokracie situaci řeší. Řeší ji tak, že v rámci stávající vládní koalice přichází s jiným nominantem a posléze vláda získává opět důvěru.

Ministr průmyslu a obchodu Kocourek v nepříjemné situaci svého rozvodového řízení byl podezřelý z odklonu finančních prostředků. A co udělal? Reagoval tak, že ze své funkce odstoupil.

Pan premiér Babiš nám tady tvrdí, že dělá České republice dobrou reklamu. On spoléhá na to, že lidé asi čtou jenom koncernová média, jenom ta, na která má bezprostřední vliv, a samozřejmě ho uplatňuje. A že nejsou schopni se podívat na ta zahraniční. Já si dovolím krátké překlady toho, co v posledních měsících vyšlo v těch zahraničních novinách o České republice.

Telegraph. Východní Evropa blokuje klimatickou dohodu. Úvodní fotka - je na ní premiér Babiš. A premiér Babiš tam má svoji citaci, kde říká. Proč bychom měli 31 let dopředu rozhodovat o tom, co se stane v roce 2050? No, není to příznačné pro jeho vládnutí v České republice? Proč bychom se vlastně měli zabývat něčím, co naši zemi, případně Evropu, čeká v budoucnosti, jaké jsou tady výzvy?

Financial Times. Premiérův konflikt zájmů je závažím na české demokracii. Na první stránce. New York Times. Proběhly největší protesty v posledních dekádách. Češi demonstrují za odstoupení svého premiéra.

My tady stále slyšíme, že je to nějaká nenávistná kampaň té šílené opozice, která se prostě snaží Andreje Babiše dostat z jeho pozice. Ale my nejsme soudci, my neříkáme Andrej Babiš je vinen, nevinen. My reagujeme na zprávu, která do České republiky přišla, která je vypracována auditory a ta nám podává nějaká objektivní, byť stále ještě předběžná, zjištění. Ale je potřeba si říct, dámy a pánové. Problém Andreje Babiše objektivně existuje a ten problém objektivně zatěžuje Českou republiku, její pověst v zahraničí, ale i fungování České republiky jako takové.

Konají se demonstrace na náměstích a pan premiér se vyjádřil do některého ze svých deníků o tom, že vlastně nechápe, proč ty demonstrace probíhají, že těm lidem nerozumí. No, já jsem se tam byl podívat a ty demonstranty jsem poslouchal. Já bych se pokusil o stručný překlad toho, co mu lidé vzkazují.

Za prvé vítěz voleb nebere všechno. Vítěz voleb nemá patent na pravdu. Vítěz voleb nemá ani monopol na správná řešení. Vítěz voleb nemá ani informační monopol v České republice.

Dále mu demonstranti vzkazují, bavte se s námi, pane premiére, mluvte s námi. Nebavte se jenom s lidmi na ulicích, kteří si s vámi chtějí udělat selfíčko a vy jim rád tu malou službu poskytnete a potom to uveřejníte na svém facebooku. Bavte se i s lidmi, kteří s vámi nesouhlasí a kteří byli schopni o tomto víkendu zaplnit Letenskou pláň.

Dále vám vzkazují, že jste sliboval vládu odborníků, která bude řešit zásadní problémy této země. Vláda odborníků tady není. Sliboval jste odborníky, ti tady nejsou. Měníte vládu jak na běžícím pásu. Úplně se vám to nevede, protože prezident některé ministry evidentně odmítá vyměnit, byť mu to nepřísluší. Ale vy mimo toho, že řešíte personální problémy, neřešíte problémy této země.

Dále vám demonstranti vzkazují, že média mají kontrolovat, média nemají sloužit. V České republice už nikdo nepochybuje o tom, že jako vlastník velkého mediálního domu prostě máte bezprostřední vliv na to, jak o vás, o vašem hnutí, vaše média informují.

Dneska jste ve svém proslovu řekl, že neohrožujete média veřejné služby, že neohrožujete Českou televizi, Český rozhlas, co vám to kdo podsouvá. Jak to, že ne? Máte nejsilnější poslanecký klub a jak to, že nám tady stále leží neprojednané zprávy České televize? Je to vina té zlé opozice? Není. Vytváříte politický tlak na Radu České televize. Vy jí naznačujete, že tady je možnost toho, že by byli do budoucna vyměněni. Ukažte, že to tak není. Zařaďte ty body na projednání v takovém čase, aby měly šanci na té konkrétní schůzi být projednány a přesvědčte veřejnost, že to, co říkáte, nejsou fráze a řeči, ale že je to fakt. Projednejte zde ležící zprávy České televize a ukažte, že to s nezávislostí médií veřejné služby v České republice myslíte vážně a nejenom, že o nich mluvíte ve chvíli, kdy se vám to hodí.

Mluvil jste tady o tom, že žádný politik neudělal pro Českou republiku v zahraničí snad tolik, jako vy. No, já bych si na pár vzpomněl. Vzpomněl bych si například na Václava Havla, z jehož pověsti, dobré pověsti, kterou vybudoval například za oceánem, těží i vaše administrativa. Protože ta vazba je tradičně silná právě díky takovým politikům, jakým Václav Havel byl.

Nevím, jestli jste někdy slyšel pojem Maslowova pyramida potřeb. Ono se o tom za socialismu asi moc neučilo, ale vy jste studoval na prestižní ženevské škole, tak jste to možná slyšel. To je taková pyramida, která určuje potřeby lidí ve společnosti. Ona má různá patra. A vy jste se se svojí vládou rozhodl soustředit pouze na to přízemí, na ty fyziologické potřeby lidí, na tu první signální.

Ale nevnímáte jednu věc, kterou vám demonstranti také vzkazují. Oni vám vzkazují, že jsou tady lidé, kteří mají i potřeby z té vrchní části pyramidy. To je například potřeba seberealizace, sebeuplatnění, potřeba toho mluvit do veřejného života, vyjadřovat se k němu. To jsou ti lidé, kteří vám vzkazují, pane premiére, že nestačí jít jednou za čtyři roky k volbám a nechat někoho zvítězit. To jsou ti lidé, kteří vám říkají - my máme právo na náš názor jít na náměstí a chceme s vámi komunikovat a hovořit i v době, kdy zrovna žádné volby nejsou. Tuto část společnosti, pane premiére, vy nevnímáte. Vy nejste premiérem všech občanů České republiky. Vy totiž tušíte, že z této části společnosti vám žádné zásadní hlasy nepřijdou. Proto těmi lidmi pohrdáte, odmítáte, byť i jen prosté, setkání s nimi.

Já bych chtěl uvést jeden lokální příklad - omlouvám se za to - jak vaše chování ovlivňuje celé společenské normy. Jeden lokální politik, místopředseda středočeského ANO, krajský radní pro investice, si na mě objednal před komunálními volbami leták. Já jsem na něj dal trestní oznámení a ono se zjistilo, že ten pán, který se jmenuje Herman, si ten leták objednal pod jménem Jaroslav Havlíček a vymyslel si adresu.

Ten pán si objednal špínu, prokazatelnou lež. Člen hnutí ANO, toho progresivního hnutí, které mívalo etický kodex, kterým se vytahovalo oproti jiným stranám. Etický kodex se ale posouvá podle toho, jaký má zrovna premiér problém. Tak tento člověk pod cizím jménem objednal dehonestující leták. Já jsem ho na Městském zastupitelstvu v Kolíně vyzval, aby odstoupil. A víte, co mi ten člověk řekl? Neodstoupím. Ještě zapomněl dodat nikdy neodstoupím, pane premiére. To už by byla doslovná citace toho, co vy říkáte. Vy jste negativním příkladem. Vy jste negativním příkladem nejenom pro své vlastní hnutí. Vy jste negativním příkladem pro celou českou společnost.

A potom nějaké konkrétní příklady selhání této vlády. No, kam se podíváme. Kde je připravovaná reforma vzdělávacího systému? Ministři se mění. Máme třetího ministra spravedlnosti a ta poslední paní ministryně nastoupila ve chvíli, když vám začíná vaše kauza přerůstat přes hlavu. Ona v té chvíli nastoupí. No, tím jste spustil ty demonstrace, které se logicky otočily i proti vám.

Digitalizace, jednoduchý stát, o které tady mluvíte a vůbec jí nerozumíte? To, že poslanci, ne vláda, ale poslanci, museli přijít s poslaneckým návrhem zákona na právo na digitální službu, no to je prostě selhání vlády v této oblasti zcela jednoznačné.

Že se tady řeší problémy sucha poslaneckými návrhy, že se řeší problémy zemědělství, které je neekologické proto, že podporuje velké agroholdingy, což vám opět osobně velmi vyhovuje, to je další fakt.

Chybí nám tu pracovní síla a s čím vláda přišla? S takovým návrhem cizineckého zákona, který uplatňuje dávno překonaný systém Gastarbeiter. Západní Evropa se dávno od něj odklonila, my ho teď s velkou pompou jako moderní zákonnou normu tady zavádíme.

Mluvila tady paní ministryně Dostálová o výstavbě bytů v České republice. Kdy jindy by se měly stavět byty, ať už soukromníci, developeři, než v době objektivní ekonomické konjunktury? A proč se nestaví?

Protože jste zkomplikovali stavební řízení. Za Ministerstvo pro místní rozvoj nesete zodpovědnost celou dobu vládního angažmá hnutí ANO. A stavební řízení v České republice nefunguje. Slibujete velkou novelu a nereflektujete na to, že tady byly pozměňovací návrhy opozice, které mohly aktuální situaci se stavebním právem výrazně zlepšit. Vy, hnutí ANO, jste zablokovali výstavbu bytů v České republice. A když se budeme bavit o sociální politice, já jako starosta, který abych nekumuloval funkce, v pondělí jsem se svého mandátu vzdal, jsem zažil tu vaši sociální politiku v praxi. Uplácení sociálními dávkami místo vytváření sociální motivace a sociálních pobídek. Nedefinovaná politika sociálního bydlení, kdy zase veškerou odpovědnost přenášíte na města a obce. A když už se tady zmiňujete, třeba paní ministryně Schillerová, o tom, že tento stát hospodaří dobře - díky komu? Díky městům a obcím, které mají svoje rozpočty naštěstí ve srovnání se státním rozpočtem stále ještě v pořádku.

Pereme se tady nehorázným způsobem o dvě miliardy korun pro ty nejpotřebnější v České republice. Tahají se tady mezi sebou dvě ministryně, která nakonec bude mít tu zásluhu na tom, že se někde ty peníze najdou. Ale už vůbec nevidíme toho člověka v České republice, toho nejpotřebnějšího, toho posledního, který samozřejmě ty peníze od státu nutně potřebuje.

Na závěr bych chtěl pouze říci, že tato vláda samozřejmě naši důvěru nemá, protože je vládou minulosti, je vládou nekomunikace a vládou absolutního uzavření ve vlastní a jediné pravdě.

Děkuji.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministryně Dostálová: Prosím, pojďme pracovat pro lidi Kalousek (TOP 09): Pochopil jsem, že všichni ministři dostali povinný slohový úkol Ministr Metnar: V oblasti zajištění obrany a armády plní vláda to, co si předsevzala Výborný (KDU-ČSL): Skutečně, pane premiére, žijete v takové bublině?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV