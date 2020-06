Richterová (Piráti): Fakt si neumím představit, jak to budu lidem vysvětlovat

reklama

Děkuji za slovo. Já bych byla velmi nerada, kdyby odešla paní ministryně financí, protože myslím, že většina - super, bude tady - většina témat si myslím, že se týká vás, paní ministryně. (Ministryně se vrací do lavice.) Kdo nevidí na záběr, tak jsem vám zabránila sníst banán, což je mi líto, ale zase tahle debata už se chýlí ke konci.

Mně totiž jde o to, že ze všeho, co jsme tady teď říkali, vyplývá, že tato krize bude na státním účtu znamenat, že půjdeme do hlubokých červených čísel, že desítky miliard půjdou na různé druhy pomoci. A mně prostě pořád není jasné, tomu fakt nerozumím, proč trestat pracující, lidi co pracovali a odváděli pojistné, za to, že mají nevhodný typ pracovního vztahu. A s tím bych se ráda, paní ministryně, obrátila opravdu na vás, protože z těch mediálních vyjádření paní ministryně Maláčové bylo zřejmé, že něco, nějaký nižší kompenzační bonus těmto lidem dát chtěla. A domnívám se z toho, jak funguje vládní dynamika, že nakonec to rozhodnutí bylo na vás, je vynechat.

Mně to prostě přijde nespravedlivé. Lidé, kteří pracovali a byli zasaženi, tak mně to nedává smysl je nechat na holičkách a vrazit jakýsi klín mezi různé druhy pracujících.

A použila bych ještě druhý příklad. Hrozně podobně absurdní mně právě přijde, že skutečně není limitováno, že když má osoba samostatně výdělečně činná malou dohodu o pracovní činnosti, tak cokoliv nad 3 000 korun měsíčně znamená, že ten živnostník bude vracet pětadvacítku. Prostě ji bude vracet. Už to začíná. A moje otázka, paní ministryně, je, proč tomuhle nepředejít. Tam by stačilo dát nějaký limit, jak velký ten přivýdělek přes ten tzv. zaměstnanecký poměr mohl být. Ale ona to často byla právě dohoda o pracovní činnosti nad 3 000 korun. Fakt si neumím představit -

Jak budu jako poslankyně ve své poslanecké kanceláři vysvětlovat lidem, kteří za mnou přijdou, že jsme tohle dopustili? Aby prostě vraceli kompenzační bonus jako živnostníci, kteří byli objektivně a prokazatelně postiženi, to podepisují, čestné prohlášení, dá se to vymáhat, pokud by lhali. Tak pokud byli postiženi a neuvědomili si, že DPČ nad tři tisíce korun měsíčně je brána pro účely Pětadvacítky jako zaměstnanecký poměr. Mně to prostě přijde nefér a nelogické.

Dám ještě jednu věc. Zase to je celá vládní absurdita pro mě v praxi. Tady byla prohlasována vládní koalicí ta stopka na výpovědi z nájmu. Ale už se to blíží, už začnou jaksi dobíhat ty chvíle toho jaksi zastavení společnosti kvůli koronaviru. Začnou nabíhat lhůty, aby lidé nájem začali hradit, ale příspěvek na bydlení nelze dát, pokud nebyly prokazatelně uhrazené výdaje na bydlení. Já jsem se tady ptala v dubnu, jak to vyřešíte. A zatím tedy nevím vůbec o ničem, co byste navrhli. A proto se ptám vás, paní ministryně financí, a ještě je tady paní ministryně Dostálová, která to navrhovala, jak navrhnete řešení, i když se podíváte třeba, my jsme udělali takový web socialnisystem.cz. Na tom webu se dá naklikat různé druhy životních situací, co stát navrhuje, jak to má člověk řešit. Ale pro situaci, kdy vláda oficiálně schválí, teď, když nemáte, tak nemusíte platit nájem a nebojte se, prostě máme tady dávky podpory bydlení, ty vám pak pomůžou, ale přitom tatáž vláda zapomene říct, že tuhle dávku podpory bydlení lze vyplatit pouze, pokud ty náklady na bydlení byly uhrazeny, tak pro takhle absurdní situaci prostě vysvětlení nemáme.

Takže to je způsob, jak udělat nové lidi v exekucích, jak poslat další lidi do exekucí, a to byl důvod, proč jsem těch 860 tisíc lidí v exekucích a insolvencích zmiňovala. Tito lidé totiž, ano, mají teď jednodušší situaci, protože se povedlo ve sněmovním podvýboru pro exekuce usnadnit některé situace, vyňaly se ze zabavitelných příjmů daňové bonusy a odstupné, povedlo se zastavit zabavování majetku po dobu krize, ale je urychleně potřeba přijmout nový exekuční řád. Mimo jiné je velice důležité, aby ti noví lidé, kde lze očekávat, že prostě půjdou další tisíce lidí, bohužel, kvůli koronaviru do exekucí, aby tito noví dlužníci už jeli podle nového exekučního řádu, aby byl k jednomu člověku jeden exekutor, aby byla nová a o něco lepší pravidla. A tenhle sněmovní tisk 545 je pořád zaparkovaný. Přitom právě tím, že už je v projednávání, tak bychom byli schopni to přijmout dostatečně rychle.

A kvůli tomuhle všemu se tedy obracím na vás, paní ministryně financí, proč hnát lidi do exekucí, když OSVČ s malým úvazkem, velmi často na dohodu o pracovní činnosti nad ty tři tisíce korun měsíčně, prostě netušil, že to znamená, že bude vracet Pětadvacítku. Stejně tak ti dohodáři, kteří platili pojistné, by měli mít nárok alespoň na nějakou pomoc.

A poslední věc, to je směrem k paní poslankyni Aulické. My jsme sepsali plán Budoucnost řešíme teď, ve kterém na důkaz toho, že myslíme na Úřady práce, chci odcitovat, že máme v kapitole Soudržná společnost za Piráty celý odstavec směrem k Úřadům práce, protože Úřady práce považujeme za klíčový úřad, který potřebuje posílit finančně, metodicky i personálně. Prostě v téhle krizi nejenom, že teď jsou zatížení, ale budou ještě víc, a zároveň podpořit tu digitalizaci. A to je poslední věc, kterou bych uzavřela, že bez digitalizace systémů se Úřady práce dál nehnout. Budou dál tak zasekaní, jako jsou dnes, a tu pomoc nebude možné dělat efektivně. A to by byla moje prosba na ty členy vlády, kteří tu dnes jsou, nebo ty, kteří to sledují, aby alespoň trochu té automatizace a elektronizace, kterou koronavirus přinesl, využili a některé z těch postupů ponechali i pro dobu následující, protože některá usnadnění komunikace s úřady, domnívám se, by bylo vhodné ponechat natrvalo. Děkuji za pozornost a jsem zvědavá na odpověď paní ministryně.

