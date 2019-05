Rozvoral (SPD): Děkujeme voličům – SPD získalo dva europoslanecké mandáty

Hnutí SPD velice děkuje všem našim občanům, kteří se zúčastnili voleb do Evropského parlamentu a dali svůj hlas kandidátům našeho hnutí SPD. Tito občané vyjádřili svůj názor, že jim není osud naší republiky lhostejný. Získání 9,14% nám zajistilo získání dvou mandátů.

Hnutí SPD se voleb do Evropského parlamentu zúčastnilo poprvé a považujeme výsledek za velký úspěch. Je to známka toho, že jsme pevně zakotveni na české politické scéně. Svůj podíl na tom má nejenom vedení hnutí v čele s Tomiem Okamurou, ale i poslanci našeho hnutí zastoupení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, kde předkládají a prosazují zákony ku prospěchu našich občanů. V neposlední řadě patří poděkování všem našim sympatizantům, členům, i všem kandidátům, kteří se podíleli na předvolební kampani v rámci svých regionů.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

Volby do Evropského parlamentu (EP) v České republice už od svého začátku poznamenává nízká volební účast, což je i silný argument, jak naši občané členství v EU vnímají a jaký mu přikládají význam. V roce 2004, kdy se u nás konaly první volby do EP, tak i při druhých volbách do EP v roce 2009 přesáhla volební účast těsně 28 procent. Ve volbách v roce 2014 byla volební účast v České republice pouhých 18 procent. Letos byla volební účast 28,72%. Všechno je to známka toho, že naše občany Evropská unie nezajímá a potvrzuje to naše stanovisko, které již delší dobu hnutí SPD deklaruje a to, že současná podoba Evropské unie musí skončit a je třeba jí nahradit spoluprací svobodných suverénních států na bázi volného pohybu osob, zboží, služeb a peněz bez diktátu EU.

Hnutí SPD děkuje za projevenou důvěru našim občanům a zároveň je ubezpečuje, že naši zvolení europoslanci budou prosazovat body z našeho předvolebního programu v zájmu všech občanů České republiky.

(převzato z Profilu)

