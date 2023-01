Richterová (Piráti): Je prokázáno, že často fungují anonymní oznámení

reklama

Vážené členky, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové,

pouze několik faktů za nás za Piráty, protože pro nás je ochrana whistleblowerů velmi důležitým tématem a pan kolega Michálek tady v tuto chvíli nemůže být. Jde samozřejmě o lidi, kteří díky své odvaze a důrazu na poctivost mohou zachraňovat nejenom značné částky veřejných peněz, ale také lidské životy.

Já jsem tedy chtěla zdůraznit, že jde o zákon, který by měl napomoci tomu, aby nejenom šlo o ochranu lidí, kteří mohou nahlásit - a dám příklad toho, co řeší organizace, které se tomu věnují - třeba šikanu ve školách, ale v praxi třeba obrovská kauza, o kterou se opírá ochrana whistleblowerů, je kauza, kdy biochemik David Graham upozornil na nebezpečný lék, který zabil tisíce lidí. A to jsou prostě věci, kdy jde o lidské životy a kdy ta ochrana oznamovatelů má být co nejúčinnější.

Druhá věc. Je velice důležité, abychom si uvědomili, že to musí být efektivní. A zase, co je prokázáno, že funguje, jsou právě ta často nepodepsaná, často anonymní oznámení. Vlastně se udává, že 43 % odhaleného neetického jednání v organizacích je na základě anonymů, což je třikrát více než skrze audity. Takže těch 43 % je něco, co máme řešit.

Já jsem si vědoma toho, že se bude hledat shoda, aby to v praxi co nejlépe fungovalo, jsme teprve v prvním čtení. A také se právě dostavil pan kolega Michálek, který se tomu podrobně věnuje, takže jenom shrnu - praktické zkušenosti z minulosti ukazují, že je potřeba to opravdu vyladit.

Děkuju.

