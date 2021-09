Richterová (Piráti): Nedáváme pečujícím žádnou jistotu

reklama

Děkuji za slovo, vážené kolegyně a kolegové. Protože mnohé bylo řečeno, tak já jenom velice stručně doplním, že vlastně za Piráty a STAN jsme si nebyli jisti první verzí té novely, proto tam třeba já nejsem podepsaná, a potom jsme usilovně pracovali na vydiskutování změn, které by byly pro klienty přínosné, které by vlastně použily to dobré, co bylo navrženo v té velké ministerské novele, a současně by posunuly systém dopředu, zjednodušily a zpřehlednily.

Vedle těch věcí, které přednesla paní poslankyně Pastuchová, bych ještě vypíchla jednu věc. Jsou tam ještě dva pozměňovací návrhy, týkající se § 52, ale v praxi jiné situace, než ten paragraf upravuje. Jde o to, že když jste neformální pečující, máte dneska často velkou nejistotu, když je váš pečovaný člověk nemocný a hospitalizovaný. Máme ještě možnost vedle komplexního pozměňovacího návrhu hlasovat pozměňovací návrhy C1 nebo C2, které jsem předložila a které vyřeší situaci, když lidé pečují doma o osobu ve třetím nebo čtvrtém stupni závislosti a po uplynutí jednoho měsíce hospitalizace, čili jednoho měsíce v nemocnici, a to se prostě může stát poměrně snadno u lidí ve třetím a čtvrtém stupni závislosti, tak zaniká nárok na příspěvek na péči. My tím tedy vlastně nedáváme žádnou jistotu těm pečujícím, že by měli aspoň něco jako, když to trošku zjednoduším, výpovědní lhůtu, jakou mají jiní pracující.

A proto navrhujeme v tom pozměňovacím návrhu, aby bylo možné prakticky využít té možnosti maximálně tříměsíční hospitalizace. Hospitalizace prostě nikdy nemůže být delší a jak se dneska v praxi dělá, lidé jsou na den, na dva vráceni domů a potom jdou zpátky do nemocnice dál na tu potřebnou zdravotní péči. Takže předkládám návrh C1 a C2, který upravuje poskytování pomoci podle § 83. Předkládám ho z toho důvodu, aby lidé nebyli přendáváni z nemocnice domů a zpátky a aby byla větší jistota pro pečující.

Co je rozdíl těch dvou návrhů. Prosím vás, je tam taková možnost, abyste se rozhodli. C1 je poskytování pomoci osobou blízkou podle § 83 a C2 je poskytování pomoci podle § 83. Abyste si to uměli představit, poskytování pomoci osobou blízkou je vlastně vymezené § 22 odst. 1 občanského zákoníku, kde jde o příbuzné v řadě přímé, sourozence, manžely, partnery, jiné osoby v poměru rodinném, tedy třeba tety, neteře. A naopak ten druhý návrh dá úplně širokou možnost všem, kteří dneska poskytují tu pomoc, a to jsou i asistenti sociální péče. A já podporuji, abychom vyšli vstříc neformálním pečujícím z řad příbuzných, to jsou ty osoby blízké, i asistentů. A ráda bych, aby prošel ten návrh C2. Ale protože vím, že tady byla nevole nějaké části spektra, tak jsem předložila i druhou možnost k hlasování. A nyní jenom avizuji, že pak navrhnu změnu procedury, abychom přehodili hlasování těch písmen, aby se nejdřív hlasovalo C2, které je širší, prostě poskytování pomoci obecně kýmkoli, kdo je pečující, a až druhé aby se hlasovalo poskytování pomoci osobou blízkou. To tedy jsou ještě dva návrhy, které by mohly zlepšit situaci neformálních pečujících.

A abyste měli představu o tom, co dneska můžeme zlepšit, tak to jenom velice stručně shrnu. My tam vlastně dodáváme možnost legálního poradenství pro pečující osoby dle zákona o sociálních službách, edukaci v metodách péče, používání kompenzačních pomůcek apod. To jsou věci, které doteď musely sociální služby dělat jakoby na tajňačku. Je to trošku nesmyslné a nelogické, ale bylo to tak. A vedle téhle podpory neformálních pečujících, kde se prostě stanou cílovou skupinou sociálních služeb, a za to jsem ráda a doufám, že to projde, tam je ještě spousta zlepšováků. Z našeho týmu třeba vzešly ty sociálně terapeutické činnosti v azylových domech, aby azylové domy mohly reálně poskytovat to, co tam lidi potřebují, a sice opravdu je naučit, jak se dostat z té špatné situace, ve které jsou. A ty tzv. sociálně terapeutické činnosti jsou přesně to ono a dodnes to tam nemohou legálně poskytovat. Tak to je další příklad.

A potom poslední věc, proč jsem se nakonec rozhodla podepsat ten komplexní pozměňovací návrh, že tam je právě vypuštění toho automatického valorizačního mechanismu, který by znamenal, že se lidem zvyšují náklady na služby, které nezbytně potřebují, nezvyšuje se jim příspěvek na péči, ze kterého ty služby hradí. Takže tohle důležité vypuštění té vlastně nesmyslné valorizace nákladů, ale zabetonování příspěvků na péči se povedlo a to je hlavní důvod, proč si myslím, že se nemusíme téhle změny obávat.

Pokud by tady ještě byly nějaké otázky, tak si myslím, že je fajn, abychom si to vyjasnili, protože by byla škoda, kdyby tato novela, která má veskrze pomoci, budila zbytečně velké emoce. Děkuji za pozornost.

