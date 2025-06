Fiala (SPD): Milion chvilek a ministryně Decroix se poplácali po zádech

Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás informoval o několika věcech. Za prvé, zařazení SPD do zprávy o extremismu porušilo práva hnutí, rozhodl soud. Takže to není žádné vyjádření SPD, ale soud rozhodl, že Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí. Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu za rok 2022. Včera tak rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7. Rozsudek není pravomocný, to je potřeba dodat.

Hnutí žádalo konstatování porušení práv a omluvu kvůli tomu, že ho ministerstvo ve zprávě označilo za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo jí dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Soudkyně Marie Filipiová ale konstatovala, že nebylo prokázáno, že by projevy předsudečné nenávisti byly ve sledovaném období dominantní složkou aktivity SPD. No, ani nemohly být.

K tomu bych jenom chtěl říct, že to je věc, kdy Ministerstvo vnitra hnutí SPD zařazuje do zprávy o extremismu pravidelně. Já se ptám, jaký to má význam? Za prvé, pošpinit to hnutí. To znamená, pojmenovat a pošpinit. To je známá taktika, která se tady v Evropě děje. Děje se všem vlasteneckým stranám od Itálie, Portugalska, Francie. Všichni jsou obžalovaní, zažalovaní, někteří odsouzení, někteří ne.

Za druhé si myslím, že pokud jste na takové zprávě Ministerstva vnitra o extremismu, že to dává některé možnosti i tajným službám vás lépe sledovat, ať už vaše esemesky, maily, osobní věci, různou odposlechovou techniku a podobně. Nepřišel jsem na to já, ale je to stejný vzorec, jako se děje v Německu u AfD. Tím, že jsou označeni v nějaké zprávě... Tam mají místo Bezpečnostní informační služby Úřad pro ochranu ústavy. Ti je sledují naprosto pravidelně, naprosto pravidelně o nich píší zápisy a podobně. Je to takový boj proti opozici, proti evropské opozici, proti globalismu, proti vlastenecké opozici. Tak jenom jsem vám chtěl říct, že soud to tak nevidí. Já si myslím, že Ministerstvo vnitra už by si to mělo uvědomit. Tady to pojmenování a pošpinění se pro mě jmenuje Rakušan. Zase ministr vnitra Rakušan. Já to vždycky s ním budu mít spojeno dohromady.

Pojďme ale k dalším důležitým věcem, A to je bitcoinová aféra. Bitcoinová aféra. Já jsem se díval na tiskovou konferenci nové ministryně Decroix a strašně mě to překvapilo. Překvapilo mě to, jak říká hned v úvodu: Mám pro vás všechny dobrou zprávu. Byli tady zástupci Milionu chvilek a plácli jsme si. Všecko je v pořádku. Když bylo minulé volební období, tak zástupci Milionu chvilek na Václavském náměstí trhali ústavu, vyvolávali jména lidí, kteří byli navrženi do mediálních rad, kteří neměli žádný škraloup, nic nikdy neudělali, a dělali obrovské demonstrace proti vládě. A teď, div se, přišli na jednání na Ministerstvo vnitra, kde se praly špinavé prachy, a plácli si. Všecko v pořádku. Nic se nestalo. Skvělé! Skvělé. Fakt skvělé!

Dál jsem byl překvapen z té tiskové konference, kde nám paní ministryně řekla, ať se nezlobíme ani my, ani novináři, ani celá společnost, ale že všechny věci budou tajné. Jména, časová osa, různé další věci, které - a je to na základě doporučení Nejvyššího státního zastupitelství. Ano, chápu, ale my se zase nic nedozvíme. A já varovně nad tím zvedám prst. Jak dlouho se šetří Dozimetr? Jak dlouho se šetří kampelička? Víte, něco? Píše o tom nějaký novinář? Nepíše! Já jsem byl z přístupu novinářů zklamán na té tiskové konferenci, protože nikdo se na nic nezeptal. Nezeptali se ani na tituly paní ministryně. Když právníci píší, že její vzdělání postrádá určitý počet kreditů tak, aby splňovalo vzdělání magisterské, tak nechápu, jak mohla získat PhD. na Karlově univerzitě, když podle právníků neodpovídá její vzdělání z Francie magisterskému titulu, ale bakalářskému. Já tomu nerozumím. A nikoho to nezajímá. Všichni jsou v pohodě. Všichni jako - nic se nestalo. Milion chvilek, všecko dobře dopadlo, poplácali se po zádech, novináři také, nikdo se neptal ani na tituly, nic, natož aby se někdo ptal na to, jak se perou prachy na Ministerstvu spravedlnosti, protože je všechno tajné, tak na co by se ptali?

Takže z této tiskové konference jsem byl zklamaný, protože jediným tématem té tiskovky bylo: dobrý den, já jsem nová ministryně Eva Decroix a venku je pěkně. Svítí slunce, neprší a všichni si přejeme, aby to tak co nejdéle zůstalo.

My jsme se jako opozice snažili iniciovat schůzi, a také byla svolána hnutím ANO schůze Poslanecké sněmovny, k návrhu na vyslovení nedůvěry. Já si myslím, že přestože ta vláda nepadla, tak to nedopadlo tak špatně, protože pro vyslovení nedůvěry hlasovalo 94 poslanců včetně všech poslanců SPD, a proti tomuto návrhu 98 poslanců. No, je vidět, že už se vám to, kolegové z koalice, krátí. Bylo to jenom o čtyři, i když my jsme potřebovali 101, ale z těch počtů je evidentní, že je to téměř půl napůl.

Vláda Petra Fialy již dávno ztratila důvěru občanů České republiky, a to nejen z důvodu poslední skandální aféry, kdy členové vlády za ODS přijetím daru ve formě kryptoměn od člověka, který byl pravomocně odsouzen, cíleně svou činností, tedy jejich prodejem, napomáhali legalizovat miliardové výnosy z trestné činnosti. Opět ticho. Nic se neděje. Denně se v této záležitosti objevují nové informace, které potvrzují absolutní selhání ministrů spravedlnosti a vnitra i premiéra Fialy, kteří o této kauze dlouhodobě věděli a v této věci navíc opakovaně lhali a lžou veřejnosti. Pamatujete si, jak říkali ministři: My jsme to nevěděli. Za to mohou právníci a úředníci na našich ministerstvech, kteří nám nepředložili stanoviska, která na těch ministerstvech byla. Tak, dámy a pánové, ta stanoviska tam byla. Byla od právníků, byla od úředníků, dokonce v těch stanoviscích je psáno, že s velkou pravděpodobností jde o peníze z trestné činnosti nebo o bitcoiny a výnosy z trestné činnosti, ale nikdo z ministrů to nečetl. To je, to je zajímavé. Takže nejdřív ministři říkali, za to můžou ti úředníci a ti právníci, ale právníci říkají, my jsme splnili svou povinnost, napsali jsme stanoviska, ale nikdo vlastně za nic nemůže.

Skutečnost, že vyšetřováním okolností podezřelého přijetí a prodeje kryptoměn spojených s trestnou činností je pověřena ministryně spravedlnosti Eva Decroix, o které už jsem dneska mluvil, která je zároveň místopředsedkyní ODS, a to vyvolává vážné pochybnosti o jeho nezávislosti a nestrannosti. A já tvrdím, že paní ministryně Eva Decroix je minimálně v politickém střetu zájmů a že by vůbec nikdo z ODS tuto kauzu neměl řešit a měl by tam být člověk, který je nestranný, který možná je bezpartijní, který nemá s těmito věcmi nic společného. A jsem o tom přesvědčen, že mám pravdu.

Vláda Petra Fialy svým opakovaným propojením s korupcí a organizovaným zločinem, a já v této souvislosti připomínám například kauzy premiérovy kampeličky a Dozimetru, poškozuje pověst České republiky v zahraničí a důvěru občanů ve stát. Ministr financí Zbyněk Stanjura a premiér Petr Fiala, oba z ODS, by měli okamžitě podat demisi a rezignovat. Odpovědnost za tuto vládní a celospolečenskou krizi mimořádného rozsahu ale nesou všechny vládní strany, tedy i TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Koneckonců i na Ministerstvu spravedlnosti má STAN náměstka, který byl pověřen vedením této věci, ve spisové službě je jeho.

A poslední věc je, že podle SPD by měl Zbyněk Stanjura kvůli své roli v bitcoinové aféře i kvůli snaze osvobodit od daně miliardové transakce s kryptoměnami okamžitě opustit ministra financí. Představte si, že všude se zvyšují daně. Všude. Říkají nám, to jsou třeba ty daně z neřesti, z alkoholu, z cigaret, to je všecko, všude. Daně z nemovitostí nám zvedli, daně z příjmů, zvedli téměř všechny daně, ale světe div se, daně z bitcoinových obchodů od 40 milionů nahoru jsou nula. Jsou osvobozeny. Tak já se ptám proč, pane ministře Stanjuro? Proč zrovna ty bitcoiny? Víte, jak získal pan Jiřikovský bitcoiny? Podle rozsudku Nejvyššího soudu provedl minimálně 18 000 obchodů s drogami, se zbraněmi a s pornografií, kde mu platili v bitcoinech. Ještě někdo z vás pochybuje o tom, že šlo o výnosy z trestné činnosti? A těm dáme nulu! Všechny zdaníme, všem všechno sebereme, ale tady těm bitcoinům dáme nulu! Proč bychom je chudáky zdaňovali, chudáky zločince, kteří už si to odseděli, že ano? To samozřejmě říkám, abychom si uvědomili, co vlastně se děje.

Zarážející je hlavně skutečnost, že ministr Stanjura předložil tento návrh formou poslanecké iniciativy poté, co Ministerstvo spravedlnosti uzavřelo dohodu o převodu bitcoinů miliardové hodnoty s pravomocně odsouzeným zločincem Tomášem Jiřikovským, klíčovou osobu vládní bitcoinové kauzy. Poslanci hnutí SPD budou samozřejmě hlasovat proti tomuto návrhu. Víte, jaký je rozdíl, když to předloží jako ministr a když to předloží jako poslanec? Když je to poslanecká aktivita, tak to nemusí jít do připomínkového řízení. Nikdo se k tomu nevyjadřuje. Protože kdyby to předložil jako vláda a šlo to do připomínkového řízení, tak ti, co by to připomínkovali, by se z toho museli - ti by se červenali, až kdoví kde, co se to tady vlastně děje v té banánové republice.

Tak. Nejde jen o to, že by se stát bezdůvodně zbavil potřebných daňových příjmů - máme deficity státního rozpočtu, chcete financovat Green Deal, chcete financovat válku, chcete financovat Ukrajinu a zvýhodnil by jeden typ vysokých výdělků. To znamená, všichni obchodujte v bitcoinech, protože při větších obnosech, při větších objemech máte nulovou daň. To tím chtěl asi ministr Stanjura všem říct. De facto jde o návrh nastavit nulovou daň z příjmů pro bitcoinové miliardáře a o projev vládního pohrdání vůči milionům českých poctivě pracujících zaměstnanců a živnostníků, kteří musí ze svých příjmů platit vysoké daně a pojistné odvody bez jakýchkoliv úlev. Hnutí SPD je přesvědčeno, že ministr Stanjura musí kvůli své roli v bitcoinové aféře i kvůli snaze osvobodit od daně v miliardové transakce s kryptoměnami okamžitě opustit funkci ministra financí vlády České republiky a rezignovat, podle našeho názoru je pozice ministra Zbyňka Stanjury dlouhodobě neudržitelná. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců SPD a ANO.)

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky