Richterová (Piráti): Házíte zodpovědnost na rodiče a nejste ani domluveni, aby to vůbec v praxi obstálo

Já chci poděkovat panu ministrovi, že upřesnil řadu věcí, nicméně stále z toho vyplývá následující. My za klub Pirátů podporujeme celkovou základní myšlenku, aby byla legislativní úprava toho, jak má fungovat vzdělávání na dálku, distanční vzdělávání, ale bez vyhlášky, což je podzákonná norma, ale důležitá, s právní vahou, je to pro nás nepřijatelné. Je samozřejmě lepší situace, když pan ministr slíbil metodiku než nula. Je lepší, když bude aspoň něco, ale takovýto zákon, takováto úprava vyžaduje vyhlášku. A proč? Protože rodiče nezajímá, co z toho je přesně jenom záležitost Ministerstva školství, nezajímá je, že třeba omluvy už jsou nějak vyřešené a bude se to aplikovat analogicky, rodiče zajímá, jak jste, vážený pane ministře, vy jako člen koaliční vlády s ČSSD rámcově dohodnut na řešení těch nejpalčivějších věcí, co rodiče budou trápit. Jsme v situaci, kdy jako vláda chcete uvalit na lidi novou velkou povinnost, povinnost zajistit přístup k distančnímu vzdělání, tedy, že dítě je doma v karanténě a já jako rodič to musím nějak zařídit. A v této situaci jste se zatím neshodli na ošetřovném pro tu obrovskou skupinu živnostníků a lidí na dohody, kteří to prostě nemají teď reálně jak zařídit. Nemají vůbec nárok, i když platí nemocenské.

Jenom to chci zopakovat, že to je situace, kdy vy žádáte důvěru, že tento zákon bude jaksi fungovat dobře, ale přitom nám jako zástupcům voleným od občanů nedáte ani rámcový pohled, jak jste se jako vláda na téhle klíčové podmínce toho, aby ten zákon mohl vůbec v praxi fungovat, shodli. Takže když to shrnu, když zanechám stranou drobné nedomyšlenosti, kdy je škoda, že třeba církevní základní školy nedostaly vůbec žádné prostředky na IT vybavení, nebo kdy je škoda, že není zohledněna vyšší potřebnost určitých lokalit na počítačové vybavení, že je jaksi jenom podle učitelů, tak toto by se dalo pominout, to nejsou tak zásadní věci. Ale to, že nejste jako vláda shodnutí na klíčové podmínce, aby zákon mohl fungovat, to, že nebyla přislíbena vyhláška, znamená, že jenom dáváte rodičům povinnost, házíte zodpovědnost na rodiče, potažmo na školy a nejste ani domluveni na tom, aby to vůbec v praxi obstálo. Je mi líto, tohle nemůžeme podpořit.

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně

