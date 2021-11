Rakušan (STAN): To je demokracie, nikoliv podvod

Komentář na facebookovém profilu k pirátskému hlasování o vstupu do vlády

Samozřejmě si velmi přeji, aby Piráti odsouhlasili koaliční smlouvu a vstup svých zástupců do vznikající vlády. Koalice Pirátů a Starostů má skvělý program a mnoho z něj jsme společně prosadili do vládních programových tezí. Je to program České republiky s lepší budoucností.

Musím ale odmítnout, že by Starostové svým odhodláním jít do vlády jakkoliv porušovali koaliční smlouvu. Naše stranické orgány, stejně jako ty pirátské, mají přeci právo vyslovit svůj postoj. A hlasování na jednání Celostátního výboru STAN bylo zcela jednoznačné - koaliční smlouvu jsme schválili a tím i umožnili našim vybraným politikům přijmout nominaci do vznikající vlády.

Pokud by (a to si velmi nepřeji) Piráti hlasovali proti vstupu do vlády, tak se nejedná o nějakou zradu ze strany STAN. Měli bychom tady situaci, kdy orgány dvou koaličních stran mají rozdílný názor na stěžejní rozhodnutí celé koalice. To je demokracie, nikoliv podvod. STAN i Piráti jsou suverénní strany. V takovém případě bychom museli vyvolat koaliční jednání a pokusit se najít východisko.

Osobně si neumím představit, že bychom v této fázi selhali, do vlády nešli, nevzali na sebe zodpovědnost za další směřování naší země. Pro voliče by bylo nepochopitelné, kdyby ve chvíli, kdy je možné vytvořit vládu demokratických stran s výraznou většinou, přišla politická krize. Nechceme vrátit do hry ANO a SPD. Stejně tak je nesmyslný model menšinové vlády SPOLU.

Někdy se říká “když můžeš, tak musíš”. To je v tento moment i jednoznačný pohled STAN, který považuji za politicky prozíravý a dospělý.

