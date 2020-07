Rozvoral (SPD): Hamáčkovo ministerstvo vnitra lživě osočuje hnutí SPD ze šíření nenávisti

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou hájící národní suverenitu a vystoupení z EU. Vyzýváme ke sjednocení všechny vlastence a vítáme, že se k nám připojí vlastenci z hnutí „Změna pro lidi“. Hamáčkovo ministerstvo vnitra lživě osočuje hnutí SPD ze šíření nenávisti. Hnutí SPD pouze brání naši vlast a civilizaci proti islamizaci, nelegální migraci a diktatuře sluníčkářů. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní i zadlužení našeho státu na několik generací dopředu. V Poslanecké sněmovně se má projednat návrh SPD, aby koncesionářské poplatky veřejnoprávních médií (ČT a ČRo) nemuseli platit starobní důchodci, invalidní důchodci a rodiče-samoživitelé. Vítáme, že vláda podpoří návrh SPD na zavedení paušální daně. Hrozí konflikt mezi Francií a Tureckem. Za agresivitu Turecka nese odpovědnost NATO a EU.

1. Hnutí SPD je jedinou parlamentní stranou hájící národní suverenitu a vystoupení z EU. Vyzýváme ke sjednocení všechny vlastence a vítáme, že se k nám připojí vlastenci z hnutí „Změna pro lidi“.

Hnutí SPD je dnes jediným parlamentním politickým subjektem, který hájí národní zájmy, bojuje za národní suverenitu a prosazuje přímou volbu prezidenta a referendum o vystoupení z EU. Dlouhodobě vyzýváme ke sjednocení vlasteneckých sil pod křídly hnutí SPD. Proto jsme uvítali žádost vlasteneckého hnutí „Změna pro lidi“ o jejich integraci a začlenění do hnutí SPD. Hnutí „Změna pro lidi“ má celkově 11 zastupitelů v Ostravě, Mošnově a Orlové, a je tedy úspěšným regionálním hnutím. Proto vítáme tuto iniciativu, která je příkladem pro ostatní vlastenecké politické subjekty. Toto je správná cesta. Česká republika na 1. místě!

2. Hamáčkovo ministerstvo vnitra lživě osočuje hnutí SPD ze šíření nenávisti. Hnutí SPD pouze brání naši vlast a civilizaci proti islamizaci, nelegální migraci a diktatuře sluníčkářů.

Šíření nenávisti v loňském roce prý přestalo být doménou tradičních extremistů, doplnily je populistické xenofobní skupiny a dezinformační média. Ve zprávě o projevech extremismu za rok 2019 to uvedlo ministerstvo vnitra řízené Janem Hamáčkem (ČSSD). Podle dokumentu byla tradiční pravicová scéna xenofobními uskupeními zcela zastíněna a dominovalo jim naše vlastenecké hnutí SPD. Je to jednoznačně lež a dezinformace! Nařknutí z tzv. šíření nenávisti je evidentně zneužíváno globalisty a liberálními demokraty jako nástroj jejich „třídního boje“ proti svým ideovým odpůrcům. Ve společnosti frustrované pohledem na zánik evropské civilizace pod podrážkami muslimských bot, tzv. „bojovníků proti rasismu“ a sluníčkářů se pouze mnozí kloní k programu SPD, které se jako jediné z parlamentních politických subjektů v ČR otevřeně staví za záchranu naší civilizace a hájení národních zájmů. Tato nesmyslná zpráva je pouze pokračováním zneužívání ministerstva vnitra ministrem Janem Hamáčkem (který je obhájcem islámu) k politickému boji proti politickým oponentům. SPD pouze říká to, co si myslí většina našich poctivě pracujících a slušných občanů, tedy že chceme, aby na našich občanech neparazitovali nepřizpůsobiví lidé prostřednictvím neadresných sociálních dávek.

3. Hnutí SPD odmítá zvyšování daní i zadlužení našeho státu na několik generací dopředu

Tento týden v rámci programu 54. schůze sněmovny bude projednáván v závěrečném třetím čtení návrh změn státního rozpočtu na rok 2020 – schodek má být v astronomické výši 500 miliard korun. Schodek státního rozpočtu ke konci června stoupl na 195,2 miliardy korun, což je nejhorší výsledek v historii samostatné České republiky vůbec. Navíc, vývoj státního dluhu je odhadován ke konci roku dokonce na astronomických 2,121 bilionu korun. Hnutí SPD odmítá náš stát zadlužit na několik generací dopředu. Stejně tak odmítáme další případné zvyšování daní. Chceme po vládě omezení nepotřebných výdajů – v rámci snížení provozních výdajů ministerstev, ve zbytných výdajích politickým neziskovkám, v armádních zakázkách, v platbách sociálních dávek nepřizpůsobivým, v odvodech do EU, ukončení inkluze ve školství, stažení vojáků z Afghánistánu atd. Jak jsme již avizovali, poslanci SPD tento vládní návrh na astronomické zvýšení deficitu rozpočtu svým hlasováním nepodpoří, jelikož vláda odmítá provést škrty nepotřebných výdajů. Česká republika na 1. místě!

4. V Poslanecké sněmovně se má projednat návrh SPD, aby koncesionářské poplatky veřejnoprávních médií (ČT a ČRo) nemuseli platit starobní důchodci, invalidní důchodci a rodiče-samoživitelé

Na program této schůze sněmovny je zařazen návrh SPD, aby koncesionářské poplatky veřejnoprávních médií (ČT a ČRo) nemuseli platit starobní důchodci, invalidní důchodci, rodiče-samoživitelé a lidé s podprůměrnými příjmy. Máme za to, že právě v této době by těmto skupinám obyvatel měl stát zlevňovat život, nikoli jim ukládat poplatky, a to s tím, že i tyto skupiny obyvatel mají právo na službu veřejnoprávních médií, a to zdarma. Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje úroveň hospodaření a objektivity vysílání veřejnoprávních médií a v této souvislosti zastáváme názor, že by se měly zrušit koncesionářské poplatky, ČT a ČRo by se měly transformovat na státní příspěvkovou organizaci a jejich kontrola by měla podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM nám však projednání tohoto bodu dlouhodobě blokuje.

5. Vítáme, že vláda podpoří návrh SPD na zavedení paušální daně

Na tento pátek 10. července je svolána mimořádná 55. schůze sněmovny, na které má být jedním z bodů zavedení paušální daně pro OSVČ s roční výší obratu do 800 tisíc korun pro ty, kteří se pro tuto variantu dobrovolně rozhodnou. Vláda hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM tak konečně použila náš návrh zákona, který dlouhodobě SPD prosazuje. Dochází tak na naše slova, že daně se platit musí, ale na základě odstupňování podle výše obratu, a nikoliv zaváděním průběžných daňových hlášení, EET atp. Tímto opatřením (v případě schválení) dojde k zásadnímu zjednodušení byrokracie jak pro živnostníky, tak pro finanční úřady. Hnutí SPD dlouhodobě podporuje snížení byrokracie u živnostníků a podnikatelů a toto opatření je jedním z nich. Dalším bodem mimořádné schůze je kompenzační bonus pro osoby, které pracují na dohody o provedení práce a činnosti. Také zde vláda přijala návrhy, které SPD již od jara vládě předkládá.

6. Hrozí konflikt mezi Francií a Tureckem. Za agresivitu Turecka nese odpovědnost NATO a EU

Francie minulý týden přerušila svou účast v námořní misi NATO Sea Guardian (Mořský strážce) u libyjského pobřeží po dřívějším střetu s tureckými plavidly. Francouzské rozhodnutí přichází v době rostoucího napětí ohledně Libye v rámci NATO. Paříž Turecko opakovaně obvinila z porušování zbrojního embarga OSN vůči válkou zmítané Libyi a také z toho, že maří šance na zajištění příměří v tomto severoafrickém státě. Za „velmi vážný“ označila incident i německá kancléřka Angela Merkelová. V Libyi panuje chaos od roku 2011, kdy byl s pomocí USA a NATO zlikvidován tehdejší diktátor Muammar Kaddáfí, a to bez mandátu Rady bezpečnosti OSN. Jedná se o konflikt, který má všechny předpoklady eskalace mezi členskými státy NATO, tedy Francií a Tureckem, kde v pozadí stojí zájmy Egypta, Ruské federace, USA a Spojených arabských emirátů. V případě eskalace tohoto konfliktu hrozí mj. další vlna migrace do Evropy. Podle hnutí SPD ze strany Turecka dochází k bezprecedentnímu porušování mezinárodního práva. Zodpovědnost nesou kvůli své dlouhodobé nečinnosti jednoznačně NATO a EU. Nemůžeme být ve stejné alianci se státem, který napadá jiný členský stát a který chce navíc regulovat a blokovat sociální sítě. Buďto můžeme být v NATO my anebo Turecko.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

