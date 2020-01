Richterová (Piráti): Slevy na jízdném pro invalidní důchodce jsou nesystémové

Objasním, o co v té interpelaci jde, ale současně opravdu nechápu, když máme jednou za sněmovní týden dvě hodiny písemných interpelací na pana předsedu vlády, což při maximálně třech sněmovních týdnech činí maximálně šest hodin, že sem pan předseda vlády nechodí. A co mám tedy odpovídat lidem, kteří se ptají proč, když mají invalidní důchod třetího stupně - plný invalidní důchod - co s tím, že nemají - pokud nemají takzvaný průkaz ZTP, pokud nejsou držiteli tohoto průkazu - tak nemají nárok na slevy, ačkoli jsou to plní invalidé? To je naprosto nesystémové. A tihle lidé se na mě obracejí s tím, že je to pro ně naprosto nepochopitelné, že se právě zdražily ceny jízdenek, kvůli zavedeným slevám se zdražily ceny jízdenek, takže pro ně se zhoršila možnost cestování, když nemají nárok na ty slevy. A ano, samozřejmě to souvisí s tím, jak ne úplně dobře jsou u nás udělovány ty průkazky ZTP, není to úplně ideální, a že veškeré slevy, které jsou podstatné, jsou pak na ně navázány.

Ale má to světlou stránku. Třeba Slovensko to umí. Na Slovensku lidé s invalidním důchodem slevy na jízdné mají. Stejně tak u nás měli tito lidé s invalidním důchodem třetího stupně, předtím se tomu říkalo plný invalidní důchod, do roku 2011 také stejné slevy na železnici jako starobní důchodci.

Čili jsem se chtěla pana předsedy vlády podrobně ptát, proč není schopen mi dát jakoukoli konkrétní odpověď na to, proč se neinspiruje Slovenskem, proč si neudělal analýzu v rámci vládního rozhodnutí toho, že třeba u léků, u limitu doplatku na léky je právě u lidí s invalidním důchodem třetího stupně ten limit snížený, takže jsou uznaní jako ohrožená skupina osob, mají touto vládou snížený limit na doplatek na léky, ale absolutně nemají nárok na slevy na jízdném, když nemají průkazku ZTP. Ptám se na to už několik měsíců. Ti lidé se na to ptají od okamžiku zavedení těch takzvaných plošných slev, které ale žádnými plošnými slevami nejsou.

A potom pan premiér není schopen na dvě hodiny týdně během jednání Sněmovny sem dojít a odpovědět mi, proč v té tzv. odpovědi není jediné konkrétní vyjádření, jediný konkrétní údaj, kdy se tomu budou věnovat, kdo se tomu bude věnovat a jestli to náhodou tak nějak jenom nehodlá vymlčet a vyčekat. Takže navrhuji přerušení do přítomnosti pana předsedy vlády a zároveň opravdu netuším, proč těmto - nemáme přesná čísla, ale jsou to jistě desítky tisíc lidí - proč tímto způsobem jim tato vláda nehodlá žádným způsobem vyjít vstříc a řešit jejich situaci.

PhDr. Olga Richterová Piráti



