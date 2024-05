Richter (ANO): Nejhorší masová střelba je i po pěti měsících stále ve stadiu vyšetřování

reklama

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové,

opět zde stojím a žádám o předřazení bodu číslo 163. Tady tedy došlo k mírnému posunu, neboť dříve to bylo číslo 153 Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 21. 12. 2023 jako první bod jednání dnešní Sněmovny.

Nejhorší masová střelba v Česku od roku 1989 je i po pěti měsících stále ve stadiu vyšetřování. Pozůstalí a veřejnost se zatím nedozvěděli oficiální informace o motivu pachatele, o práci policie či přesném časovém sledu událostí, které ve čtvrtek 21. prosince 2023 vedly k 15 mrtvým a 25 zraněným. Vzhledem k okolnostem přirozeně existuje ohled na přeživší a pozůstalé. Na druhou stranu informační vakuum přiživuje spekulace a zkratkovité závěry. Již teď je jasné, že důležitým momentem bude zhodnocení práce policie. Nejen vlastního zásahu proti již aktivnímu střelci, ale zejména operační řízení hodiny před tragédií. Kvůli probíhajícímu vyšetřování si bohužel nemůžeme položit zásadní otázku: Mohla policie konat lépe a hrůzné události předejít? Na druhou stranu se ale můžeme zabývat jinou, neméně důležitou rovinou případu; je Policie České republiky a celý český stát ve stavu, kdy si případné selhání dokáže připustit a hlavně se z něj poučit?

Události z konce prosince jsou citlivé téma. Útok střelce ve veřejné instituci v centru Prahy by byl medializovanou událostí i bez 14 obětí. Vysoký počet mrtvých, a to hlavně mladých lidí, tragičnost případu ještě zvýšil a s tím také tlak veřejnosti na jeho správné vyšetření a konečné zhodnocení. Každý zákrok a každá práce policie by měla být kontrolována veřejností a ani v tomto případě bychom neměli udělat výjimku.

Členové výboru pro bezpečnost si mohli převzít zprávu vnitřní kontroly policejního prezidia, která nezjistila pochybení v postupu policie při prosincovém zásahu proti střelci na Filozofické fakultě. Zpráva o 50 stránkách byla z velké části textu i fotografie začerněná. Připadá mi však neuvěřitelné, že členové bezpečnostního výboru třeba v režimu utajení a po podepsání mlčenlivosti nemohou být s takovou zprávou seznámeni, a to budí různé pochybnosti nejen u mě, ale i ve veřejném prostoru. Na základě některých členů bezpečnostního výboru bylo svoláno mimořádné jednání, kde mohla být účastna i veřejnost.

Z mých informací, neboť já jsem se osobně nezúčastnil, na místě byla moje dcera, dvě maminky a bratr obětí tohoto činu a jeden otec. Všichni měli možnost se vyjádřit, ale s uspokojivou odpovědí neodcházeli. Zajímavé na celé situaci, takový malý dovětek ode mě, je ta věc, kterou i média nepostřehla, nevím, zda záměrně anebo opravdu to zajímalo jenom někoho. Dostala se mi informace přímo z jednání bezpečnostního výboru, kdy předseda výboru pan Žáček, když vyzýval veřejnost, aby se vyjádřila anebo kladla otázky, tak se každý musel představit jménem, jenom otce jedné z obětí jmenoval rovnou jeho jménem, což bylo pro ostatní minimálně podivné.

A nebyla náhoda, že tento vystupující se zřízením komise nesouhlasil se slovy, že zastupuje většinu rodičů. Opět v této věci mám jiné informace, a to, že na setkání pozůstalých, které pořádala Filosofická fakulta Univerzity Karlovy byli tři rodiče pro vyšetření situace okolo střelby, dva rodiče proti a zbytek se nevyjádřil. To není zastupování většiny, jak otec tvrdí, jak se snažil na bezpečnostním výboru tvrdit, neboť z mlčící většiny se ozývají mimo setkání postupně hlasy, že je to zajímá, zda nedošlo k pochybení a chtějí pravdu vědět. Bezpečnostní výbor v této situaci se nikam neposunul a čekáme opět na něco, co stále nepřichází. V poslední době se opět objevují spekulace, které mohla vyšetřovací komise dávno vyvrátit, anebo naopak potvrdit. A zde opět nechápu, proč se tomu tak bráníte, aby komise vznikla.

Krátce se vyjádřím ještě k různým článkům, které se objevují, kdy, jak a v jaké formě dochází k odškodnění pozůstalých obětí a přeživších. Vůbec to není koordinováno a vůbec to není systémové. Korunu tomu nasadil nadační fond Bezpečná Praha svojí neuvěřitelnou byrokracií a prohlášením dotčených osob, aby došlo k pomoci, kterou hrdě vybubnovali do světa. Sama Filosofická fakulta Univerzity Karlovy se také chová nesystémově, nejsou žádná pravidla a po informacích i poškozených studentů nedošlo v mnoha případech k žádnému anebo pouze částečnému vypořádání. Pro studenty, kteří přežili, je ostudné klepat na dveře a chtít odškodnění, kdy musí doložit lékařské zprávy, stanovit si rozsah traumat a vše doložit. Dokonce se objevují i takové věci, jako je doložení, na co získané peníze použijí.

Ptám se - nejednalo se o veřejnou sbírku? Ptám se - nejednalo se o veřejnou sbírku? Nejsou to náhodou peníze od občanů či institucí, které jsou pro pozůstalé obětí a přeživší, a to na základě nějakého klíče a bez jakýchkoli debat? V médiích proběhlo: pokud chcete rozdávat, tak si neklaďte ostudné podmínky, protože to potom s pomocí nemá již nic společného. Jediné, co jsem na stránkách univerzity našel v rámci transparentního účtu v této události, je převod financí na spořicí účet s popisem zamezení ztráty hodnoty financí inflací ve výši 35 milionů, které převedli 23. února 2024, a dalších 25 milionů na termínovaný účet z důvodu zamezení znehodnocení ze dne 21. 2. 2024. Neměly by tyto finance být spíše na účtech těch, pro které byly určeny a vybrány? Takovou otázku si pokládám.

Ke všem těmto skutečnostem mohu doložit zdroje jak z médií, tak z Institutu pro politiku a současnost, tak od samotných studentů anebo rodičů z mých e-mailů či SMS. Pokud se český stát bude tvářit, že je vše v pořádku, že všechny informuje a následně odškodňuje i přesto, že si přeživší a pozůstalí myslí opak, nakonec to může být pro policii i pro vládu devastující, a to zejména v oblasti důvěry. Proto by se měla policie i státní zástupce maximálně snažit, aby všichni zainteresovaní měli o případu opravdu dostatek informací, nejen neurčité sliby a malé lži, které mají uchlácholit veřejnost. V současné době to bohužel vypadá, že stát si vybral špatnou cestu a lidský přístup se zatím v Česku příliš nenosí.

Vážené kolegyně a kolegové, navrhuji tedy opět předřazení bodu číslo 163, Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ke střelbě na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy ze dne 21. 12. 2023 jako první bod dnešního jednání Sněmovny a předem děkuji zejména panu ministrovi Výbornému, který tady momentálně není přítomen, ale určitě mě sleduje z kanceláře, jak kolegové z koalice uvádějí, za podporu, neboť z jeho úst naposledy jsem slyšel, že také nebude mlčet v jiných věcech a tak předpokládám, že podpoří tento bod, neboť já také mlčet nebudu.

Děkuji za pozornost.

