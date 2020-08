Richterová (Piráti): Zákon nemůže fungovat bez ošetřovného pro všechny pracující rodiče

reklama

Vážené kolegyně a kolegové,

já vím, že vás tady v sále mnoho není, nicméně po mně bude třeba hovořit paní poslankyně Valachová, nebo paní poslankyně Gajdůšková. Předpokládám, že mnozí chcete pro ten zákon hlasovat čistě proto, že jste v koalici, čistě proto, že to předkládá váš pan ministr. Já to chápu. Ale, prosím, nezdá se to, ten zákon bude mít obrovský dopad na situaci všech rodičů dětí školou povinných. Je to vágní zákon bez slibu, že ministerstvo vypracuje příslušnou podzákonnou normu, vyhlášku. Já si myslím, že to je mnohem důležitější, než si, vážení kolegové, vážené kolegyně, myslíte. Je to zákon, který umožní opravdu to, aby OSPOD chodil do rodin a ve finále i třeba zahajoval různá řízení o odebírání dětí. To je něco, co musí být naprosto jasné, jak to bude fungovat. Je to zákon, který umožní přiostření různých sporů mezi rodiči, když nebude zase jasné, co má opravdu to dítě splnit. Je to zákon, který nemůže fungovat, když nebude zajištěné ošetřovné pro všechny skupiny pracujících rodičů. Pane ministře Plago, víte, že nemáme ošetřovné pro živnostníky a pro lidi pracující na dohody o pracovní činnosti, nebo o provedení práce? Tyto skupiny rodičů nebudou moci dostát té své povinnosti, protože i když si platí pojistné, i když odvádějí nemocenské, nemají v naší zemi vůbec nárok na ošetřovné. Pro koronavirus, pro pandemii jsme to výjimečně schválili. A já vám říkám tu provazbu, Pane ministře, jde o to, že v zemi, která nezajistí všem pracujícím rodičům možnost být s dítětem v karanténě na ošetřovném, není možné uložit povinnost dítě nějakým způsobem vzdělávat. A tato souvislost je opomíjená, stejně tak vůbec není jasné, jak budou zajištěné podmínky pro školy, aby měly skutečně nejenom železo - ty nakoupené počítače - ale, aby měly možnost pomoci s internetovým připojením a s nějakým základním zaškolením. To dnes dělají neziskové organizace. To perfektně funguje přes iniciativu Počítače dětem, před Česko.Digital. Ale, prosím, komunikuje s těmito organizacemi ministerstvo?

Řešíte, jak ty praktické zkušenosti přetavit v celou státní praxi? (Celostátní?) Tyhle otázky já ještě jednou sesumarizuji, ale chtěla bych nejprve ocitovat to, co jsme už tady ve Sněmovně schválili. My jsme jako Poslanecká sněmovna požádali vládu o zpracování a zveřejnění plánu komplexní podpory pro distanční výuku na školách. Toto usnesení Poslanecké sněmovny ukládá do 31. srpna zpracovat takový komplexní plán. Je to plán pro situaci, pokud opět dojde k omezení školní docházky. A bohužel jeho naplněním nejsou zde zmiňované a kolegy chválené metodiky. Tento plán chybí. Není jasné, jak zajistit, aby nakoupené počítače jen tak neležely ladem.

Děkuji za slovo. Jsem ráda, že jsme se tady všichni sešli. Ovšem ta diskuze, má být diskuze o kvalitě toho předkládaného zákona. Mně záleží na tom, abychom přijímali takovou legislativu, která bude poskytovat jasný právní rámec. Tenhle zákon se týká všech rodičů dětí školou povinných. Týká se toho, jaký bude rozsah jejich povinností. Co všechno budou muset zajistit při tom, když třeba jejich dítě bude v karanténě.

A mě prostě zajímá, aby pan ministr vysvětlil, co přesně mohou rodiče čekat a jak je v tom podpoří. Samozřejmě nejde jenom o rodiče, jde i o vyučující, jde i o školy. Zatím to vidím a klub Pirátů to vidí tak, že ten zákon jenom snímá zodpovědnost z Ministerstva školství. Jenom to usnadňuje centrálnímu orgánu státní moci. Ale na všechny ostatní to hází a nechává na nich, ať se s tím nějak poperou. To je pro mě naprosto nepřijatelné. Takže mohu-li to shrnout, vážené kolegyně a kolegové, bude potom vystupovat paní poslankyně Valachová či Gajdůšková, které jsou koaliční, velmi by mě zajímal váš názor na tyto věci, stejně jako od pana ministra.

Jak stát podpoří rodiče, aby tu novou povinnost zvládli. Jak jste ve vládě parametricky obecně domluvili, že bude vyřešené ošetřovné pro lidi pracující na různé druhy dohod a odvádějící nemocenské pojištění a pro lidi pracující jako živnostníci - OSVČ. Protože ti dnes nárok na ošetřovné vůbec nemají. Tam mě to zajímá jenom parametricky, zda na tomhle máte shodu. Ti by totiž jinak tu povinnost vůbec nemohli plnit. Pak mě samozřejmě zajímá, zda ustoupíte, vážený pane ministře, od svého záměru a sepíšete vyhlášku, která by upřesnila jak řešit omlouvání, jak řešit třeba nepřiměřený náklad od určitých vyučujících, jak řešit třeba ten nějaký směrodatný obecný hodinový rozsah, co by mělo vyučování trvat a podobně.

Zkrátka upřesnění k tomu, co to má znamenat distanční způsob vzdělávání. A stejně tak samozřejmě jde i o ty souvislosti k OSPODu, k orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Tam zase musí být vydiskutované z MPSV, kdy už to bude na zaurgování OSPODu. Bez těchto upřesnění je vysoce nezodpovědné tento zákon schvalovat. A já nežádám, aby byla dnes hotová ta vyhláška. Já žádám, aby tady zazněly rámcově odpovědi na tyto parametrické otázky. Žádám, aby bylo zřejmé, zda ten zákon způsobí něco jiného, než chaos. A žádám, aby bylo vysvětlené, jak tahle povinnost uvalená na rodiče bude alespoň rámcově definovaná.

Na závěr bych vás chtěla požádat, vážené kolegyně a kolegové, přehodnoťte prosím sjednanou koaliční podporu pro takto vágní zákon, bez příslibu vyhlášky je vysoce nezodpovědné to schvalovat. Nesmí nám to být jedno, jakým způsobem bude vyřešeno ošetřovné, jakým způsobem bude stanovený rozumný rozsah povinnosti pro rodiče a jaké budou ty souvislosti právě k OSPODům, které řeší třeba rozvodové spory, a které ve finále řeší třeba i odebírání dětí. Děkuji za pozornost.

