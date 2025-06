Fiala se vymezil proti povolenkám. „Trik.“ Kovanda ho prohlédl

V současnosti už několik let nekupují emisní povolenky elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny. Podle nového systému emisních povolenek ETS 2 se má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov.

Tento nový plán schválený Evropskou komisí by měl začít platit od roku 2027. Podle expertů systém výrazně zvýší náklady domácností na energie či paliva, a to v řádech desítek tisíc korun ročně.

Premiér Petr Fiala ve středu informoval, že jeho vláda nařízení EU do českých zákonů nepřevede. „Nové emisní povolenky zavádět nebudeme. Nechceme občany vystavit hrozbě zdražení pohonných hmot a bydlení,“ informoval Fiala.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nejlepší by podle něj bylo tyto emisní povolenky zcela zrušit, ale v Bruselu pro to zatím není dostatečná podpora. „V Bruselu zatím není většina pro jejich zrušení, podařilo se nám ale najít podporu většiny zemí EU pro zásadní změny,“ uvedl premiér.

Hnutí ANO už vyhlásilo, že za jejich vlády žádné nové emisní povolenky přijaty nebudou. Petr Fiala ale tvrdí, že je pro to nutné najít shodu napříč EU minimálně na úpravě současných parametrů.

„Zatímco opozice slibuje nemožné, my pracujeme na úpravách nových emisních povolenek tak, abychom úplně odstranili riziko skokového nárůstu cen paliv a vytápění. Získali jsme podporu většiny zemí EU,“ tvrdí Petr Fiala.

Návrh na revizi od České republiky prý podpořilo 15 zemí EU. „Německo, Itálie, Španělsko a dalších 12 zemí podpořilo náš návrh na úpravu emisních povolenek na bydlení a pohonné hmoty,“ sdělil Petr Fiala.

Bere to jako dílčí úspěch, než se podaří prosadit úplné zrušení emisních povolenek. „K jejich zrušení nebo odkladu vede ještě dlouhá cesta, ale tyto změny zajistí, že nedojde k žádnému výraznému růstu cen pohonných hmot a vytápění,“ vyjádřil svůj názor premiér.

V řadě facebookových příspěvků Petr Fiala dokola opakuje, že emisní povolenky by bylo nejlepší úplně zrušit, ale že není na tom zatím dostatečná shoda. „Proto jsme iniciovali jejich revizi. Předcházíme tím riziku růstu cen pohonných hmot a vytápění. A přesvědčili jsme už dostatek zemí, abychom měli kvalifikovanou většinu. Komise musí co nejdříve připravit návrhy,“ zopakoval Petr Fiala poněkolikáté během posledních hodin.

Klíčovým návrhem, který vláda ČR prosazuje, by mělo být zastropování cen emisních povolenek na 45 eur za jednu tunu CO2. Jenže podle ekonoma Lukáše Kovandy jde o nesmyslný slib, který jen oddaluje obrovskou zátěž pro evropské domácnosti, ale nic ve skutečnosti neřeší.

„Pevný strop 45 eur za povolenku pro domácnosti je nesmyslný slib. Protože fakticky by znamenal neplnění Fit for 55 a z toho plynoucí sankce. Slib stropu je jen politický trik, jak veřejnost vmanévrovat do přijetí povolenek pro domácnosti,“ tvrdí Kovanda.

Podle něj je sice možné, že v prvních letech fungování povolenek pro domácnosti bude strop pevně platit, ale o to více povolenky zdraží později. „Bude se totiž muset dohnat manko. Aby byl plněn Fit for 55, musí povolenka stát kolem 220 eur. Tedy asi 5krát více, než kolik činí strop,“ varuje Kovanda.

Jediné řešení, jak dlouhodobě zmírnit dopad na peněženky lidí v EU, je podle něj revidovat celý Fit for 55 nebo celý Green Deal. „Například odsunutím cílového data uhlíkové neutrality z roku 2050 na 2075. Tyto revize ale nejsou vůbec ve hře. Proto jsou řeči o zmírnění povolenek jen věšením bulíků na nos veřejnosti,“ vysvětluje ekonom.

Pevný strop 45 eur za povolenku pro domácnosti je nesmyslný slib. Protože fakticky by znamenal neplnění Fit for 55 a z toho plynoucí sankce. Slib stropu je jen politický trik, jak veřejnost vmanévrovat do přijetí povolenek pro domácnosti.



Ano, je možné, že v prvních letech… — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) June 25, 2025

Psali jsme: „V extrému až 27 Kč navíc.“ Kovanda varoval, co „trh“ s povolenkami přinese Vy nemáte rádi povolenky? Vždyť je to tržní řešení. Bývalý pirát dostal za vyučenou Rajchl: Až 15 000 Kč navíc. Měsíčně. Kvůli EU Sterzik (Stačilo!): Máme se na co těšit…