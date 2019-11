Výhrůžky násilím, znásilněním a ublížením rodině. České političky se svěřují. Němcová, Kořanová, Richterová, Konečná...

„Když moje maminka byla po amputaci nohy na invalidním vozíčku a chodily mi výhrůžné esemesky, že ji shodí ze schodů a podobně, tak to by se člověk zbláznil. Ale vím, že to jsou lidé, kteří se takto tímto vztekem vybijí,“ poznamenala k tomu, co zažívala, poslankyně ODS Miroslava Němcová.

Redaktorka Barbora Janáková se tématu věnovala dlouhou dobu; podle všeho se od političek dozvěděla, že výhrůžky útočí na jejich vzhled, na jejich inteligenci, hrozí jim znásilněním, což politici-muži podle všeho nezažívají. „Političky o tom nechtěly mluvit. A aby si uchovaly zdravý rozum, tak to i filtrují,“ míní novinářka.

„Nejhorší pro mě bylo, když mi Miroslava Němcová právě vyprávěla, jak jí vyhrožovaly e-maily, že jí maminku shodí ze schodů,“ poznamenala Janáková. Němcová to podle svých slov řeší tak, že požádala asistentku, aby všechny tyto výhrůžky mazala.

Na poslankyni Barboru Kořanovou (ANO) pak prý útočníci útočí kvůli jejímu vzhledu. „Tu největší vlnu zažila, když odsoudila politizaci znásilnění na Litoměřicku, kdy jí samotné bylo vyhrožováno znásilněním. A pak i přicházely výroky týkající se její desetileté dcery,“ uvedla redaktorka.

Poslankyně Pirátů Olga Richterová se zase podle všeho stává terčem útoků tak, že na její osobu chodí hoaxy, zároveň jí také bylo řečeno, že je hnusná a blbá. „Paní Richterová to asi jako jediná chce řešit. Například si dohledala číslo člověka, co psal nenávistné vzkazy, hrozil jí smrtí. Předseda strany Ivan Bartoš mu zavolal a vysvětloval mu, že to píše matce dvou dětí. A tomu člověku to prý v internetovém prostředí nedocházelo, že to píše skutečné ženě. A nakonec se jí daný muž skutečně omluvil,“ sdělila Janáková.

Podle jejích slov se na političky útočí hlavně v internetovém prostředí. „Poslankyně Kateřina Konečná si stěžovala na to, že je na ni leckdy pokřikováno, že je komunistka. Ale na toto pokřikování si spíše stěžují muži,“ dodala Janáková k tématu.

