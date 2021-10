Richterová (Piráti): Odmítáme si zahrávat s budoucností našich dětí

reklama

Naše děti nemohly do škol kvůli neschopnosti vlády nejdéle z EU. Všichni jsme doma viděli, jak to na ně dopadalo - byly smutné, toužily vidět kamarády, nevěděly, jak dohnat znalosti a co to znamená pro jejich budoucnost. To se nesmí opakovat! I dnes řada z nich z výuky vypadává kvůli nesmyslně nastavenému systému karantén. Vyzvali jsme proto ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, aby situaci ve spolupráci s resortem školství urychleně řešil.

Pokud se dnes totiž děti ve škole setkají s nakaženým, musí mnohdy celý kolektiv na 14 dní do karantény. A to i za předpokladu, že některým z žáků vyjde po pár dnech negativní PCR test. Zároveň jim není zaručena distanční výuka, kterou prostě školy za běžného provozu nestíhají. Což znamená, že děti opět na 14 dnů z výuky vypadávají, přičemž se tato situace může opakovat i mnohokrát během školního roku. Pro rodiče menších dětí to navíc samozřejmě znamená brát si pravidelně volno.

My proto chceme, aby se děti mohly po negativním PCR testu normálně vrátit do školy tak, jak to dělá například Anglie. Aby se šlo cestou individuální karantény a nikoliv plošné pro celou třídu. Tím bude zajištěna jak ochrana zdraví dětí a jejich rodin, tak i lepší přístup k výuce. Česká školní inspekce potvrdila, že po dlouhé distanční výuce má závažné mezery ve znalostech a dovednostech minimálně 36 500 žáků základních škol a 18 000 středoškoláků. Odmítáme si zahrávat s budoucností našich dětí jako současná vláda!

PhDr. Olga Richterová Piráti



