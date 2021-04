Richterová (Piráti): V průměru 2250 Kč pro rodiny na ošetřovném

reklama

Děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já tady mám ještě několik čísel, abych podpořila ten návrh, abychom si uvědomili, co dopadlo na rodiny s dětmi. Jde o to, že vlastně délka uzavření škol za ten poslední rok na týdny pro mateřské školky vychází na 7 týdnů, pokud budou uzavřené do 18. dubna, pro 1. a 2. třídu 23 týdnů uzavření a 31 týdnů pro další třídy prvního stupně. Je to výpočet od 11. března do 18. dubna, ale ta čísla těch 23 týdnů pro první a druhou třídu a 31 týdnů pro třídu třetí a další ukazují, myslím, jasně, jak velká zátěž to pro rodiny je.

Druhé číslo, druhý ukazatel, který bych vám chtěla ukázat, je prostě ten pokles měsíčního příjmu při nuceném ošetřovném. Ten černý sloupec (Ukazuje přítomným poslancům údaje na papíře.) je čistý příjem z práce, ošetřovné je ten pokles. V průměru jde o čtvrtinový pokles příjmů, není to přímo 30 %, je to o něco méně v průměru, ale pořád to jsou velké peníze. A to kolik? Pokles měsíčního příjmu při ošetřovném 70 % denního vyměřovacího základu vychází v absolutních číslech následovně. Při hrubém příjmu 15200 Kč je měsíční příjem snížen o 3900. Při 25000 Kč hrubého je pokles 5000 Kč. Při 35000 Kč 6170 Kč.

Já bych jenom chtěla vypíchnout těch 5000 pro lidi, kteří mají 25000 Kč hrubého. To je to, co reálně je cítit v tom rodinném rozpočtu, ať si to prostě zapamatujeme, že to je ten důvod, proč máme tady toto navýšení, a ten důvod je samozřejmě trošku oslaben tím, že je pozdě, že to mělo být už dávno, ale já to jenom ještě jednou zopakuju - ta ztráta příjmu při tom 70 % ošetřovném prostě vychází na 5000 Kč při hrubém příjmu 25000 Kč měsíčně.

Takže co my schvalujeme? Pokud budou školy otevřené 11. dubna, tak schvalujeme v průměru 2250 Kč pro rodiny na ošetřovném, protože - a to je také důležité říci - to sice tady nejspíš projde dnes, ale pak se to bude už používat jenom krátkou dobu a asi ale budou fungovat rotace, takže při rotujících třídách by to ošetřovné zase mělo smysl.

Takže na tomhle chci shrnout, že prostě rodiny s hrubým příjmem nebo ti pečující, kteří měli hrubý příjem 25000 Kč měsíčně, tak na ošetřovném přicházejí čistého v porovnání se svým čistým příjmem o 5000 Kč měsíčně, a to, co my tady dnes schválíme, v tom průměru u takovýchto hrubých příjmů, dodá zhruba 2000 Kč zpátky.

Takže doufám, že to tady projde, a současně chci jenom zdůraznit, že je škoda, že to neprošlo dříve. Děkuji.

