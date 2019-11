Rakušan (STAN): Účtenkovka je prostě vyhazování peněz

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane premiére. Jsou to dva roky, slavíme narozeniny toho, co jste nazval svým velkým dítětem, jmenuje se to Účtenkovka. No my tomu říkáme státem řízený a zřízený hazard. Měli jsme tady takovou hezkou debatu o daňovém balíčku, kde vy jste se rozhodli zdanit Sportku a byla tady argumentace pana ministra zdravotnictví, který hovořil, že je potřeba udělat tu prevenci proti patologicky závislostním jevům v naší společnosti, ke kterým jste asi zařadili i to, že si někdo vsadí ta čísla jednou týdně. A vy jste tady zřídili loterii, Účtenkovku, kam lidé posílají svoje účtenky. Zatím je poslalo 339 tisíc lidí. Vy jste slibovali s paní ministryní Schillerovou milion. Určitě ta Účtenkovka něco stála, abyste ji obsloužili, a stále si trváte na tom, že je to bezvadný instrument. Z našeho pohledu je to hezké vyhazování peněz. A ještě se té Účtenkovky chytli podvodníci. Pane premiére, jedna podotázka: Viděl jste server Bazar účtenek? Jeden nejaktivnější hráč, přátelé, poslal 11 128 účtenek, což by znamenalo, že denně šel do 370 obchodů. To je úžasné.

Takže já se ptám, jestli vláda stále trvá na tom, že se jedná o skvělý instrument, jestli to vláda nevidí jako další hazardní podnik, který sama zřídila a kde lidi nutí do toho, aby sázeli, a umožňuje hezký život i podvodníkům, kteří skupují účtenky a obchodují s nimi čile. A ptám se, jestli tedy, když už nezrušit, nehodláte tu Účtenkovku alespoň nějakým způsobem upravit, abyste zabránili podvodům, které tady evidentně, ale evidentně probíhají. Já bych vás prosil o konkrétní odpověď hlavně na tu poslední otázku, co uděláte proti těm podvodům.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rakušan (STAN): Ukončíme nekalé praktiky podomních prodejců energie Rakušan (STAN): Podporujeme návrh, který přednesl pan předseda Výborný Rakušan (STAN): Gratuluji kolegyni Pekarové Adamové Pojďte k nám, láká Rakušan občany po druhé demonstraci na Letné

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.