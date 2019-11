Richterová (Piráti): Ukládá-li stát povinnost, má zase pomoci s následky

Vážení přítomní členové vlády, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych ráda jako v minulých čteních jen stručně deklarovala podporu tohoto návrhu zákona ze strany poslaneckého klubu Pirátů. My jsme to měli i ve volebním programu, že ukládá-li stát povinnost jako v tomto případě povinnost očkování, má zase pomoci s těmi následky, vyskytnou-li se. A samozřejmě praxe ukáže, jak dobře bude ten návrh fungovat. Chápeme, že se to bude asi vyvíjet, nicméně se nám zdá dobrý ten návrh v pozměňovacím návrhu A, aby byly vytvořeny komise, odborné komise. A bohužel si také nejsme jisti tím zúžením navrženým v první části návrhu A. Proto bychom byli rádi za to, aby prošla rozdělená hlasovací procedura, abychom mohli deklarovat podporu těch komisí.

Druhá věc, co se týče pozměňovacího návrhu pana dr. Kaňkovského, tak já se domnívám, že to je přesně ta věc, která není černobílá, že to je na uvážení toho, jak přistupujeme k tomu právu na přístup ke zdravotnické dokumentaci. Já osobně ten návrh podpořím, domnívám se, že dává smysl, aby měli zejména tedy typicky rodiče možnost delegovat to dožádávání zdravotnické dokumentace na nadřízený orgán, nicméně jsem si vědoma toho, že to není úplně jednoznačná věc a pochopím, že se patrně jiní zase kvůli tomu - že přece jen si nemusí být každý vědom toho, jakou všechnu zdravotnickou dokumentaci si pak bude možné dovyžádat, že se kvůli tomuto názoru někteří poslanci či poslankyně i od nás z klubu patrně zdrží.

A ještě jednou bych ráda shrnula, že to dnešní hlasování má za mě jediné negativum, a sice to, jak to proboha mohlo trvat tak dlouho. Něco, co je prostě logické, že to má stát vzít na své břímě, ukládá-li zodpovědnost, má potom pomoci s tím, když vzniknou nežádoucí následky a v naší zemi se k tomu dostáváme až na konci roku 2019. To je jediné, z čeho, musím říct, mi je docela smutno, jinak jsem ráda, že už to konečně budeme hlasovat.

PhDr. Olga Richterová Piráti



