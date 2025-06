Havlíček (ANO): Došlo k systémovému selhání, nikoliv selhání jedince

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře, já se musím vrátit opět k té nekonečné a neuvěřitelné telenovele bitcoinové, která pokračuje v nevídaném sledu. Nebudu už opakovat to, co zde zaznělo i dnes, a to, co všichni víme. Jinými slovy, že vyjde trestanec z vězení, potřebuje si zlegalizovat svoje peníze, které nakladl, nakradl, i když nevím, co všechno s nimi dělal, ale v každém případě nakradl na nelegálním tržišti, zajde si za ministry Fialovy vlády, slíbí miliardu a obchod je hotov. Co je podstatné, to je ten závěr. Peníze jsou v nedohlednu, trestanec je v nedohlednu a dobré jméno Česka jest v nedohlednu. Prostě ostuda, to všichni ale víme. To nemá cenu teď opakovat. Důležité je to, že jsme v situaci, že zatímco FBI, Národní centrála pro organizovaný zločin, státní zástupci rozplétají naprosto nevídaný příběh, na jehož jednom konci tedy stojí zloděj, který přišel k miliardám, a na druhém konci česká vláda, která o ty miliardy přišla, tak se diskutuje naprosto logicky i na půdě Sněmovny o odpovědnosti. A i zde je zjevná snaha, což vidíme, koalice a zejména ODS, zahrát vše do autů. No, a my se snažíme dokázat, že nedošlo k individuálnímu selhání. Jinými slovy, že nestačí, když Petr Fiala, Zbyněk Stanjura a spol předhodí Pavla Blažka, ale že došlo k systémovému selhání. A budu se vám snažit teď ukázat, v čem vnímáme to s ohledem na nové skutečnosti, nikoliv na to, co už tady padlo, že jde jednoznačně o systémové selhání, nikoliv, nikoliv, a to zdůrazňuji, o selhání úředníků, na které se to snažíte hodit, hrdinové. Ale došlo k selhání těch, kteří zodpovídají, zodpovídají za řízení a kontrolu celého systému. Jinými slovy došlo k selhání těch, kteří mají dostatek nástrojů, ve finále i personálních kapacit, aby ochránili stát před podobnými vykuky, před podobnými loupežníky, před obdobnými nájezdníky, abychom si rozuměli, na stát neútočil systémově klan nadnárodních zločinců, kteří by využívali nejmodernějších technologií, kterými by se snažili oslabit stát. Na stát útočil jeden trestanec, který si to všechno dobře promyslel a který se rozhodl, že si s pomocí státu zlegalizuje miliardy a miliardy korun. A my tvrdíme, že v tomto stát selhal. Protože vaší povinností, vaší povinností bylo jednat. Jinými slovy, zabránit tomu, co nastalo. Mohli jste dávat podněty, mohli jste na to upozorňovat, mohli jste vyvolat jednání na úrovni vlády, na úrovni ODS, na úrovni Bezpečnostní rady státu, pochopitelně předtím, předtím, než došlo k finálnímu otevření peněženky a legalizaci tedy těch miliard, které se pokusil pochopitelně poté ten trestanec využít tím, že si šel do směnárny, kde si to chtěl překlopit do regulérních peněz, leč v té směnárně ten jeden člověk, který tam seděl bez toho aparátu, který máte vy, bez financí, které máte vy, bez kontrolních systémů, které máte vy, členové vlády, pane ministře financí Stanjuro, bez všech těchto instrumentů, poradců a tak dále, prostě zkonstatoval na bázi prvního nákupu, že se jedná s největší pravděpodobností o nelegální peníze, a všechno nahlásil. Jeden směnárník, zjistil to, co vy jste nebyli schopni zjistit za dobu několika měsíců s nástroji, které máte. Víc k tomu, by snad ani nemělo cenu říkat. To je na tomto úplně nejhorší.

Nicméně vy tvrdíte, že nic, že jste to přehlédli, že jste možná měli ty informace, že jste je nedostatečně vyhodnotili, že jste se k tomu nedostali, že to je přece normální na těch úřadech, že se stává, že se vše neřeší hned. No, a my tvrdíme, že to je lež. Suše to tvrdíme a ty důkazy jsou zcela zjevné, protože jestliže jako ministr financí dostanu dopis na konci ledna, kde je odkaz na osobní rozhovor, tak je zcela zjevné, že jsem to řešil s dotyčným ministrem, v tomhle případě Blažkem, už předtím, čili je vyloučené, že se o tom nevědělo. Ale vy tvrdíte, my jsme si ten dopis nepřečetli pořádně, my jsme ho neotevřeli, my jsme si neprošli ty přílohy, které u toho byly. Já se tady ptám, o čem se bavíte normálně, když pak sedíte na té vládě, a vedle vás sedí ten ministr a zeptá se, prosím tě, dostal jsi ode mě ten dopis s těmi přílohami? A vy řekněte no, ještě jsem ho neotevřel, no tak je logický, že ten ministr řekne, tak ho otevři.

Nevím, jakým způsobem funguje ta komunikace. No, ale co hůř, ukázalo se přesně to, co jsem tady říkal před 14 dny i před týdnem, a my jsme to věděli, že to tak je. Úředníci vám připravili velmi kvalitní a dokonalý rozbor a tam důrazně, důrazně nedoporučili, aby se tento akt učinil, jinými slovy, aby se nepřijímal ten dar. A vy tvrdíte, že toto jste nečetl, takže nečtete dopis od svého stranického kolegy, nečtete dopis od člena vlády, nečtete přílohy, které vám k tomu pošle, nevyhodnocujete to, že jste s ním měl osobní rozhovor, na který se on dokonce odkazuje v tom dopisu, abyste jednal, nečtete podklady, které vám dávají vaši úředníci, notabene když se jedná o podklady, které jsou zásadního charakteru a něco se nedoporučuje? No a ještě k tomu všemu Úřad státu pro zastupování ve věcech majetkových, čili úřad, který je pod Ministerstvem financí, poskytne ve finále, řekněme, ten instrument, ten klíč k tomu, aby se vše otevřelo?

To přece nemůžete myslet vážně, že někdo ještě bude věřit tomu, že jste nevěděl, že jste netušil, anebo že jste jenom něco nedočetl? To je naprosto vyloučené, protože logická otázka by tedy byla, co tam tedy děláte?

Chodíte tam vůbec do té práce? Sedíte tam v té kanceláři? Posloucháte občas někoho? To tam nemáte porady na tom rezortu, to tam nemáte nějakou běžnou poštu, něco, co se vyřizuje? To je běžná práce ministra, kterou musí dělat několik hodin denně, naprosto standardní, běžná, normální. A já rozumím tomu, že se může zpozdit něco jeden den, dva dny, tři dny, to je asi normální. Člověk může být někde v zahraničí, nestačí se všechno projet, když obvykle ty důležité věci by vám měli hned nahlásit, ale chápu, 2, 3, 4 dny. Já bych možná ještě rozuměl jedné věci, že kdyby to bylo doporučení od vašich úředníků kladné, takže si to možná chvíli zdrží, protože v zásadě by se asi nic nestalo. Jestliže vám někdo řekne, všechno je v pořádku, všechno je v ažuru, nemusíte mít, pane ministře, z ničeho obavu, klidně nechť se to otevře, tak se to třeba zbrzdí o jeden týden, protože se o nic nehraje, ale jestliže je tam záporné doporučení, varování, že se to nemůže udělat, to je vyloučené, že by se to opět neotevřelo. Minimálně ti úředníci by přišli a řekli, pane ministře, je to čtyři dny, pět dní, týden. Dávali jsme vám záporné doporučení, děláte s tím něco? Jak jste to vyhodnotil? Nestalo se náhodou to, že vám někdo skončilo v poště? Já nevím, prostě úplně normální, běžné manažerské věci. Čili je naprosto vyloučené, že by toto pan ministr financí nevěděl. Je zcela jisté, že byl docela solidně informován z mnoha směrů. Opakuji: osobně, od ministra Blažka, písemně od ministra Blažka, současně byl varován svými klíčovými úředníky na právním oddělení před tím, aby se tak neučinilo, to znamená, aby se to neotevíralo, aby se to nelegalizovalo. A současně měl nepochybně informaci o tom, že jemu podřízený úřad se chystá otevřít bitcoinovou peněženku.

Neumím si už představit, jaká další informace by tam měla být proto, abych zpozorněl. Jinými slovy, zbývá logická otázka, proč ministr financí nejednal? Proč člověk, který je zodpovědný za státní finance, proč člověk, který vidí, že se tady hraje o miliardu, ne-li miliardy korun, protože nikdo nevěděl, kolik nakonec v té peněžence bude. Ale pokud někdo nabízí miliardu, tak bylo zcela zjevné, že to bude jenom část, protože asi těžko si někdo dokáže představit, že i kdybych přijal variantu, že někdo chtěl učinit pokání, jakože tomu snad opravdu může věřit pouze pologramotný člověk, no tak je jasné, že těch peněz to muselo být daleko více. Čili jako ministr financí musel tušit, musel vědět, že se jedná o miliardové částky, a není možné, aby nevěděl, že ty částky pochází s největší pravděpodobností z nekalé nelegální činnosti, když ho před tím všichni varovali, když to bylo od trestance, když to bylo od někoho, kdo získal peníze s tím, že je zcizil z nelegálního tržiště s drogami, zbraněmi a tak dále.

Já nevím, možná, že zde ze sebe dělám detektiva Štiku, ale já si myslím, že dítě, kterému je deset let, by si tohle to dalo do souvislostí a pochopilo by, že je zde v lepším případě vážná pochybnost o tom, že se děje něco nelegálního, když mi to všichni říkají, v tom horším případě, že to smrdí totálním průšvihem. A v tomto případě ne že by měl ministr financí jednat, on musí jednat, on musí jednat a má na to dostatek nástrojů. Může dát podnět na policii, může okamžitě svolat vládu, minimálně musí informovat pana premiéra. Já jsem přesvědčen, že ho informoval, já nemám důkaz, že mu to tehdy a tehdy zavolal, řekl, ale považuji za takřka vyloučené, aby si tohleto stranické špičky neřekly. No, logická otázka je, proč ani premiér tedy nejednal, proč neinicioval setkání Bezpečnostní rady státu? Proč se o tom nejednalo na vládě? A teď už můžeme spekulovat, proč tomu tak nebylo.

V každém případě my tvrdíme, že selhal jednoznačně systém, který jste vy, členové vlády, Petře Fialo, Zbyňku Stanjuro, Pavle Blažku, ten jste měli dodržovat a ten jste měli chránit. A vy místo toho, abyste tak činili, tak jste ho prachsprostě zneužili. Děkuji.

