Richterová (Piráti): Ohrožené děti budou mít déle svou náruč

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zákazu umisťování dětí mladších sedmi let do ústavní péče

reklama

Některé změny jsou na první pohled drobné, ve skutečnosti však mění životy. Odhlasovali jsme přesně takovou změnu. Sněmovna bez velké debaty schválila zákaz umisťování dětí mladších sedmi let do ústavní péče. Nabíhání bude postupné a nový systém začne plně platit v roce 2028.

Jde zkrátka o to, aby malé děti měly svou pečující náruč. Svého člověka. Náhradní rodinná péče v co největším rozsahu, to je cesta, kterou se vydaly evropské země včetně všech našich sousedů. Jako Piráti tento model podporujeme už roky a máme obrovskou radost, že se náš podíl na transformaci dětských domovů v regionech bude v příštích letech potkávat s oficiální státní politikou. Za vyjednání této důležité novely chceme férově poděkovat Marianu Jurečkovi.

Těší nás, že to symbolicky prošlo těsně před mezinárodním dnem dětí. Děti jsou totiž to nejcennější, co ve společnosti máme. Jsou budoucnost nás všech. A je povinností státu zajistit pro ně co nejlepší podmínky, když měly smůlu. A tímhle směrem jsme se vydali.

PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Richterová (Piráti): Nakročili jsme k tzv. pátému stupni Richterová (Piráti): Důstojné a stabilní zaměstnávání pro znevýhodněné Richterová (Piráti): Počet narozených dětí strmě klesá. Je tahle země pro mladý? Richterová (Piráti): Skutečně liberálně smýšlejících lidí ve sněmovně je menšina

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE