Rédová (Stačilo!): Tohle je boj o udržení moci

Prezidentovi o Českou republiku nikdy skutečně nešlo. Už dokumenty a analýzy v knize Spiknutí popisují, jak byl dlouhodobě připravován do role „kandidáta systému“, nikoli jako výsledek svobodné občanské poptávky. Volba byla prezentována jako „vůle lidu“, ale realita spíš připomínala mediálně-politickou choreografii, která měla veřejnost dovést k jedinému výsledku!
Petr Pavel je člověk, který se dokázal přizpůsobit každému režimu. V armádě sloužil komukoliv, kdo byl u moci, dnes se ochotně klaní zájmům globálních struktur a otevřeně mluví o ochotě vzdát se koruny i části naší suverenity. To není státník. To je politik bez páteře.
Když někdo nedokáže zajistit ani důstojnost své vlastní rodiny a jeho manželku živí stát, těžko může tvrdit, že mu jde o „zemi, která je v ohrožení“. Nejde. Jde o jeho osobní příběh, jeho sny, jeho image. A my všichni za to platíme.
Novináři by měli věci konečně začít nazývat pravým jménem. Tohle není boj o české hodnoty. Tohle je boj o udržení moci lidí, kteří Česko berou jako projekt, ne jako domov.
