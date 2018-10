Rozvoral (SPD): Globální pakt OSN o migraci zřejmě odmítne také Rakousko a Dánsko

Mezi další země, které si samy chtějí řešit svůj přístup k imigrantům, se zařadily Rakousko a Dánsko. Toto své rozhodnutí chtějí dát na vědomí OSN, které tuto problematiku chce řešit centrálně a to na úkor zájmů občanů, kteří v jednotlivých zemích žijí.

I když v naší republice byly v popředí komunální a senátní volby, ve světě stále trvají problémy spojené s migrací. Do Evropy je připraveno se vydat stotisíce nelegálních imigrantů z afrických zemí, kteří stále hledají možné cesty, jak tohoto cíle dosáhnout. Tím si chtějí zabezpečit lepší život, spočívající v žití v Evropě a to na základě výplat sociálních dávek, aniž by museli např. pracovat. Oni zde chtějí žít na úkor místních slušných občanů a propagovat svoje ideologie. Mimo těchto odhodlaných a připravených (většinou muslimských) imigrantů, kteří míří do Evropy, si musíme uvědomit, že v Evropě už jich okolo pěti milionů je. A co s nimi?

K těmto otázkám jsou předkládána různá řešení a jsou projednávány nejen na národních, ale i nadnárodních úrovních. Zde mezi nejvyšší světový orgán patří Organizace spojených národů (OSN), která k otázkám migrace představila globální pakt o migraci, který má určovat, jak by si měly jednotlivé státy imigranty rozdělovat a jak úspěšně vést proces jejich začleňování do těchto zemí. Tento velmi důležitý dokument má být podepsán 191 členskými zeměmi OSN do konce tohoto roku, konkrétně k oficiálnímu přijetí dokumentu má dojít na ministerské konferenci, která proběhne ve dnech 10. a 11. prosince v marockém městě Marrákeš. Razantně tento dokument odmítly zatím Spojené státy a Maďarsko.

Frankfurtské všeobecné noviny pro Německo (Frankfurter Allgemeine), které nesou nálepku německo-konzervativně-liberálního deníku, patřící mezi nejrespektovanější německé i evropské noviny, prodávající se po celém světě (přes 250 tisíc výtisků denně a jejich články jsou veřejně dostupné internetu), přinesly informaci, že Dánsko a Rakousko budou možná dalšími zeměmi, které globální pakt o migraci odmítnou.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Konkrétně to zaznělo po jednání rakouského ministra Herberta Kickla s dánskou ministryní Inger Stojbergovou, které se konalo ve Vídni. Oba dva politici jsou známí svým postojem k nelegálním imigrantům. Výstupem jejich společné schůzky je návrh reformy evropského azylového systému. V dokumentu prosazují nejprve zajištění vnějších hranic EU, tak aby se zamezilo nelegální migraci a až pak řešit situaci, co s těmi imigranty, kteří už zde jsou. Dánská ministryně si striktně stojí za svým tvrzením: „O přijímání uprchlíků by si měly rozhodovat jednotlivé členské státy.“ Dále dodala: „Do své země bych umožnila vstup pouze těm, kteří jsou kompatibilní s naším hodnotovým systémem.“ Těmito výroky si zadala na odpověď – minimum nelegálních imigrantů.

Dánsko v poslední době zpřísnilo migrační politiku. V roce 2017, rozhodl dánský parlament, že ministr pro cizince a integraci může v rámci svých kompetencí rozhodnout, jak a kolik uprchlíků Dánsko příjme. V minulém roce zde bylo zaregistrováno 3.500 žádostí o azyl.

Nejnovější informací je také to, že podle agentury Reuters polský ministr vnitra Joachim Brudziński navrhne premiérovi, aby Varšava odstoupila od globálního paktu OSN o migraci ještě před jeho oficiálním přijetím letos v prosinci. Dokument podle ministra podporuje nepovolenou migraci.

Naše hnutí SPD podporuje tyto iniciativy Dánska, Rakouska i Polska. Jsme pro vystoupení z globálního paktu OSN o migraci, tak jak to udělaly Spojené státy a Maďarsko. Ve Sněmovně se nám podařilo zařadit dne 19. září hlasování o postoji vlády a postoji ČR ke globálnímu paktu OSN o migraci a zároveň jsme navrhli usnesení o odstoupení ČR z jednání o tomto globálním paktu. Bohužel naše hnutí nikdo nepodpořil, což nás velmi mrzí. My to ale nevzdáme a budeme dále hledat cesty, jak tento globální pakt OSN o migraci opustit!

