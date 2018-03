Richter (TOP 09): Navrhovat základní školu v centru je výjimečná situace

„Předpokládáme, že architekt bude řešit i potřeby městské části a obyvatel této oblasti. Nejenom ty školní, ale bude se zabývat i komunitními potřebami, které základní škola může poskytovat. Developer území (Sekera Group) má za sebou změnu územního plánu a v těchto týdnech požádal o vydání rozhodnutí na první etapu výstavby. Optimisticky předpokládáme, že do dvou let od vyhlášení výsledků soutěže by městská část mohla držet v ruce právoplatné stavební povolení. Navrhovat základní školu v centru je výjimečná situace a myslíme si tedy, že by si zde Praha zasloužila jedinečné řešení. Věříme tedy tomu, že architekti budou odvážní a navrhnou dílo, které bude reflektovat moderní trendy pro vzdělávání dětí jak prvního, tak druhého stupně, a na které bude moci městská část být pyšná,“ komentuje starosta MČ Praha 5 Ing. Pavel Richter (TOP 09) vypsání architektonické soutěže.

V mezinárodní porotě vedle zástupců městské části Praha 5 – pana starosty Pavla Richtera, předsedkyně Výboru územního rozvoje Zuzany Hamanové, zástupce starosty Víta Šolleho a radních Martina Damaška a Tomáše Homoly –, usednou také architekti, kteří mají zkušenost s navrhováním škol. Jsou to zahraniční hosté Anne Uhlmann ze švýcarského ateliéru BUR Architekten a Gianni Cito z nizozemského studia Moke Architekten spolu s českými architekty Davidem Tichým z UNIT architekti, který bude porotě předsedat, Borisem Redčenkovem ze studia A69 - architekti, které je autorem Urbanistické studie rozvoje Smíchovského nádraží, Kamilou Amblerovou z KA-architekti a Ondřejem Píhrtem z ateliéru S-O-A, autorů vítězného soutěžního návrhu, podle kterého se nyní začala stavět nová základní škola v Psárech a Dolních Jirčanech.

Soutěž si klade za cíl nalézt nejvhodnější řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a stravovacími a sportovními provozy, včetně jejího začlenění do nově vznikající městské struktury. Tato soutěž je jedinečnou architektonickou výzvou nejen proto, že v centrální Praze dlouho nevznikla nová základní škola, ale i pro maximální zjednodušení účasti v první fázi.

První fáze soutěže se odevzdává elektronicky a je možné ji zpracovat česky nebo anglicky. Požadované soubory je potřeba zaslat nejpozději do 4. 5. 2018, 17:00. Předpokládá se, že soutěžní porota do druhé fáze vybere 6 návrhů, které budou moci jejich autoři dále dopracovat a které budou mít šanci na vítězství. Celý proces až do finálního rozhodnutí poroty o vítězi bude probíhat anonymně. Výsledky by měly být známé v průběhu září 2018. Veškeré informace o účasti v soutěži, jejích podmínkách a zadání jsou k dispozici na webu soutěže: cceamoba.cz/skola-smichov.

Organizátor soutěže: CCEA MOBA (ZDE)

Předpokládané ceny a odměny celkem: 2 500 000 Kč

Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů (1. fáze): 17:00, 4. 5. 2018

Datum odevzdání soutěžních návrhů (2. fáze): 15:00, 17. 8. 2018

