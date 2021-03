Richterová (Piráti): Slušnost není slabost a nenávist není řešení

reklama

Chtěla bych moc poděkovat za podporu, které se mi od mnoha z vás dostává. Děkuju za všechny milé, povzbudivé vzkazy. Je to takové ujištění, že dobrého je ve společnosti mnohem víc než neštěstí a zla.

Já samozřejmě beru, že když je člověk v politice, dává se všanc a musí počítat i s tvrdými názorovými střety. To je v pořádku. Do diskuzí chodím ráda. Co ale není a nikdy nebude v pořádku, jsou nenávistné útoky a lži, a to v jakékoliv formě - i online prostor je součástí skutečného života. Proto jsem se rozhodla postavit jedné pro širokou veřejnost velmi pobuřující, opakovaně šířené lži (falešnému citátu) spojené s mou fotografií.

Nezapomínejme, že nejsme obrázky z plakátu, ale lidi. Sama žiju život mámy dvou malých dětí a k tomu se snažím co nejlépe dělat práci ve veřejné službě, v politice – podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nemám problém s tím, že se mnou někdo nesouhlasí. Ale když mi kvůli šířené lži spousta lidí psala a píše sprosté nadávky, nebo dokonce veřejně výzvy k zabití, nepřijde mi to normální. Nechci, aby se to dělo komukoli dalšímu.

Když člověka něco pobouří či naštve, mám takový tip: Zkusme si vždy nejdříve představit důsledky svých činů (a to jsou i vyslovená slova, různé výzvy a komentáře). Že mohou opravdu ubližovat, a to konkrétním lidem. Jednoduchá zásada je nepsat nikomu to, co by se člověk sám osobně styděl říct. Co by si nepřál, aby dostali jeho blízcí. Dobré je namísto emocí zkusit dohledat zdroje. Nenávist totiž není řešení. Vytváří akorát další nenávist a prohlubuje příkopy mezi lidmi.

A na druhou stranu: slušnost není slabost. Přeju klidný den, a hodně lásky nám všem.

Vaše Olga

