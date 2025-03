Rédová Fajmonová (BPP): Přestaňte nás strašit!

Je neuvěřitelné, kam až je naše vláda schopná zajít. Po vzoru minulých krizí znovu rozehrává svou osvědčenou strategii: vyděsit občany, svalit vinu na ostatní a sebe vykreslit jako zachránce. Ale tentokrát už to není jen trapné. Je to nebezpečné. A pro mnoho lidí i ničivé.

Začalo to „nenápadně“ výzvou k přípravě zásob na 72 hodin. Následovalo školení, jak reagovat na výstražné signály, připomínání sirén a nouzových hlášení. Strašení válkou. Strašení blackouty. Strašení útokem z východu. To už nejsou opatření. To je manipulace. A zneužívání lidského strachu.

Nejcitlivější obyvatelé naší společnosti, jako jsou senioři, rodiče s malými dětmi, lidé s traumaty z minulosti, jsou systematicky vystavovaní stresu, úzkostem a strachu o budoucnost. Kolik lidí skončilo na antidepresivech? Kolik rodin se psychicky zhroutilo? A kolik dalších ještě vláda zlomí?

Petra Rédová Fajmonová, BSc. BPP



krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je to pořád stejný scénář: nejprve krize, pak mediální kampaň a nakonec přenesení viny na „vnějšího nepřítele“. Ale pravda je úplně jiná. Tohle všechno způsobili oni. Ne Rusko. Ne obyčejní lidé. Ne opozice. Ale naše vlastní vláda. A zatímco část Evropy začíná chápat, že nekonečné prodlužování konfliktu není cesta, a dokonce samotná Amerika hledá s Ruskem prostor pro diplomatické řešení, náš kabinet spolu s ukrajinským prezidentem stále tlačí na pilu.

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 82% Nemá 16% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15453 lidí

A právě Volodymyr Zelenskyj, muž, kterého západní média zbožšťují, je tím, kdo tvrdohlavě odmítá ukončit válku. Je tím, kdo dál žene svůj lid do zbytečného krveprolití, zatímco on sám si v klidu shromažďuje majetek. Kdo chce opravdu mír? A kdo chce pokračovat ve válce? Fakta jsou dnes dohledatelná. Videa, dokumenty, uniklé záznamy. Jen hlupák před tím zavírá oči.

A jen zfanatizovaný člověk ještě věří narativu, že Rusko je třeba “porazit”. Rusko nelze porazit. Každý generál to ví, každý historik to ví, každý diplomat to ví. Ale naše vláda? Ta buď neví, nebo nechce vědět. Jejich posedlost válkou už je na okamžitou izolaci. Tihle lidé jsou nebezpeční, ale ne nepříteli, nýbrž vlastním občanům.

Odpovědnost za rozvrat ekonomiky, za rozštěpenou společnost, za narůstající deprese a stresy padá výhradně na jejich hlavy. Ať už jde o covid, inflaci, válku nebo energetickou krizi, pokaždé selhali. A pokaždé to hodili na někoho jiného.

Tahle vláda je nejhorší v dějinách samostatné České republiky. Vlastizrádci, kteří vedou válku proti vlastním lidem, zatímco slouží cizím zájmům. My si jejich jména musíme zapamatovat. A až přijde čas, každý z nich musí nést odpovědnost - právní i morální.

Nepropadejte panice. Odmítněte jejich hru. Odmítněte strach. Přestaňte věřit těm, kteří vás chtějí ovládat skrze obavy. Jsme silní. Ale jen pokud zůstaneme jednotní a bdělí.