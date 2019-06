Rakušan (STAN): Vyzýváme Andreje Babiše, aby se rozhodl

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

chtě nechtě se prostě musím vrátit k tomu, jakým způsobem tady na plénu Poslanecké sněmovny hovořil předseda vlády České republiky pan Andrej Babiš. Jednu poznámku na začátek. Chtěl bych tady v této Sněmovně opravdu jednou zažít - jsem přeci jenom začátečníkem - že tady bude stát premiér, který se stejným zápalem, stejnou vehemencí, stejnou razancí bude hovořit o zásadních problémech České republiky, bude tady rozebírat problémy naší vzdělávací soustavy, bude se bavit o naší konkurenceschopnosti v globálním světě, bude se bavit o problémech sucha, bude řešit environmentální výzvy.

My tady ovšem zažíváme, a jenom a jenom z důvodu, že náš pan premiér má dlouhodobý problém, který je nazýván střetem zájmů, tak tady zažíváme situaci zcela jinou. Máme tady premiéra, který mluví zvláštně, který mluví velmi razantně, který umí svým politickým oponentům vynadat, který umí poukázat na veškeré křivdy, které se mu v životě staly, který umí ukázat, jak úspěšným člověkem je, přičemž svůj úspěch poměřuje pouze vydělávanými penězi, ale mluví stále jenom o sobě a mluví stále jenom a jenom o svém problému. Dneska nám tady řekl, že celý audit, celá ta auditní zpráva je útokem na Českou republiku. To nám dokládá jediné - mentalita pana premiéra Babiše je taková: Česká republika jsem já. Agrofert je Česká republika.

My tady slyšíme od premiéra hnutí, které se ještě nedávno formulovalo jako hnutí proevropské, věty o tom, že Evropská unie teď útočí prostřednictvím útoku na něj a na firmu Agrofert, která už vlastně není jeho - tak proč on se jí tak zastává? - útočí na celou Českou republiku. Jedním z argumentů bylo, co si to vlastně ti kontroloři tady dovolují. Tak Evropská unie, která poskytuje evropské peníze, jistě bude kontrolovat, zda jsou dodržovány evropské normy a dodržována evropská pravidla při tom, jak se dotace v České republice čerpají.

Zároveň Andrej Babiš neváhá poukazovat na všechny ostatní, že jsou těmi, kteří nic nedokázali. Říká, vy jste nepostavili, přátelé, ani psí boudu, vy nevíte, co to je byznys. Tady je pár obrázků (ukazuje), které ukazují projekty dotované z fondu Evropské unie. Jsou to projekty, které prošly řádnou kontrolou a nebylo shledáno na nich nic závadného. Ty projekty vystavěli starostové ve svých městech a obcích, dodržovali veškerá pravidla v čerpání fondů z Evropské unie. A od těch starostů jsem na výzvu, ukažte nám, že jste postavili více než psí boudu, během týdne obdržel asi tři sta velmi zajímavých obrázků. Pan premiér čerpá dotace na nové výrobní linky ve své chlebárně.

Pan premiér čerpá dotace do svých velkých agropodniků. A samozřejmě že on je tím člověkem, který spoluurčuje pravidla čerpání. On jako premiér má být dokonce zodpovědný i za to, abychom pravidla pro čerpání v příštím období měli nastavena tak, jak bude České republice vyhovovat. Lze ještě v této chvíli věřit, s tak velkým podezřením ze střetu zájmů o tom, že Andrej Babiš skutečně bude bojovat za zájmy České republiky a že Andrej Babiš skutečně bude vyjednávat pravidla pro čerpání dotací v dalším období tak, aby to bylo ku prospěchu občanů naší země?

My tady od Andreje Babiše slyšíme jednu větu stále dokola: "Udělal jsem obrovskou hloupost, že jsem šel do politiky, byla to moje chyba, neměl jsem ji dělat." Ona je to možná jedna z mála vět, kde se s ním jako opozice shodneme. Ale ono to má ještě jeden rozměr. Vždyť Andrej Babiš svůj problém může vyřešit okamžitě, vyřešit to jednoznačně a vyřešit to nastálo - rozhodnout se, zda je politikem, nebo byznysmenem. Proto vyzýváme Andreje Babiše k tomu, aby se rozhodl, a velmi mu doporučujeme, aby dal přednost byznysu.

Děkuji za pozornost.

