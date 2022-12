Richter (ANO): Jediné, co vznikne, je desetičlenná dozorčí komise z řad politiků

reklama

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych se pár slovy vyjádřil k novele zákona o Národní sportovní agentuře.

Já osobně jednoznačně souhlasím v tom, že je potřeba vylepšit fungování Národní sportovní agentury. Tento úřad patří k jednomu z nejmladších v republice a přitom má na starosti obrovskou agendu. Rozděluje finance více než šesti tisícům dětských sportovních klubů, více než stovce národních sportovních svazů, tisícům sportovišť, a bylo by bláhové si myslet, že úřad vznikne jedním zákonem a bude takto fungovat po desítky let.

Za tři roky se udělalo v NSA hodně práce, nastavila se jasná a veřejná kritéria, podle kterých se rozdělují dotace a zároveň se objevily mezery, které je potřeba novelou zákona vyřešit a s tím naprosto souhlasím.

Bohužel ale tato novela nepřináší žádné řešení současných problémů českého sportu a jediné, co vznikne z této novely, je desetičlenná dozorčí komise z řad politiků. Nezlobte se na mě, ale opravdu je tu někdo přesvědčen, že problémy českého sportu vyřeší rada deseti lidí, která má dohlížet na agenturu? Já si to tedy osobně nemyslím.

Tato novela je ukázkou promarněnosti a zkažené příležitosti. Neustále padají slova o nutnosti zmenšit administrativní náročnost dotačních výzev pro kluby. Proč se něco neudělalo při této novele? Proč zákon vyžaduje po všech, tudíž i po dětském sportovním klubu z malé obce, který má například jen dvacet členů a od Národní sportovní agentury dostává na chod 30 tisíc korun ročně, aby musel dokládat při žádosti výpis z rejstříku skutečných majitelů spolku a další výpisy a potvrzení z finančního úřadu a podobně? Tato malé kluby, kterých jsou tisíce a mnohdy je vede jeden dobrovolník a nadšenec, který se dětem věnuje po práci, jsou zahlceny zbytečnou administrací, kterou ovšem vyžaduje zákon, nikoliv samotná Národní sportovní agentura. Proč na toto nijak nepamatuje tato novela, když už tu řešíme sport?

Neustále se dále bavíme o koncepci sportu, ale ona tato žádná státní koncepce sportu není, a proto ani sportovní svazy nemohou mít koncepci, neboť koncepce ve sportu znamená, že si vytvoříte plán, který zasahuje minimálně jeden olympijský cyklus, v lepším případě dva, to znamená osm let, to znamená říct si cíle a prostředky, postavit například různé sportovní akademie, angažovat do nich kvalitní trenéry, fyzioterapeuty, doktory a zahraniční odborníky, jenže vy nic z toho nemůžete udělat, protože nevíte jako národní svaz, kolik peněz dostanete od státu za rok, takže těžko podepíšete kvalitní lidi na jeden rok. Koncepce je o tom, že je budete mít minimálně na čtyři, šest let podepsané.

Jeden rok má NSA na sport sedm miliard, další rok pět miliard, teď zase sedm miliard. Kolik to bude v roce 2024, nikdo neví. Pokud chceme, aby sport měl koncepci, musí vědět, s čím může počítat. Opět se při tvorbě této novely mělo myslet na to, že by se sport měl ukotvit v zákoně a dostávat ročně procento HDP. Pak by kluby a svazy věděly, s čím mohou do budoucna počítat a mohly dělat sport koncepčně.

Chcete zjednodušit administraci sportovních klubů a svazů? Proč se tedy při vytváření této novely neprojednalo víceleté financování? Každý z šesti tisíc malých dětských sportovních klubů musí žádat o dotační výzvy můj klub každý rok stejnou žádostí. Proč se neumožnilo agentuře, aby měla možnost vypisovat tříleté výzvy? Tudíž by klub požádal jednou, měl by určené peníze, které dostane každý rok po dobu tří let a odpadly by 2/3 administrace a pracovalo by se koncepčně, jak jsem o tom již mluvil.

Těch možností, jak vylepšit fungování českého sportu, je pro lidi, kteří sportu opravdu věnují, bezpočet. Tato novela jim ale žádné nepřinese. Jen dalších deset nově placených míst pro politiky a jak jsem již zmiňoval u svých pozměňovacích návrhů v rámci rozpočtu 2023, tak tímto způsobem legalizujeme pouze politický vliv na rozdělování dotací, ale neřešíme sport jako takový. Proto jako člověk, který se celoživotně věnuji sportu na všech úrovních, pro tuto novelu hlasovat nebudu.

Děkuji za pozornost.

