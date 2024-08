Richterová (Piráti): Spolu s mými dětmi hodně fandíme kojení

Spolu s mými dětmi hodně fandíme kojení! I když samozřejmě pro mou rodinu už to je vzpomínka pár let zpátky. Kojení je bezva pro fyzické zdraví dětí i žen, například nižší riziko cukrovky, alergií nebo obezity u dětí. Pro ženy je to zase nižší riziko rakoviny prsu či vaječníku a také nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Navíc jde o nejzdravější jídlo pro novorozence, kojence i batolata. A je to skvělé, když to jde.

Ač většina žen kojit chce, neznamená to, že je kojení samozřejmost. Každá žena dříve či později při kojení narazí na nějaký problém a je v takovou chvíli důležité, aby měla adekvátní informace a podporu. Kvůli takový situacím existují laktační poradkyně, speciálně proškolené odbornice. A když to nejde, tak to holt nejde. To je samozřejmě taky realita. Jen chci podpořit případné rozhodování. Máme světový týden kojení a já ze srdce doporučuju, pokud to jde, dejte mateřskému mléku šanci!

I proto se dělím o jednu fotku, která může být kojící, ale taky nemusí. Většinu času se moje děti, když byly takhle maličké, kojily, jako by spaly.

A jaké máte vzpomínky vy? Nebo to je ještě pořád současnost?

PhDr. Olga Richterová Piráti



