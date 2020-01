Richterová (Piráti): Naše ekonomika nešlape tak, jak by měla

„Chtěla bych především poděkovat za důvěru členům Pirátské strany. Dál budu dbát na zásadní oblasti jako doposud – tedy sociální problematiku, rozdíly v regionech, stejně jako budu stále jezdit do krajů. Chci také zdůraznit, že v naší zemi je potřeba řešit nejenom problémy jako exekuční pasti či sociální vyloučení, ale také to, že naše ekonomika nešlape tak, jak by měla. Na to se chci společně s mými spolustraníky zaměřit a usilovně pracovat zejména na ekonomických řešeních, které můžeme voličům nabídnout. Ve vnitrostranické politice chci pak pokračovat jako nositelka a podporovatelka vnitřního vzdělávání a lídrovského programu Pirátů,“ uvedla Olga Richterová.

Zvolení Richterové následně komentoval předseda Ivan Bartoš: „Olze blahopřeji, obstála právem. A to ze dvou důvodů – málokdo naskočil do funkce jako Olga – do vnější i vnitrostranické práce. Navíc postavila dobrý tým lidí. Piráti chtějí měnit situaci v ČR – v sociální oblasti chceme bránit lidi, kteří jsou ohroženi nejvíce. Týká se to mateřské, celkové podpory rodin a dostupného bydlení. Olga odvedla kus práce. Její návrhy procházejí Sněmovnou, umí vyjednat podporu. Pokud chce člověk dělat změny, musí jít příkladem. A to Olga určitě jde a lidé jsou ochotni ji následovat.“

PhDr. Olga Richterová Piráti



poslankyně

