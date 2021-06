Richterová (Piráti): Zánět prsu při kojení. Nikdo to neřeší

reklama

Děkuji za slovo. Dovolím si poukázat na jednu konkrétní věc, kterou prostě muži - byť lékaři - nikdy neřeší, a to je ten začínající zánět prsu při kojení. A proto vám na tom chci ukázat... (Ruch v sále.) To je přesně věc, kdy se dá problémům předejít. Přesně věc, kdy se právě tou vhodnou radou dají věci vyřešit včas bez zásahu lékaře. A to, s čím vy se setkáváte - a je to v pořádku a je to velice dobře, že u nás takovou péči máme - jsou ty rozvinuté záněty. Ty situace, kdy buď ta mírnější forma rady a pomoci nepomohla, anebo nebyla dostupná, nebyla k dispozici.

A já se vám snažím vysvětlit, že to, že máme nedostupnou tuto první, terénní a ambulantní formou pomoci s kojením, tak se nám potom rozvinou ty záněty do horších forem, které vy pak vidíte, ale opravdu řada těch věcí se dá vyřešit, když se podchytí včas. A prosím, opravdu toto není něco, co by se týkalo zase tak malého počtu žen. Je to velice častý důvod, proč se přestává s kojením.

