Richterová (Piráti): Čím déle by byli rodiče s dětmi doma, tím vyšší by byla kompenzace

Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, za Piráty navrhujeme dva pozměňovací návrhy. Ten první se týká věkového limitu, kdybychom rádi umožnili zvážit rodičům dětí do 12 let věku, čili do 11 let, do dovršení dvanáctých narozenin možnost být na ošetřovném. Druhý pozměňovací návrh se týká postupného nárůstu výše ošetřovného, protože vnímáme jako nebezpečnější a jako větší dopad na rodiny, když to ošetřovné trvá dlouho. Rádi bychom toto adresovali.

Postupně se vyjádřím k těmto dvěma návrhům, nejprve k těm jedenácti letům včetně. Chceme umožnit, aby rodiče mohli zvážit u těchto dětí, které jsou vývojově často velmi rozdílné, tu jejich rozdílnou míru samostatnosti. Některé děti deseti- a jedenáctileté zvládnou být celé dny samy doma na distanční výuce, ale je řada dětí takto starých, které to prostě nezvládají. Aby se rodiče alespoň někdy s nimi mohli učit, aby se mohly řešit ty různé hraniční stavy a situace, kdy už to není dobré, když je to dítě samo doma.

Rádi bychom zdůraznili, že rozpočtové dopady počítalo MPSV jednoznačně tak, že toto jaksi navýšení ošetřovného o dva ročníky by při plošném uzavřením škol znamenalo 25 milionů korun denně - při plošných opatřeních. A chceme zdůraznit, že v srovnání se všemi částkami, co tady jinak schvalujeme, to prostě není tak závratná částka. Jde o návrh, který nikde nebyl veřejnosti představen. Rodiče se podle něho nechovali. Čili předpokládáme, že první rodiče, kteří by šli s těmito staršími dětmi na oficiální ošetřovné, by byli od zítřejšího dne. A potom je těch dní, které jsou nárokovatelné do 2. listopadu, pouze devět. To by tedy znamenalo 225 milionů korun. Říkám vám to takto konkrétně, abyste věděli, že tento pozměňovací návrh i v případě započtení postupných individuálních karantén u konkrétních tříd a žáků by podle odhadů, kdy tohleto navýšení ministerstvo odhadlo na 75 až 140 milionů korun, celkově znamenal navýšení výdajů státu o zhruba 350 milionů korun. Proto bych velmi, velmi apelovala na zvážení. Myslíme si, že to snížení stresu rodinám za to stojí.

PhDr. Olga Richterová Piráti



Druhá věc je návrh postupného nárůstu ošetřovného. Je to jednoduše procentuálně stanoveno. Do 15. kalendářního dne by zůstalo těch 60 % denního vyměřovacího základu. Ale od 16. do 30. dne bychom rozhodně chtěli 70 %. A pokud by ošetřovné trvalo dále, protože by uzavření škol bylo delší, tak od 31. kalendářního dne ošetřovného či péče bychom žádali 80 % pro pečující. Jde o to, že nechceme prohlubovat ohrožení rodin chudobou. Nechceme zatěžovat úřady práce žádostmi o dávky mimořádné okamžité pomoci. Chceme zohlednit, že rodiny už často nemají úspory po té jarní vlně.

Když to tedy shrnu, za Piráty předkládáme ke zvážení této Sněmovně navýšení limitního věku pro ošetřovné do dovršení dvanáctého roku věku, čili navýšení o dva roky o desátý a jedenáctý rok. Toto navýšení by při plošném uzavření škol znamenalo 25 milionů korun denně. Jsme přesvědčeni, že tohle je částka, která se ve vztahu k rodinám dá dobře zdůvodnit. Druhý pozměňovací návrh je postupný nárůst ošetřovného, aby čím déle musejí být rodiče s dětmi doma, tím vyšší byla jejich kompenzace, jejich náhrada mzdy.

Děkuji vám za zvážení těchto dvou pozměňovacích návrhů a věřím, že přinejmenším těch 11 let věku včetně by mohlo projít.

Děkuji za pozornost.

