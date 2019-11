Richterová (Piráti): Zvedněme i měsíční limit

Vážená sněmovno, budu velice stručná, protože si myslím, naprostá většina z nás, kdo tady jsme, si uvědomuje, že hlavní je, aby ten zákon prošel. A proto začnu rovnou tím, co považujeme v klubu Pirátů ve skutečnosti za nejdůležitější věc z těch několika návrhů, které předkládáme, a chtěla bych přitáhnout vaši pozornost k návrhu E3. Jde jen a jen o zvýšení limitu pro měsíční pobírání, limitu, který se týká zejména, ráda bych to vypočetla v těch prvních vteřinách, kdy mám snad ještě vaši pozornost, a sice jde zejména o živnostníky a živnostnice, studentky, nebo maminky, které otěhotněly vlastně do roka po škole, takže si dostatečně dlouho neodváděly nemocenské pojištění, a stejně tak maminky, které třeba pracovaly na nízký úvazek, takže zase díky nízkému úvazku měly i nízké příjmy, a proto nemusí splnit ten takzvaný denní vyměřovací základ, aby se dostaly přes limit 7 600 Kč na měsíc.

Takže chci poprosit, zvažte prosím E3, protože se to týká řady lidí, pro které ty 2 400 měsíčně, o které by dostali měsíčně navíc, znamenají, jestli mohou být s dítětem doma v těch prvních dvou letech, anebo jestli si musí prostě intenzivně přivydělávat. Nám to přijde škoda, když se zvedá celkový balík, celková částka, zároveň nezvednout i tento měsíční limit.

A řeknu k tomu ještě jeden jednoduchý argument. Pokud je člověk totiž plně odkázaný na státní sociální podporu, tak už stejně dostává většinou typicky o něco víc, zhruba i když je rodič s jedním dítětem, tak i se započtením dávek na bydlení to bývá okolo 12 000 měsíčně. Tím chci říct, že tento návrh nepodporuje neblahou životní strategii, kdy by se člověk spoléhal pouze na toto, ale opravdu je to významná pomoc pro živnostníky, živnostnice, maminky, které třeba neplánovaně otěhotněly na škole.

Ty další věci už se tu probíraly dopodrobna. Jenom bych ráda zdůraznila, že návrh valorizace, který podpořili i další kolegové, a já jim za to děkuji, nemá v sobě zabudováno, že by se mohl opakovaně navyšovat. Jde skutečně o návrh, kde si člověk pouze může na začátku zjistit, že bude ta jeho celková částka o něco vyšší, ale nemůže s tím účelově nakládat. To je jedna věc, kterou chci uvést.

A potom ještě jednu věc, kterou chci zmínit, že náš systém rodičovské a mateřské, jak je nakombinovaný, v té mateřské zohledňuje plat, výdělky před rodičovstvím, a v rodičovské zase dává stejnou podporu všem. A to je hrozně důležité, protože pak není nějaká motivace odkládat rodičovství. Takže moje poslední poznámka zní, že by bylo velmi nerozumné nějakým zásadním způsobem měnit náš systém té nakombinované ochrany peněžité pomoci v mateřství a potom rodičovského příspěvku, protože ten umožňuje lidem dost dobrou svobodnou volbu, a zároveň je motivuje, aby neodkládali rodičovství. To je opravdu důležité.

A několik změn, které kvůli EU musíme udělat, je dost malých, myslím, že většina z nich ani nebude veřejností zaznamenána. Týkají se jiných norem, zejména zákoníku práce. Takže jenom apeluji na to, abychom byli spokojeni s tím systémem, jaký máme, a snažili se ho jen drobně vylepšovat třeba tím mechanismem automatické valorizace.

Děkuji za pozornost. Návrh E3 velmi doporučuji vašemu zvážení zvýšení limitu na 10 000 měsíčně. Děkuji.

PhDr. Olga Richterová Piráti



