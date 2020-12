Rozvoral (SPD): Dlouhodobě prosazujeme snižování daní občanům a českým firmám

reklama

Snížení daní z příjmu na 15 procent, zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka ze současných 24.840 korun na úroveň průměrné měsíční mzdy, která činí 34.125 korun, bylo zásluhou poslanců hnutí SPD odhlasováno ve Sněmovně v pátek 20. listopadu nad ránem. Nyní k návrhu zaujme stanovisko Senát, který ho může Sněmovně vrátit s pozměňovacími návrhy.

Hnutí SPD si stojí za svým tvrzením, že podpora snížení daní z příjmu na 15 procent, zrušení superhrubé mzdy a zvýšení slevy na poplatníka bylo naprosto správným a programově důsledným rozhodnutím poslaneckého klubu SPD. V případě projednávání navrhovaných změn Senátem budou naši poslanci hlasovat pro stejné znění návrhů, které podpořili při projednávání ve Sněmovně před necelými dvěma týdny. Přejeme si, aby námi podpořené návrhy úprav v rámci daňového balíčku prošly, a že změny začnou platit už od ledna příštího roku. Tím by si v únoru 2021 více než čtyři miliony pracujících přilepšily o více peněz, které dostanou ve výplatě za leden. Došlo by k tomu, že by se po třinácti letech do základu pro výpočet daně z příjmů přestalo započítávat zdravotní (9 procent) a sociální pojištění (24,8 procent) placené zaměstnavatelem. Tím, že se 15% sazba bude vztahovat jen na samotnou hrubou mzdu, budou lidé státu odvádět méně, a více jim naopak zůstane. U třicetitisícové mzdy činí měsíční úspora zhruba 1.530 korun, u čtyřicetitisícové 2.040 Kč. Když bychom ještě započítali daňovou slevu na poplatníka, která by se nově odvozovala od průměrné mzdy za předminulý rok, tak by každému ještě zůstalo dalších 773 korun navíc. Naši pracující občané si toto navýšení svých příjmů zcela jistě zaslouží. Navíc v porovnání s ostatními členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), patří daňové zatížení zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů a firem v naší republice k jedněm z nejvyšších.

Nyní nás překvapuje, nebo spíše nepřekvapuje, jak někteří politici mění svá stanoviska, jako například ODS, kteří už na 15 procentní dani s příjmu netrvají, a nejvíce paradoxní návrh zastává ČSSD, která nechce, aby lidem zůstalo více peněz, což zdůvodňuje tím, že by se značně navýšil státní deficit. Přitom oni jsou v současné vládě a zatím nebyli schopni navrhnout, kde potřebné peníze ušetřit. Stačilo by, aby zrevidovali systém vyplácení sociálních dávek, provedli personální audit na MPSV, přehodnotili IT zakázky v gesci ministryně Jany Maláčové, a byli by sami překvapeni, kolik peněz by ušetřili. K tomu ale nemají vůli, neboť jim tento stav vyhovuje.

Naše hnutí se k výpadku financí ze státní pokladny z důvodu výše uvedených daňových slev staví čelem a chce tento stav řešit, a proto předkládá návrhy vedoucí k podstatným úsporám ve státním rozpočtu, na které ale vláda neslyší. Realizací námi navrhovaných opatření by bylo i dostatek financí ke kompenzacím pro kraje a obce, které by přijetím navrhovaných změn přišly o část svých příjmů. Mezi navrhovanými opatřeními hnutím SPD je například zamezení vyplácení sociálních dávek těm, kteří se vyhýbají práci, přehodnocení systému pro vyplácení peněz solárním baronům, dále navrhujeme přehodnotit armádní zakázky, zrušit inkluzi ve školství, přestat s podporou politických neziskových organizací a zamezit vyvádění stamiliard z této země v podobě zisků zahraničních korporací.

Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje snižování daní občanům a českým firmám, a proto při dalším projednávání budeme hlasovat stejně jako minule, což znamená, že naši poslanci podpoří původní sněmovní verzi daňového balíčku. Naši pracující občané si to bezesporu zaslouží.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

