Richterová (Piráti): Česká alzheimerovská společnost bude diskriminovaná

Vážená Sněmovno, vážené kolegyně a kolegové, jenom bych ráda, aby ještě jednou zaznělo, než půjdeme na hlasování, že bohužel ta iluze, že určitá právní forma zajistí to nejtransparentnější a nejlepší, je prostě iluze. A tak jako existují zapsané spolky, které fungují skvěle a jiné, které ne, tak existují obecně prospěšné společnosti a zapsané ústavy. A opět to, co rozhoduje, je kvalita toho fungování, to, jak transparentní a demokratické je to samotné vnitřní nastavení toho spolku. Ale to, kterou právní formu zvolí, to prostě nerozhoduje.

Proto chci znovu zdůraznit. Dám jeden příklad za všechny. Například Česká alzheimerovská společnost, která roky dělá práci k nezaplacení pro všechny lidi s Alzheimerem. Pro jejich neformální pečující je to společnost, která nás zastupuje v zahraničí, dělá nám i dobré jméno. Tak třeba ta bude diskriminována ve svém přístupu k tomu utváření naší zdravotní a úhradové politiky. A to je konkrétní příklad společnosti, která má tu jinou právní formu, není spolkem. A zdůrazním, nemůže se takzvaně překlopit. Není tam možnost z jednoho roku na druhý se tím spolkem stát. To je bohužel další omyl, který se ve spojení s tímto pozměňovacím návrhem šíří.

Prosím zvažte opravdu tuhle věc.

