Richterová (Piráti): Rušení dětských skupin? V praxi dojde k omezení míst pro děti

Ach jo. Tohle je delší, o podpoře rodin a předškolní péči.

A dost mě to nadzvedlo.

Vláda schválila v pondělí novelu, která by ve stávajícím znění zkomplikovala život tisícům rodin. Mělo by totiž dojít ke zrušení současné podoby dětských skupin – ty by buď zcela zanikly, nebo se přeměnily na jesle. Nejde jen o kosmetickou změnu názvu, zpřísní se taky podmínky pro hlídání, v praxi pak dojde k omezení míst pro děti. Už tak je přitom situace v Česku ohledně dostupnosti předškolní péče jedna z nejhorších v EU. Za Piráty vidím jako smysluplné řešení doplnit současný systém o jesle, ale zachovat dětské skupiny provozované neziskovými organizacemi, obcemi či zaměstnavateli. Jen tak pomůžeme rodičům i pracovnímu trhu.

Cílem je mít flexibilní možnost, jak řešit zoufalý nedostatek míst v běžných mateřinkách. Přestože se koncept dětských skupin osvědčil a využívá ho 16 tisíc dětí, chce ho teď Ministerstvo práce a sociálních věcí a vláda zrušit.

Pokud by prošla navrhovaná novela v současné podobě, dětské skupiny zaniknou ke konci roku 2024. Od 1. července 2021 začnou být místo nich zřizovány jesle pro děti do tří let, starší děti by přecházely do mateřských škol. To má řadu „háčků“.

1) Pravidla pro jesle mají být mnohem přísnější než pro dětské skupiny. Bude nutné zajistit například šatny, oddělené prostory na spaní nebo místnost na prádlo. Zvýší se tak náklady jak na samotné zřízení jeslí, tak i na provoz. U malé skupiny třeba pro 4-5 dětí v malé obci přitom nic takového není reálně potřeba.

2) Nároky vzrostou i na odbornost personálu. V jeslích bude moct pracovat jen ten, kdo má zdravotnickou kvalifikaci nebo tzv. chůva pro jesle – to je mimochodem kvalifikace, která zatím neexistuje a není pro ni ani akreditace. (Doplněk: pokud za tuto kvalifikaci ministerstvo nepovažuje jiný název, a sice "chůva pro děti do tří let". Předpokládám ale dle vládních prohlášení, že cílem je mj. obnovit "jeslovou sestru". Tyto zdravotnice ale měly za komunismu speciální vzdělávání pro tuto specifickou práci. Tenhle aspekt evidentně není promyšlený.)

Jak to navíc zařídit? Zdravotníků je už nyní nedostatek a ministerstvo ani vláda neřekly, kde je chtějí brát. Dnes mohou v dětských skupinách působit i pedagogové nebo kvalifikované chůvy, což je naprosto dostačující a v pořádku.

Je také nutné si uvědomit, že stávající dětské skupiny fungují i jako alternativa pro děti, které špatně snáší velký kolektiv, mají specifické potřeby. Samozřejmě jsou také záchranou i pro rodiče, v jejichž okolí prostě žádné jiné služby dostupné nejsou. A ani nebudou. V menších obcích totiž nelze se zřízením jeslí počítat vzhledem k výše zmíněným nákladům.

Smysl by tedy spíš dávalo rozšířit stávající jesle, a k tomu zachovat dětské skupiny. Ty by tak mohly i naplňovat svůj původní účel – fungovat při firmách, v malých obcích nebo pro děti s individuálními potřebami. Jinak hrozí, že dnes již přetížené školky nedokážou pojmout děti ze zrušených dětských skupin, a rodiče je nebudou mít komu svěřit.

3) Piráti budou zejména prosazovat zrušení povinnosti zdravotnického vzdělání pro personál, a možnost provozování zařízení i pro děti starší čtyř let bez státních dotací. Chceme rovněž navrácení názvu z „jeslí“ na „dětské skupiny“, jde totiž o zbytečnou a nákladnou byrokracii pro již existující zřizovatele.

Už jsem k tomuto zákonu byla na jednání na MPSV, i kvůli potřebným úpravám právě v Senátu.

A určitě těch schůzek budou ještě mraky.

Každopádně..

Díky za dočtení až sem.

Fotka je idylická, i tak ale vypadají výpravy mnoha dětských skupin v blízkosti lesíku.

I školek, kde mají dostatek personálu. To je samozřejmě další palčivá kapitola. Umožnit školkám takové podmínky, aby se s dětmi dalo pracovat alespoň trochu individuálněji.

A mimochodem, investice do kvality předškolního vzdělávání se vyplatí. O tom ale zas jindy.

PhDr. Olga Richterová Piráti



