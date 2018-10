Rozvoral (SPD): ČR potřebuje změnu volebního systému do zastupitelstev

1. Poslanecký klub SPD navrhl ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky o přímé volbě starostů a hejtmanů, který je na pořadu nadcházející schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve druhém čtení. Přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů je jedním ze základních prvků přímé demokracie. Vláda k němu však zaujala neutrální stanovisko. Naše republika potřebuje změnu stávajícího volebního systému do obecních zastupitelstev. Pokud by lidé rozhodovali o starostech přímo, byla situace v některých městech a obcích v rámci povolebních vyjednávání po nedávných komunálních volbách zcela jiná a nešlo by tzv. „vyšachovat” vítěze voleb z účasti v koalici. Osoba z vítězné kandidátky s nejvíce preferenčními hlasy by se stala automaticky starostou anebo primátorem v dané obci anebo městě. Zavedení takového principu bude vyžadovat souhlas ústavní většiny v Poslanecké sněmovně i v Senátu.

2. O minulém víkendu proběhlo druhé kolo senátních voleb ve 27 doplňovacích obvodech. Tyto volby provázel opětovný nezájem voličů. Jednalo se o druhou nejnižší volební účast v doplňovacích volbách do Senátu v novodobé historii našeho státu, kdy přišlo k volbám něco málo přes 16 procent, resp. 84 procent voličů nepřišlo k volebním urnám vůbec. Hnutí SPD v této souvislosti zastává dlouhodobě názor, že je potřeba druhou komoru Parlamentu, tedy Senát, zrušit a mít Parlament pouze jednokomorový, tedy tvořený pouze Poslaneckou sněmovnou. Úlohu Senátu může v budoucnu plnit přímo volený prezident.

3. Francie a Rakousko v uplynulých dnech informovaly Evropskou komisi o prodloužení hraničních kontrol, které měly skončit 11. listopadu, přinejmenším do května příštího roku. Tento týden se k nim přidalo také Dánsko a Německo. Schengen prostě nefunguje, taková je tvrdá realita. Kontroly na hranicích již zavedly Německo, Rakousko, Francie, Švédsko a Dánsko. Přidalo se k nim i Norsko, které není v EU, ale je v Schengenu. Platnost dočasného opatření plánovaného na půl roku ale některé země již několikrát prodloužily. Důvodem je migrační politika Evropské unie. Hnutí SPD na tyto skutečnosti upozorňuje již dlouhodobě. Řešením, které navrhujeme, je zásadní odmítnutí současné podoby evropské integrace. Stávající EU založená na Lisabonské smlouvě musí skončit a nahradit ji musí nová forma spolupráce evropských států. Spolupráce, která bude zachovávat suverenitu jednotlivých zemí v oblasti azylového a migračního práva.

4. Zemské volby v Bavorsku potvrdily propad křesťansko-sociálních demokratů (CSU), jejich předsedy a spolkového ministra vnitra Horsta Seehofera. CSU dokonce dosáhla vůbec nejhoršího výsledku v Bavorsku v poválečné historii. Naopak na vzestupu je protiimigrační AfD, která dosáhla výsledku 10,2 procent, se kterou má naše hnutí SPD společné názory na ilegální imigraci. Zároveň však máme zcela odlišný pohled na interpretaci poválečných Benešových dekretů. V této otázce má hnutí SPD dlouhodobě pevný postoj.

5. Hnutí SPD respektuje záměr prezidenta Miloše Zemana na udělení státního vyznamenání zpěváku Michalu Davidovi u příležitosti 100. výročí založení Československého státu. Michal David je úspěšný zpěvák, skladatel a autor muzikálů, který dlouhodobě plní koncertní sály a má obrovskou popularitu zejména u střední a starší generace posluchačů. Má nárok na udělení vyznamenání za zásluhy o dlouhodobou činnost v oblasti kultury. Pravomoc udělovat státní vyznamenání je plně v pravomoci prezidenta republiky.

(převzato z Profilu)

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

