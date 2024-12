Richterová (Piráti): Řada lidí prožije někdy i celý život ve čtyřlůžkovém pokoji

Děkuji za slovo. Já budu také, dámy a pánové, pane ministře, velice rychlá, protože rozhodně je potřeba, abychom to dnes stihli. Chci tady přednést stanovisko Pirátů, kdy my dlouhodobě se sociálním službám věnujeme, a je to velice důležitá novela. A také se na ní ukázalo, jak naše republika přešlapuje na místě. A říkám schválně republika, protože to není jen otázka toho, co my rozhodneme tady v parlamentu, ale i otázka toho, jak ty věci jsou připravené a přijímané v terénu napříč Českem.

Velice jsme rádi za ty změny, které míří na podporu péče doma, na podporu možnosti zůstat co nejdéle doma, a podpoříme všechny pozměňovací návrhy, které jdou tímhle směrem. Zjednoduší, aby lidé, kteří jsou ať už vážně nemocní, nebo třeba i v závěrečné fázi života, si mohli skutečně vybrat a mohli doma co nejdéle zůstat, pokud chtějí. To je velmi důležité a je tam i řada prvků zjednodušování. A za to jsme rádi.

Co naopak v těch pozměňovacích návrzích považujeme za rizikové, jsou věci, které budou potřeba v nějaké podobě udělat, ale nebyly úplně dodebatované. A já, protože nechci, aby se tady rozjela debata, tak jenom velice, velice stručně zdůrazním, my dnes nemáme žádné skutečně jasně stanovené ani personální, ani materiálně technické standardy v těch sociálních službách. Některé normy, standardy jsou stanovované, když se vypisují výzvy, když se vypisují různé možnosti čerpat peníze, tak k tomu jsou navázané podmínky, ale obecně ty personální, anebo tím odborným slovem materiálně technické standardy nemáme. A co to znamená?

A to je poslední věc, kterou chci tady zdůraznit. Znamená to, že řada lidí žije i třeba skoro celý život, protože když jsou to lidi se zdravotním postižením a žijí v takzvaném domovu pro osoby se zdravotním postižením, tak někdy i celý život prožijí ve čtyřlůžkovém pokoji. V něčem, co by myslím nikdo z nás úplně nepovažoval za domov. Protože prostě čtyřlůžák není místo, kde si najdete aspoň svůj koutek, svoje soukromí. A tato novela měla být krok právě směrem k takovým standardům, směrem i k tomu, abychom postupně přešli, přinejmenším v případě takovýchto lidí, kteří žijí roky v nějakém zařízení, na standard vyšší. Aspoň tak já jsem tu debatu vnímala.

A teď je tam pozměňovací návrh, myslím, že to je písmeno G4, které tyto standardy vyjímá, ruší se takzvané zmocnění ty standardy vydávat, a já na tom chci ukázat, že navzdory tomu, že je mi jasné, že by to způsobovalo řadu potíží, tak by se hýbala ta cesta k tomu, v jaké zemi chceme žít a jaký život chceme nabídnout lidem, kteří to mají obtížné a o které se stát stará v sociálních službách. Na tom příkladu lidí s těžkým zdravotním handicapem jsem chtěla ukázat, že mě v těchto případech třeba ty vícelůžkové pokoje, které tam stále jsou, přijdou, že nejsou dobře a že bychom jako Česká republika měli být schopni zajistit lepší standard. Alespoň ty pokoje dvoulůžkové.

A tuhle debatu vynětím toho skrze ten pozměňovací návrh G4 podle mě zase rušíme, zase se několik let nepovede. Tak to je jeden příklad něčeho, co za nás je velká škoda a kvůli čemu budeme na konci zvažovat, zda tu novelu podpoříme, nebo nikoliv. Protože byť tam opravdu spousta věcí jde směrem k těm domácím službám, podpoře toho, aby člověk mohl zůstat doma, a ke zjednodušení fungování sociálních služeb, tak pak jsou tam jiné pozměňovací návrhy, kde se budeme zdržovat, nebo budeme proti, a podle toho, co přesně projde, učiníme na závěr rozhodnutí.

Děkuju.

PhDr. Olga Richterová Piráti



místopředsedkyně PS PČR