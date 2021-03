Richterová (Piráti): Informace z centrály chybí. A lidé se ptají

reklama

Děkuji za slovo. Úvodem této interpelace bych ráda poděkovala panu ministrovi za včerejší příslib toho popisu přípravy kapacit personální obsazenosti očkování, že to dostaneme písemně. A proto také interpeluji jedinou věc, a sice ujasnění pravidel pro testování ve firmách. Je mi jasné, že na začátku tam mohly být nějaké mouchy, ale přijde mi, že už je to spuštěné dost dlouho na to, aby byla ujasněná metodika i pro řekněme ne úplně časté případy. Dám příklad podnětu, co mi chodí do mailu od občanů. Jde o firmy, které jsou maličké, ale chodí třeba do firem větších. Typický příklad jsou firmy, které poskytují úklid. A jsou to tedy situace, kdy třeba právě proto, že jde o malé firmy, nemají povinnost testování ze zákona, ale kvůli vstupu do těch větších firem testují a nejsou si úplně jisté, že jim testování bude proplaceno. Na stránkách Ministerstva průmyslu se píše, že ano, ale chtějí to ujištění. A potom je tam chybějící propojení na testování třeba i v tom hlavním zaměstnání těch lidí, co pomáhají třeba s tím úklidem, to je typický příklad. Takovýchhle menších úklidových firem je fakt hodně. A jde o to, když lidé jsou zaměstnaní ve dvou různých firmách, tak jestli ta hlavní, když jim odmítne vystavit potvrzení o testování, jestli to nezamezí tomu, aby potom byly proplaceny ty vlastně opakovaně provedené testy.

A potom poslední věc. Jestli taková podrobnější metodika, která by dávala opravdu jasné odpovědi i na takovéhle méně časté situace, ale přesto, myslím, validní, bude dokončena. Lidi, když se takto ptají, tak jim třeba i na zdravotních pojišťovnách říkají, že se na všem pracuje, jsou příjemní, ale vlastně ty informace z centrály chybí. Takže to je otázka. Děkuji.

PhDr. Olga Richterová Piráti



