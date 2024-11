Richterová (Piráti): Energetické nápoje jsou jako cigarety. Dětem do pusy nepatří

„Je důležité si uvědomit, že nic jako bezpečné množství energetického nápoje pro děti neexistuje, jejich škodlivost můžeme srovnávat s cigaretami a tak k nim také musíme přistupovat,“ říká k rozhodnutí vlády místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, která návrh spolupodepsala.

„Roky vidím, že si i celkem malé děti běžně kupují energetické nápoje – nezdravé a návykové směsi obsahující taurin, kofein, cukr, sladidla, to vše v navzájem se umocňujících kombinacích. Na energetických nápojích si přitom člověk, a zvláště mladý, do patnácti let, může poměrně snadno vypěstovat závislost, při jejich pití hrozí poškození ledvin, zubní kazy, cukrovka, může to vést i ke stavu ztráty vědomí. Jsem šťastná, že vláda dnes schválila návrh, který děti může ochránit,“ okomentovala výsledek vládního jednání místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, která návrh spolupodepsala, vyjádřila však zároveň i pochybnosti: „Snad se podaří zachovat funkční podobu zákona i při projednávání ve Sněmovně a nedojde k vykostění a ohýbání, jako to současná koalice udělala u jiných návrhů, na kterých mi osobně záleží, třeba u důchodové reformy nebo jako to hrozí u podpory dětských skupin,“ dodala Richterová.

„Obsah cukru či sladidel v jedné půllitrové plechovce energeťáku představuje 150?% doporučené denní dávky cukru pro dospělého člověka a může obsahovat klidně tolik kofeinu jako trojité espresso. Podle údajů, které mám k dispozici, u nás pije tyto nápoje 80 procent náctiletých, a desítky procent dětí do 10 let. Jsme v tomto v Evropě na špici a nejsou to pěkná čísla. Je důležité si uvědomit, že nic jako bezpečné množství energetického nápoje pro děti neexistuje. Proto mě těší návrh zákona, který jsem také podepsala,“ uzavřela Richterová.

