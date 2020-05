Rozvoral (SPD): Bezpečnost našich občanů byla, je a bude pro SPD vždy prioritou!

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém říkáme, že generální tajemník NATO Stoltenberg se svým vyjádřením podpory pražských komunálních politiků vměšuje do vnitřních záležitostí ČR – ať se raději stará o to, aby člen NATO Turecko neohrožovalo jiné státy NATO. Hnutí SPD vyzývá vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, kteří byli opatřeními ze strany Vlády ČR nejvíce dotčeni. Hnutí SPD má jasnou strategii a podává konkrétní návrhy, jak obnovit ekonomický život České republiky – musíme obnovit naši soběstačnost a nezávislost. Vítáme, že rakouský premiér odmítá přijímat islámské nájezdníky přicházející ze Středního východu. Je třeba řádně prošetřit, proč se přes střežené hranice do ČR dostal Afghánec podezřelý z vraždy a je nutné zajistit bezpečnost občanů ČR. Pokus kriminalizovat pietní akci českých motorkářů k výročí osvobození naší země je součást kampaně, která má znehodnocovat oběti Rudé armády. Hnutí SPD navrhlo novelu zákona na ukončení inkluze, která ničí naše školství a znamená vyhozené miliardy.

1. Generální tajemník NATO Stoltenberg se svým vyjádřením podpory pražských komunálních politiků vměšuje do vnitřních záležitostí ČR. Ať se raději stará o to, aby člen NATO Turecko neohrožovalo jiné státy NATO.

Prohlášení generálního tajemníka NATO Stoltenberga, který vyjadřuje podporu komunálním politikům, kteří podle vyjádření prezidenta Zemana svým hloupým jednáním narušili vztahy s Ruskem, je dalším pokračováním faktické destrukce suverénní zahraniční politiky České republiky a vměšováním do vnitřních záležitostí našeho státu. Generální tajemník NATO by se měl starat o akce Turecka, které masivně porušuje mezinárodní právo a ohrožuje své sousedy včetně dalšího člena NATO Řecka. Vztahy s Ruskem jsou naše věc a v zájmu České republiky je co nejrychlejší uklidnění diplomatického konfliktu. Hnutí SPD podporuje v této věci pozici prezidenta Zemana. Pražští komunální politici by měli řešit problémy pražské dopravy, nedostatek bytů, špatnou kvalitu vedlejších silnic, nedostatek míst v mateřských školkách, drogové kšefty na Václavském náměstí a bezdomovce. Zahraniční politiku by měli nechat těm, kterým v ústavě tato kompetence náleží. V první řadě je to prezident republiky.

2. Hnutí SPD vyzývá vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, kteří byli opatřeními ze strany Vlády ČR nejvíce dotčeni.

Hnutí SPD považuje případné další prodloužení nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru po 17. květnu za zbytečný krok. Jednak se přijatá restriktivní opatření uvolňují a také dlouhodobě zastáváme názor, že současnou pandemickou krizi je možné řešit stávající legislativou. Pro krize tohoto typu je zpracován Pandemický plán a veškerá restriktivní opatření v tomto směru lze řešit případnými drobnými úpravami Zákona o ochraně veřejného zdraví. V tomto zákoně jsou obecně definovány možnosti opatření například v případě epidemií ze strany orgánů v gesci ministerstva zdravotnictví. Hnutí SPD již zveřejnilo změny, které k vládnímu návrhu navrhujeme. Hnutí SPD zároveň vyzývá vládu ANO, ČSSD s podporou KSČM, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, podnikatelům a drobným živnostníkům, kteří byli opatřeními ze strany Vlády ČR nejvíce dotčeni. Úřady jsou zahlceny žádostmi a kvůli byrokracii pomoc potřebným přichází opožděně. To je potřeba zásadním způsobem urychlit, aby byla pomoc státu v této věci dostatečně účinná. V opačném případě hrozí řadě podnikatelů, živnostníků a zaměstnanců existenční problémy. To je pro SPD nepřijatelné!

3. Hnutí SPD má jasnou strategii a podává konkrétní návrhy, jak obnovit ekonomický život České republiky – musíme obnovit naši soběstačnost a nezávislost.

Hnutí SPD má jasnou strategii a podává konkrétní návrhy, jak obnovit ekonomický život České republiky. Česká národní banka čeká propad české ekonomiky o 8% a je evidentní, že na předkrizovou úroveň se nedostaneme ani v příštím roce. Navíc může přijít druhá vlna koronaviru. Hnutí SPD v této souvislosti navrhuje programové celkové koncepční změny hospodářské politiky státu a větší orientaci na světové trhy i mimo státy EU, abychom diverzifikovali náš zahraniční obchod a nebyli závislí jen na jednom obchodním partnerovi. Prosazujeme protekci pro české firmy při zadávání veřejných zakázek, obnovu potravinové bezpečnosti České republiky a odmítáme klimatický diktát EU, který nás má stát stovky miliard. Bojujeme za zestátnění exekutorů a podáváme konkrétní návrhy na podporu menších českých firem, živnostníků a zaměstnanců. Naše návrhy také šetří zbytečné výdaje státu a odstraňují výhody nadnárodních korporací.

4. Vítáme, že rakouský premiér odmítá přijímat islámské nájezdníky přicházející ze Středního východu a Řecka.

Hnutí SPD vítá prohlášení rakouského spolkového kancléře Sebastiana Kurze (ÖVP), který odmítá přijmout další imigranty do země. Podle jeho vyjádření z minulého týdne Rakousko nepřijme ani jednoho žadatele o azyl, tedy ilegálního imigranta. A to i přesto, že více jak 150 neziskových organizací vyvíjí za pomoci médií nesmírný tlak, aby Rakousko během pandemie Covid-19 přijalo islámské nájezdníky ze Středního východu a z Řecka. Podle zkušeností z Rakouska se jejich příchodem zvýšila kriminalita a nezaměstnanost. Ilegální imigranti také zásadním způsobem zneužívají a vysávají místní štědrý sociální systém. Zastáváme názor, že pouze společný odpor k ilegální imigraci uchrání státy Evropy před plánovanou islamizací. EU je globalizační projekt, jehož cílem je faktická likvidace naší státnosti – řešením je referendum o vystoupení z EU. To je náš program!

5. Je třeba řádně prošetřit, proč se přes střežené hranice do ČR dostal Afghánec podezřelý z vraždy a je nutné zajistit bezpečnost občanů ČR.

Afghánec podezřelý z pokusu o vraždu své partnerky v Německu vstoupil minulý týden na území ČR na hraničním přechodu Krásný les v Ústeckém kraji. Podezřelý muž měl podle informací své ženě zasadit dvacet bodných ran, oběť útok navzdory tomu přežila. Klademe si otázku, jak je možné, že hranice překročil, když hranice mají být v době stavu nouze uzavřeny a chráněny. Není možné, aby v této době pronikali na naše území cizinci bez kontroly a ještě navíc kriminálníci. Takovéto osoby jsou bezpečnostním a také zdravotním rizikem pro naše občany. Zřejmě se nejedná o ojedinělý případ a v tomto případě nese odpovědnost ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na jednu stranu jsou tady mimořádné restrikce na naše takzvané „pendlery" a na druhou stranu k nám vstupují takováto individua. Hnutí SPD v této souvislosti vyzývá ministra vnitra Hamáčka k důslednému vyšetření celé kauzy cestou Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a také přijmutí příslušných opatření k ostraze našich hranic. Bezpečnost našich občanů byla, je a bude pro SPD vždy prioritou!

6. Pokus kriminalizovat pietní akci českých motorkářů k výročí osvobození naší země je součást kampaně, která má znehodnocovat oběti Rudé armády.

Hnutí SPD považuje pokus kriminalizovat pietní akci českých motorkářů k výročí osvobození naší země za podlé udavačství. Akce se zúčastnil i poslanec našeho poslaneckého klubu Jaroslav Foldyna. Jde o součást kampaně, která má znehodnocovat oběti Rudé armády a zastrašovat každého, kdo odmítá koncepci přepisování dějin. Jde o pokus o zásadní revizi postoje k průběhu a výsledkům druhé světové války. Možným cílem je otevření cesty k restitucím majetku sudetských Němců a k definitivní ztrátě možnosti vymáhat válečné reparace po Německu.

7. Hnutí SPD navrhlo novelu zákona na ukončení inkluze, která ničí naše školství a znamená vyhozené miliardy.

Hnutí SPD podalo návrh změny školského zákona, který připravila poslankyně hnutí Tereza Hyťhová, na faktické ukončení takzvané inkluze. Inkluze působí výrazný pokles kvality vzdělávání v našich školách. Komplikuje práci učitelů a poškozuje práva dětí na vzdělání. Inkluze také stojí přes 6 miliard korun ročně a jde o zbytečné výdaje. Inkluze ničí naše speciální školství, které má světovou úroveň a má vynikající výsledky v práci s postiženými dětmi. Inkluzi vyvolal diktát EU a prosadila ji tehdejší ministryně školství za ČSSD Kateřina Valachová za podpory hnutí ANO a KDU-ČSL a s pomocí politických neziskovek. Kromě hnutí SPD nemá žádná politická strana odvahu tento problém řešit a vzepřít se diktátu EU.

