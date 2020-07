Richterová (Piráti): Žádáme infrastrukturu pro testování a národní testovací plán

reklama

Děkuji za slovo. Opět se vrátím k tomu, o čem jsem už hovořila posledně, protože celkový postoj za Piráty byl představen. Ale ještě jsme nerozebrali, že vedle opatření typu chybějících úspor na straně státu nám chybí jistota, že ty peníze, které nyní ze státního rozpočtu půjdou, půjdou také do prevence další vlny, a sice i do mimo jiné vybudování dostatečné infrastruktury, do dostatečného zajištění případného potřebného rozsáhlejšího testování.

Takže to, na co bych ráda zaměřila pozornost nejen paní ministryně či přítomného pana ministra zdravotnictví, ale i vás všech, vážené kolegyně a kolegové, je to, že z daného deficitního rozpočtu musí být nezbytně zajištěna taková kapacita testování, která by umožnila, pokud bude více lokálních ohnisek, velmi rychle otestovat desetitisíce lidí. Návrh, který předkládáme, je dostat se na 30 000 testů denně. Už jsem tu uváděla posledně, že to je číslo srovnatelné s řadou jiných zemí, například Dánsko, přepočet na obyvatele má takovouto kapacitu testů. Ale ještě uvedu jeden pohled. Představte si, co přijde na podzim. Na podzim začnou lidé mít rýmy, kašle, teploty. A máme zhruba 5 600 praktických lékařů, 2 500 pediatrů. Když pouze v průměru čtyři ze svých pacientů denně budou chtít tito lékaři odeslat na otestování, jestli náhodou to není COVID, tak to bude znamenat 32 000 testů denně. Takže i to je jaksi odůvodnění toho čísla.

A nyní k tomu návrhu usnesení Poslanecké sněmovny. My jsme sice dostali 2. července jakýsi hrubý plán, hrubý národní plán testování, ale právě tam vůbec není podrobně řečeno, jak bychom se této potřebné kapacity dobrali. Asi mnozí zde víte, že třeba na Karvinsku je dneska ta kapacita testování zhruba 500 testů denně a že prostě na to potřebné, v určitý okamžik rychlé plošné otestování to vůbec nestačí, na to je právě potřeba mít tu strategii, jak toho dosáhnout, ať už za nasazení armády, nebo jinak. Ale bude to samozřejmě potřebovat i nějaké finanční zajištění, stejně tak jako proplácení testů. A to je všecko potřeba mít připravené předem, aby v ten okamžik, kdy bude - dám příklad - druhé ohnisko typu OKD, nebylo to váhání a bylo možné včas rozhodnout, včas předejít tomu, že není vlastně, v Karviné jsme svědky toho, jak rapidně stouply počty nakažených, protože nebyla na začátku ta rychlá reakce, to rychlé masivní testování.

A ještě jedna věc. Stejně tak, jako nám chybí plán toho, jak se vláda dostane na potřebné kapacity v záloze, tak nám stále chybí stanovení podmínek k testování na plošné a regionální úrovně. A zase je to provázané i s tím financováním. Proto o tom mluvím v souvislosti s rozpočtem, že samozřejmě každé testování s sebou finanční náklad. Vyplatí se. Je to prevence. Je to levnější. Ale nese ho. A to je potřeba mít promyšlené.

Ještě shrnu, že kromě toho, jaké otázky si klademe za Piráty v souvislosti s podzimem, s podzimními rýmami a kašli, tak stejné praktické otázky, které souvisejí s penězi, už řeší lidé dnes, a to například, že není zajištěné, když mají lidé příznaky, potřebují na ten odběr, ale nemají vlastní auto, nebo jim je tak zle, že tam nemohou dojet, aby opravdu fungovaly ty mobilní odběrové týmy, nebo aby u lidí, kteří jsou v karanténě, potřebují se přepravit třeba právě do domácí izolace, byla zajištěna doprava. Stejně tak není zatím vůbec dotažené, kdo všechno má v karanténě být, svým způsobem, kdo má mít nárok být v karanténě. Pokud vím, tak ta čísla dnes jsou taková, že na jednoho pozitivně testovaného je zhruba jeden a půl člověka daných do karantény. A tím bych uzavřela. To je přece strašně málo. A vnímáme tam možná i jistou opatrnost dávat lidi do karantény, protože to má zase rozpočtové dopady. Ale otázka je, jestli to je prostě dostatečně domyšlené, právě co se týče zejména členů domácnosti.

Takže když to shrnu, má samozřejmě rozpočtové dopady, když lidé potřebují náhradu mzdy, jsou v karanténě, ale protože to celkově bude levnější, tak žádáme, aby vláda dořešila i tyto situace, které dneska prostě dořešené nejsou.

Vzhledem k tomu zákonu, který probíráme, a sice návrhu státního rozpočtu a jeho změny, ještě znovu přečtu návrh usnesení, který jsme za Piráty předložili Sněmovně, a sice je to doprovodné usnesení, kde žádáme vládu, aby připravila nutnou infrastrukturu pro případné rozsáhlejší testování populace, upřesněno na přítomnost onemocnění způsobovaného novým druhem koronaviru, a ta infrastruktura by měla být připravena na číslo, které jsem odůvodnila, alespoň na 30 000 testů denně. Neříkáme, že se to musí stát, ale musíme na to být připraveni. To je prostě racionální - být připraven. A druhá věc, žádáme vládu, aby v návaznosti na infrastrukturu připravila také národní testovací plán, a to zejména pro lokální ohniska a financování testování.

A znovu řeknu, nějaký hrubý plán jsme dostali, toho jsme si vědomi, ale je to opravdu jakási kostra, hrubý obrys, spíše popis toho, jak věci dnes jsou, ale ne popis toho, kam se chceme dostat a jak se tam dostaneme. Takže to, jak se dobereme potřebných kapacit - testovacích, odběrových a podobně, je stále otazník, který tady předkládám Sněmovně k jakémusi zvýraznění tímto usnesení. A opravdu velmi žádám vládu, aby tyto všechny souvislosti, které jsem nastínila a které se jednoznačně týkají rozpočtu, řešila.

Děkuji za pozornost.

