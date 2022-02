Rozvoral (SPD): Česká republika musí mít vlastní energetickou politiku

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že jsme udělali maximum pro to, aby totalitní pandemický zákon nebyl přijat. Nyní proti němu podáme ústavní stížnost. Vláda Petra Fialy nadále naše občany omezuje na občanských svobodách. Je potřeba ukončit sérii chaotických protizákonných vládních „protiepidemických" opatření a nechat lidi normálně žít. Je šokující, že vláda místo prosazování zlevnění potravin, pohonných hmot a energií protlačuje manipulativní korespondenční hlasování ve volbách. Odmítáme zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, které prosazuje vláda. ČT není nestranná, podporuje vládní pětikoalici a upozaďuje SPD.

1. Udělali jsme maximum pro to, aby totalitní pandemický zákon nebyl přijat. Nyní proti němu podáme ústavní stížnost.

Sněmovna minulý týden po 36 hodinách nepřetržitého jednání nakonec schválila novelu totalitního pandemického zákona. Stalo se tak společným úsilím poslanců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN a také kvůli značné absenci poslanců za ANO. Hnutí SPD opět hlasovalo proti. Poslanecký klub SPD využil všechny možné mechanismy, které mu umožňuje současný jednací řád Sněmovny, aby blokoval a zabránil přijetí pandemického zákona. Zákon, který vládní pětikoalice prosadila v legislativní nouzi, tak nyní bude projednávat Senát. Pandemický zákon je paskvil a omezuje základní ústavní práva a svobody občanů, včetně např. práva na svobodu podnikání. Proto podáváme v této věci ústavní stížnost včetně nedůvodnosti legislativní nouze.

2. Vláda Petra Fialy nadále naše občany omezuje na občanských svobodách. Je potřeba ukončit sérii chaotických protizákonných vládních „protiepidemických" opatření a nechat lidi normálně žít.

Hnutí SPD je pro okamžité zrušení plošných protiepidemických opatření souvisejících s onemocněním covid-19, protože k nim není při současné situaci důvod. Minulý týden vyhlásil Nejvyšší správní soud (NSS) další rozsudek, kterým zrušil další protizákonné opatření Ministerstva zdravotnictví. NSS zrušil diskriminaci neočkovaných při vstupu do provozoven stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních klubů atp. Na rozsudek musela reagovat vláda Petra Fialy (ODS) a zrušila velkou část opatření. Do té doby vláda odmítala tato opatření zrušit. Potvrzuje se, že veškeré argumenty vlády pro projednávání pandemického zákona ve stavu legislativní nouze nejsou pravdivé. Je potřeba ukončit sérii chaotických protizákonných vládních „protiepidemických" opatření a nechat lidi normálně žít. Veškerá případná opatření lze podle potřeby provádět výhradně cíleně na rizikové skupiny prostřednictvím zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona, a nikoliv plošně. Tato vláda nadále naše občany omezuje na občanských svobodách.

3. Je šokující, že vláda místo prosazování zlevnění potravin, pohonných hmot a energií protlačuje manipulativní korespondenční hlasování ve volbách.'

Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN opakovaně ve Sněmovně prosazuje zákon o zavedení korespondenčních voleb. Vláda na to neskutečně spěchá, a dokonce si to dala jako jednu z priorit do Programového prohlášení vlády. Důvodem je podle našeho názoru fakt, že se vládní koalice obává svého špatného výsledku v budoucích volbách, proto protlačují tuto úpravu volebního systému. Nakonec díky poslaneckému klubu SPD na projednání zatím nedošlo.

Korespondenční volba je zásadním ohrožením demokracie v České republice, jelikož umožňuje podvody a manipulace. Vzpomeňme na poslední prezidentské volby v USA anebo v sousedním Rakousku, které se dokonce musely anulovat kvůli podezřením na manipulaci s volebními hlasy. Francie korespondenční volby pro neprůhlednost zrušila. Současná vládní koalice předstírá obrovskou „péči" o voliče v zahraničí, kteří přitom již dnes mohou volit na zastupitelských úřadech.

Volby musí zůstat svátkem demokracie. Korespondenční volba jasně nabourává důvěru v celý volební systém. Ve Sněmovně se mají dle nás přednostně projednávat úplně jiné věci. Takové, které občany skutečně pálí a které by vyřešily drakonicky rostoucí ceny energií, potravin, bydlení a následně všeho ostatního. To ale vládu Petra Fialy (ODS) nezajímá. V okolních státech vlády zavádějí tzv. energetickou pomoc tak, že např. Polsko a Maďarsko odpustily po přechodnou dobu všem DPH na potraviny, pohonné hmoty a energie. Ale i to je jen krátkodobé řešení následků.

Je nutné řešit příčiny, které jsou ve zcela chybné energetické politice a v nesmyslných projektech prosazovaných Evropskou unií. Tak ale vláda Petra Fialy (ODS) neuvažuje a není schopna občanům předložit systémové řešení zdražování. Vládní návrh na využití možnosti příspěvku na bydlení drtivá většina domácností kvůli přílišné složitosti formulářů nevyužila. Navíc se tato možnost týká pouze cca 5 % domácností. Česká republika musí mít vlastní energetickou politiku v zájmu našich občanů s cílem zajištění naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti, nikoliv přijímání direktiv z Bruselu a Berlína.

4. Odmítáme zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, které prosazuje vláda. ČT není nestranná, podporuje vládní pětikoalici a upozaďuje SPD.

Vláda prosazuje zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, které nenaplňují povinnosti veřejnoprávních médií, a slouží tak k jednostranné propagaci současné vlády. Sněmovní volební výbor, který má ve své působnosti sdělovací prostředky, zároveň minulý týden doporučil Sněmovně, aby neschválila výroční zprávu Rady ČT o činnosti ČT za rok 2020. Dvojí neschválení povede k odstranění Rady ČT, která na základě objektivních analýz konstatovala, že účast hnutí SPD v debatních i zpravodajských pořadech byla nepřiměřeně nízká ve srovnání s ostatními stranami, a to vzhledem k zastoupení SPD v Poslanecké sněmovně. Jsme přesvědčeni, že veřejnoprávní média by se neměla platit prostřednictvím koncesionářských poplatků, ale prostřednictvím samostatné kapitoly státního rozpočtu, jehož čerpání by tak bylo pod veřejnou kontrolou a dohledem Nejvyššího kontrolního úřadu.

