Rédová Fajmonová (BPP): Celý svět čeká na rozhodnutí Slovenska

Celý svět čeká na rozhodnutí Slovenska. Ano, opravdu.

Není to tak dávno, co známý slovenský lékař a politik Peter Kotlár otevřel Pandořinu skříňku. Jeho slova a zveřejněné informace vyvolaly bouřlivé reakce — jedni ho označili za blázna, druzí za dezinformátora. Ale ti, kdo si zachovali zdravý rozum, ho vnímají jako hrdinu. Jako člověka, který se odvážil říct nahlas to, o čem si mnozí z nás tiše myslí své. To, co jsme vyčetli z vědeckých studií, výzkumů i vlastních zkušeností.



Pravda o vakcínách proti covidu-19 bolí. A mnohým se nelíbí.

Nepřekvapuje mě, že vyvolává negativní reakce u politiků, lékařů i části veřejnosti. Přiznat si selhání je těžké. Přiznat si nátlak na občany, profesní i morální selhání – to chce odvahu. Ale teď není čas na výmluvy. Není čas na hledání obětních beránků. Dnes je čas na pravdu.



Nedávná analýza těchto „zázračných“ ampulí ukázala něco hrozivého.

Byli jste podvedeni. Nebylo Vám podáno to, co Vám bylo slíbeno. A co je horší, vedlejší účinky, které se začaly objevovat u mnoha lidí, nejsou náhodné. Souvisí přímo s těmito látkami. Je čas přestat si nalhávat, že to byla chyba systému, nebo že „to tak holt někdy bývá“. Tohle ospravedlnit nelze.



S Petrem jsem mluvila dlouho.

A vím jedno – on ví, o čem mluví. Je to lékař, a přesto dokázal věci vysvětlit tak, že jim rozuměl i můj kolega mimo obor. To je známka opravdového odborníka. Svědomitého člověka, který neuhnul. Člověka, který dodnes na rozdíl od mnoha jiných stále ctí Hippokratovu přísahu.



Celý svět čeká na druhou analýzu, která má být provedena na Slovensku.

Čeká na to, zda se na základě těchto důkazů podá žaloba proti Pfizeru a proti Moderně. Čeká, zda konečně skončí financování těchto nechtěných ampulí, za jejichž likvidaci dnes absurdně platíme nemalé peníze. Slovensko má dnes v rukou víc, než si možná uvědomujeme.



Peter Kotlár není snílek.

Je realistický, pevný v kramflecích a statečný. Ví přesně, co je ve hře, a přesto jde dál. Zná tlak, kterému čelí, ale nezalekne se. Takových lidí dnes moc není. A my, kdo jsme s ním v kontaktu, víme, že za ním stojí většina lidí zdravého rozumu. Fandíme mu. Držíme mu palce. A když bude potřeba, jsme připraveni mu pomoci.



Naši „odborníci“, kteří stáli po boku vládních rozhodnutí, by se měli stydět.

Místo, aby strkali hlavu do písku, měli by Petra vyhledat a vyslechnout si fakta. Pravda je venku a nelze ji znovu schovat. Slovensko, ač malý stát, dnes ukazuje větší odvahu než mnozí silní hráči.



A právě teď se ukazuje, kdo opravdu měl odvahu a kdo jen čekal.

Fascinuje mě, jak lidé najednou vystupují a mluví o covidu a očkování, a přitom v době, kdy bylo téma opravdu žhavé, mlčeli. Vyčkávali, sledovali vývoj a drželi se zpátky. Dnes vedou debaty a hrají si na chytré. Ale my víme. Víme, kdo mluvil, když to nebylo jednoduché. A víme, kdo mlčel a dnes parazituje na odvaze druhých. Sociální sítě mají dlouhou paměť. Pamatujeme si, kdo skutečně riskoval, kdo nastavoval tvář, vlastní kůži i život. A právě těm patří náš respekt, ne těm, kteří dnes s odstupem hrají na jistotu.



Čekáme. Čekáme na výsledky, které mohou změnit směr.

Ti, kteří hlasovali proti otevření smluv s farmaceutickými firmami, by si měli sáhnout do svědomí. Čas je dožene. A ti, co věděli a mlčeli, nesou stejnou vinu jako ti, co slepě poslouchali.



Je to jako v hokeji – sebrali jsme puk a jedeme na bránu.

A tentokrát máme šanci dát gól, který změní pravidla celé hry.A víte co? Byla to lekce. A nepřestaneme o tom mluvit.Z principu. Z povinnosti. Ale hlavně z úcty k těm, kteří už s námi nejsou. K těm, kdo věřili systému a dnes nesou zdravotní následky. Jsou ignorováni, umlčováni, často zesměšňováni, přestože právě oni jsou svědky pravdy. Ano, možná jsme dříve věci pojmenovávali špatnými slovy, možná jsme nedokázali přesně formulovat, co se děje. Ale my jsme nebyli novináři. Nebyla to naše role. Média selhala. A nesou za to největší vinu. Mohla zachránit tisíce životů a neudělala to.

Přesto se nevzdáváme. Protože ti, kdo selhali, nejsou hlasem pravdy.

Ten hlas teď patří lidem.

Petra Rédová Fajmonová, BSc. BPP



