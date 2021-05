Rozvoral (SPD): Hnutí SPD se daří prosazovat podporu slušných a pracujících rodin

reklama

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Daří se nám prosazovat podporu slušných a pracujících rodin. V souvislosti s květnovým výročím ukončení druhé světové války připomínáme, že drtivou většinu našeho území osvobodila sovětská armáda, která přinesla i největší oběti na životech. Sověti český národ zachránili před vyhlazením Němci. Chceme vidět důkazy k Vrběticím! Pokud důkazy neexistují, není důvod vyvolávat nepřátelství k Ruské federaci. V souvislosti s volbou členů Rady ČT se ukazuje, že strany tzv. demobloku fakticky pošlapávají demokracii. Odmítáme hlasovat jako loutky pro to, co nám přikáží v Bruselu. Odmítáme zkrácení letních prázdnin dětem. Předsednictvo SPD připravilo politický program pro podzimní sněmovní volby 2021.

1. Hnutí SPD se daří prosazovat podporu slušných a pracujících rodin

Hnutí SPD se minulý týden podařilo v Senátu prosadit schválení zákona z pera SPD, který umožní pracujícím rodičům dětí do 10 let v době uzavření škol a školek vystřídaní se v péči o dítě s nejbližšími pracujícími příbuznými, i když spolu nežijí ve společné domácnosti. Nyní zákon dostane k podpisu prezident. Jedná se o to, aby ošetřovné při péči o děti do deseti let věku v době uzavření škol a školek mohli čerpat i jejich nejbližší příbuzní, i když s nimi trvale nežijí v jedné společné domácnosti. Nový zákon tedy umožní rodičům volbu a možnost vystřídat se při této péči o děti v rámci rodiny s nejbližšími příbuznými, jestliže jde též o zaměstnance v pracovním poměru. Tento zákon, který připravila naše poslankyně Lucie Šafránková, směřuje především k ochraně sociálních a ekonomických zájmů rodičů samoživitelů a nízkopříjmových rodičů, k ochraně udržení pracovních míst a zaměstnanosti rodičů nejmladších dětí a k umožnění návratu do zaměstnání těm rodičů, kteří nyní pracují ve zvlášť společensky potřebných oborech, odvětvích a profesích. Hnutí SPD považuje podporu slušných a pracujících rodin za jednu ze svých priorit. Rodina na 1. místě!

2. Drtivou většinu našeho území osvobodila sovětská armáda, která přinesla i největší oběti na životech. Sověti český národ zachránili před vyhlazením Němci.

Hnutí SPD si v těchto dnech připomíná výročí květnových událostí v roce 1945 a 76. výročí konce druhé světové války. Květnové povstání českého lidu a osvobození Československa armádami Spojenců znamenalo konečnou porážku nacistického Německa. Je třeba připomenout opomíjené oběti 132 000 vojáků tehdejší sovětské armády a 33 000 vojáků rumunské armády, kteří padli v letech 1944 a 1945 na území Československé republiky. Drtivou většinu našeho území osvobodila sovětská armáda, která přinesla i největší oběti na životech. Zachránila nás před konečným řešením české otázky, kdy Německo plánovalo likvidaci našeho národa. Německo dosud zaplatilo jen mizivý díl válečných reparací. Hnutí SPD jako jediný politický subjekt nepovažuje tuto otázku za uzavřenou a žádá zaplacení zbytku reparací, které nám po právu náleží.

3. Chceme vidět důkazy k Vrběticím! Pokud důkazy neexistují, není důvod vyvolávat nepřátelství k Ruské federaci

Aktuálně jsme velmi znepokojeni zmražením diplomatických vztahů České republiky s Ruskou federací, kdy dochází k vyhošťování diplomatů již v době, kdy není dostatečně prokázaná informace českých tajných služeb o přímé souvislosti ruských agentů s výbuchy v areálu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Liší se i verze předkládané exekutivou. Premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček tvrdí, že vyšetřovací verze je jedna. Prezident Zeman uvedl, že verze jsou dvě, a ministryně spravedlnosti Benešová, že jich je více. Hnutí SPD prosazuje korektní a vzájemně vyvážené vztahy se všemi mocnostmi – Ruskou federaci nevyjímaje. Chceme vidět důkazy k Vrběticím! Pokud důkazy neexistují, není důvod vyvolávat nepřátelství k Ruské federaci.

4. V souvislosti s volbou členů Rady ČT se ukazuje, že strany demobloku fakticky pošlapávají demokracii

Tento týden v úterý by se na stávající schůzi Sněmovny měli konečně volit čtyři noví členové Rady ČT za ty, kterým ke konci května končí mandát. Poslanci z tzv. demobloku však tyto volby zpochybňují, obstruují, a dokonce požadují jejich odklad. Tím pošlapávají demokracii, neboť když se jim to hodí a mají převahu, „své" členy Rady zvolí, ale když voliči rozhodli o konstelaci, která jim nevyhovuje, demokratickou volbu odmítají a obstruují. Poslanci SPD podpoří ty nominanty, kteří budou v Radě ČT prosazovat pluralitu názorů a vyváženost vysílání zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Zároveň máme značné výhrady k hospodaření České televize, která slovy generálního ředitele Petra Dvořáka požaduje zvýšení koncesionářských poplatků, ale na druhou stranu začerňuje smlouvy a odmítá zveřejnit platy svých vedoucích pracovníků a redaktorů. To se musí změnit!

5. Odmítáme hlasovat jako loutky pro to, co nám přikáží v Bruselu

Tento týden ve středu je na pořadu Sněmovny mimořádná schůze. Hlavním důvodem pro její svolání jsou vládní návrhy změn zákonů v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementacemi předpisů Evropské unie do českého právního řádu. Jedná se např. o zavedení DPH i na malé zásilky do ceny 22 euro nebo o regulace v oblasti bankovnictví a kapitálových trhů. SPD zastává názor, že ve všech navrhovaných oblastech je současná národní legislativa dostatečná a tyto úpravy nepřináší nic pozitivního pro ČR a její občany. Proto SPD nepodpoří schválení pořadu této schůze a v případě jejího schválení zbytkem Sněmovny budeme hlasovat proti těmto návrhům. Odmítáme hlasovat jako loutky pro to, co nám přikáží v Bruselu.

6. Odmítáme zkrácení letních prázdnin dětem

Hnutí SPD odmítá návrhy prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy, který minulý týden prohlásil, že „je potřeba uvažovat o tom, zda dětem nezkrátit prázdniny na měsíc". Považujeme tyto úvahy za zcela zcestné. Jsme země, kde jsou školy zavřené na jednu z nejdelších lhůt v celé Evropě. Velká část dětí do školy stále nemůže. Dětem, které za covid nemohou, je potřeba umožnit plnohodnotné prázdniny s pobytem na čerstvém vzduchu, bez úkolů a strachu z testování, roušek a respirátorů. Prázdniny jsou jediné, kdy si děti, rodiče a učitelé mohou odpočinout od počítače a výuky. Je potřeba všechny děti vrátit do škol bez podmínek a otevřít maloobchod a služby včetně gastronomických jen při základních opatřeních. Lockdown není řešení!

7. Předsednictvo hnutí SPD připravilo politický program pro podzimní sněmovní volby 2021

Předsednictvo hnutí SPD připravilo politický program pro podzimní sněmovní volby 2021 a zároveň vyslovuje poděkování programové komisi a všem, kteří se podíleli na jeho tvorbě ve všech programových okruzích. Předsednictvo hnutí SPD zveřejní tento program v průběhu letních měsíců. Zároveň, podle platných stanov hnutí, budou představeni jednotliví krajští lídři, tedy až poté, kdy protiepidemická vládní opatření umožní konání dlouhodobě odkládaných regionálních konferencí, které doporučí předsednictvu hnutí kandidátní listiny ke schválení.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

